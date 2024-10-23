2024-10-23

今天要帶大家來到台中中港轉運站附近的隱藏版麵店 墨竹亭｜台中中港店 探訪，這家麵店以獨家手作麵條四川風味招牌燃麵出名，搭配功夫菜及多種美食成為了台中西屯必吃的美食，再加上距離中港新城站非常近，讓東海學生與上班族們都對他愛不釋手。現在就讓女王帶大家來前往這間台中中港路美食店內一探究竟吧~

墨竹亭｜台中中港店在哪裡?

墨竹亭｜台中中港店 坐落在台中市西屯區的台灣大道上，距離中港新城站(步行約一分鐘)和台中中港轉運站僅幾分鐘路程，方便各地旅人來此享受一餐豐盛的四川風味料理。餐廳周邊還有著名的JMall購物中心、東海商圈，無論是購物後來場美食饗宴，還是計畫前往台中其他景點，墨竹亭都是一個非常適合中途休憩的享受台中麵食的好去處。

電話：04-24639088

營業時間：11:30–20:00

地址：台中市西屯區台灣大道四段810號

停車：博客停車場-台灣大道場 (無特約，走路3分鐘)

墨竹亭｜台中中港店環境介紹

墨竹亭｜台中中港店 店內空間明亮舒適，乾淨簡潔的空間帶著濃濃的文青風，寬廣的走道及座位區讓每一桌客人都有充足的空間，非常適合學生們一同聚餐。牆面上掛著淡雅的水墨畫，增添了幾分文化韻味，配上美麗的墨竹亭燈具，讓人感覺仿佛置身於靜謐的亭台樓閣之中。

墨竹亭店內的小菜全都放置於玻璃櫃內，十分乾淨衛生，加上服務人員親切的服務，整體氛圍真的非常舒適。

墨竹亭菜單推薦

墨竹亭餐點價格約$45~$160元間，店家最著名的當然就是招牌銷魂燃麵，如果你選擇套餐組合的話就是在加$65~75元，會附上開胃菜或是湯品大家可以以自己喜好選擇！另外店家的特製功夫菜以小菜也非常美味，話不多說就讓我們繼續替大家分享，墨竹亭的各種招牌菜吧~

※墨竹亭菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

在墨竹亭｜台中中港店，最出名的就是川菜風味的料理，墨竹亭獨家的手作麵條以及獨特的四川醬料為特色，讓人每一口都能體驗到正宗的川味精髓。女王這次也點了一桌豐盛的好菜，現在就讓女王跟大家分享品嚐後的心得，以及店內必點的餐點吧~

墨竹亭｜銷魂麵食系

秘制巴渝小麵$160

首先要推薦的就是秘制巴渝小麵，這道小麵採用手工製作的酸豆，經傳統工藝醃製，酸香脆爽，與重慶風格的熱辣湯頭完美結合。湯頭由多種香料和辣椒熬製而成，紅亮濃郁的湯汁，麻辣適中，既有辣味的刺激，又帶有香料的豐富層次感。而且女王個人更愛那Q彈麵條吸附湯汁後的口乾，每一口都能感受到麵條滑順與湯頭的酸辣香，四溢的美味讓人吃一口就會上癮阿~

話說這碗秘制巴渝小麵配料也非非常豐盛、有大肉片、以及蝦肉餛飩、腐皮、及木耳等等小食，一碗美味的小麵隱藏了超多驚喜美食，店內的招牌美食果然名不虛傳~



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金湯泡椒牛麵$160

如果你偏愛有點泰式的酸辣湯麵，墨竹亭的最新推出的金湯泡椒牛麵更是不可錯過的選擇。湯底以多種和辛香料熬製，湯頭有的獨特的濃郁酸味，搭配上微辣的風味，酸辣的恰到好處，辣得過癮但不會讓人感到不適。而且這碗麵的還加入了爆量的五花片，搭配獨家的Q彈手工麵，迷人的酸辣美食不管是冬天或是夏天，都能輕易的征服台中愛吃麵食的老饕喔~

墨竹亭｜手作功夫菜

炙燒煎餃子$99

是墨竹亭的特色功夫菜個人推 炙燒煎餃子，這道餃子經過高溫炙燒和煎制，餃子的底部煎得金黃香脆，外層還有一層酥皮薄翼，有著日式煎餃的美麗外觀。而內餡則選用了優質豬肉以及蔬菜，經過手工精心製作，讓香煎過後的餃子外皮酥脆，內餡鮮嫩多汁。這道煎餃不僅適合作為主食的搭配，也能作為餐前開胃小點，十分適合餃子愛好者。

皮蛋辣豆腐$55

墨竹亭最新推出的皮蛋辣豆腐，將滑嫩的豆腐與風味獨特的皮蛋完美結合，並淋上特製的川味醬汁，讓這道看似簡單的小菜充滿層次感。新鮮的嫩豆腐，口感細膩綿滑，與皮蛋的濃郁風味相輔相成。由花椒油、辣椒、醋和少量的蒜泥調製而成特製的川味醬汁，為這道菜增添了豐富的味覺層次，如果你還在想點哪道開胃菜，它會是你絕佳的選擇喔~

椒麻辣涼粉$55

這道椒麻辣涼粉開胃菜，的靈魂在於其特製的酸辣醬汁其酸爽、辣勁十足的風味搭配上透明Q彈的涼粉，每一口都能感受到辣中帶酸，酸中帶鮮的風味。花椒的微麻感為這道涼粉增添了更多層次，使味蕾在酸、辣、麻三者之間跳躍，口感非常豐富。無論作為開胃菜還是主餐搭配，都是一道美味的佳餚。

絕品開胃菜

說到開胃菜當然要來介紹一下 墨竹亭 冰櫃內的特色小吃，首先女王推薦的是花生米血$45，融合了濃厚的台灣本地特色，特製的米血口感柔嫩不粘牙，配上細緻的的花生粉則，香氣四溢，入口非常有滿足感，又是一道非常美味的前菜小食。

再來這道黃金泡菜，這道菜以新鮮的白菜、經過手工醃製而成，泡菜的風味偏甜微辣適中，既有韓式泡菜的鮮香，又帶有微微的辣勁，可以說是搭配麵食最好的良伴。

最後這道是就是 今日限定 的小食，墨竹亭不定時推出的風味小菜，這次女王拿到的是香辣風味的臘肉，Q彈的肉質嫩口非常有嚼勁，伴隨著微微的辣感，又是一道絕佳得下麵好食~

沁心回甘茶

吃完這些美食後，女王當然不能錯過墨竹亭｜台中中港店的美味飲品啦! 這次女王點了墨香紅茶$35+家傳梅湯$45 這兩款冰涼甜蜜的組合，可以說是吃完香辣美食必搭的飲品組合，尤其是那酸酸甜甜的家傳梅湯，不會死甜又回甘的酸甜好滋味，可以說是吃完香辣美食後必搭的絕妙飲品~

2024台中西屯美食推薦

吃完這些美時候女王真的飽足感十足，招牌的川味美食真的香讓女王吃的意猶未盡! 這次試吃完後又讓女王發現了一間優質的台中西屯美食，如果你還沒來品嚐過這間中港路美食的人，一定要快來試試喔! 最後女王就把這間厲害的台中小吃推薦給大家，有興趣的人就快去品嚐看看吧~

墨竹亭｜台中中港店資訊

官網：墨竹亭｜台中中港店

粉專：墨竹亭｜台中中港店

電話：04-24639088

營業時間：11:30–20:00

地址：台中市西屯區台灣大道四段810號

停車：博客停車場-台灣大道場 (無特約，走路3分鐘)