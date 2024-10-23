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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享…

嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。

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窩客好文

引線木偶

發表篇數：203篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

熊富手打烏龍麵
phone05-2777575丨2753339
place嘉義市東區忠孝路211號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【暖心手打烏龍麵，好食在這裡遇見】

來到這間隱藏版手打烏龍麵館，每一口Q彈的麵條，都是職人精神的完美呈現！用手工製麵的細膩工法，搭配醇厚湯頭，每一碗麵都是一段溫暖的故事。

逛完周邊的日式木屋老街，來這裡品嚐一碗熱騰騰的烏龍麵，簡直就是一場小小的文青旅行～

詳全文：https://kielkiel.com/%e7%86%8a%e5%af%8c%e6%89%8b%e6%89%93%e7%83%8f%e9%be%8d%e9%ba%b5%e9%a4%a8/

特色亮點

現打手工烏龍麵：職人每日現做，口感彈牙十足，麵條帶著滿滿溫度～

免費飲品無限暢飲：氣泡飲、無糖茶隨你暢快喝，超滿足！

豐富日式料理選擇：從咖哩飯、起士玉子燒，到廣島牡蠣，選擇多元，葷素同桌也能一起開心享受。

日式風格的用餐空間：溫馨舒適，一樓二樓座位寬敞，無論小團體聚會或家庭聚餐都很適合。

每一口烏龍麵的濃郁滋味，伴隨日式料理的精緻細膩，讓這裡成為不容錯過的美食選擇！

======

熊富手打烏龍麵館
地址：嘉義市東區忠孝路211號
營業時間：
周一至周五11:30-14:00，17:30-21:00
周六至周日11:30-14:30，17:30-21:00

預約電話：05 277 7575

 

嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。嘉義市東區嘉義檜意森活村旁隱藏美食《熊富手打烏龍麵館》，Q彈手打烏龍麵配上濃郁湯頭，還有免費飲料暢飲。吃一碗暖心麵，再漫步阿里山森林鐵路，享受獨特文青風情。

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