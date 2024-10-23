最近胖達看完黑白大廚真的是被燒到不少阿，

眼看已經預約不到韓國那些黑湯匙或白湯匙的餐廳，

胖達想吃美食的心卻沒有停下來~~~!!在胖達尋尋覓覓之下~

發現了這家在內湖港墘捷運站附近的日式料理的餐酒館，

看著FB粉絲團那一張張精緻的美食圖片，

就讓胖達想起黑湯匙三星的精緻刀工與細膩的擺盤，

直接預約起來讓胖達解解渴~就跟著胖達一起來開箱這間在內湖的「味屋居食」吧

味屋居食 西湖店

味屋居食位於港墘站不遠，步行約5~10鐘就可以抵達，

在滿熱鬧的洲子街裡中一處較寧靜的巷內。

傍晚17:30開始營業，招牌上落下的燈光正向胖達招手入內用餐。

入內空間非常寬敞，正前方則有著料理的鐵板與鐵板前的客座區，

另外有著不少的吧台式與4人的座位區。

*入座的位置也會配好餐具，隨著用餐進行~餐具會由服務人員收走喔!

*非常多的日式酒種類，喜歡的朋友真的要來品嘗看看~美食+美酒真的很美好~~

味屋居食 西湖店 無菜單料理

這次胖達適逢味屋居食在第四季上所推出的菜色，看到真的非常吸引人，

讓胖達直接在線上預訂品嘗這次＄1380的「無菜單料理」，

前後共有9道菜色，那就直接上菜啦~~~!

龍蝦乾酪馬卡龍

第一道是龍蝦乾酪馬卡龍，由台式馬卡龍包夾著內餡，

內餡真的是非常高級，有龍蝦肉與蝦卵，吃得到龍蝦肉肉質的緊實與鮮甜，

還有著蝦卵那嗶嗶波波的口感，加上最上層的馬卡龍的酥軟~增添一點甜味，

味覺層次性豐富。下方還有切絲的小黃瓜與醃漬的洋蔥，搭配吃起來則有另一種清爽感~。

伊比利豬火腿沙拉

滿滿的生菜，由伊比利豬火腿綴飾著，生菜種類不少～

有美生菜、紫包心、紅火焰、小蕃茄、綠捲，店家應該還有淋上橄欖油，

讓生菜吃起來口感除了清脆外還非常滑順；

而伊比利豬吃著有非常馥郁的香氣，緊實的口感吃起來也非常有咬勁，

咀嚼所帶出來的鹹香感也很棒。

蛋黃醬斑節蝦

斑節蝦有著烤過的炙香，香氣濃郁，肉質非常緊實、鮮甜，

搭配下方的絲瓜一起入口會更清爽鮮甜，細碎的甜椒與芝麻落在斑節蝦上，

一起吃入，口感更多了脆口與芝麻香。

青豆仁醬皇帝魚一口飯糰

魚皮煎的超級酥香~~!下方的青豆仁醬，有著濃稠的口感且富有豆奶香，

旁邊還有各種堅果綴飾增添口感與香氣，魚肉不僅有口感亦多汁；

下方的飯糰也有煎製過，飯糰上的鍋巴感，帶來一絲入口上的脆度，

配魚吃來意外的搭配～～！

干貝起司燒

端上桌率先聞到的是濃郁的起司香，稍微切半後，

起司與干貝一起入口，干貝非常多汁鮮甜，肉質沒有被煎的過老，

在這鮮甜之下，上方的起司燒起來味道層次變化的重要角色，

從甜美中帶出豐富的起司的鹹香，口味的層次更加豐富。

*下方鋪陳的配菜是牛蒡絲喔~還不錯吃!

沙朗牛排

在鐵板上煎製的時候，觸碰鐵板那帶出來的香氣，

足以令人垂涎，聞著那牛肉的香氣真的非常舒爽。

沙朗約七分熟的熟度、肉質保有肉汁與口感，

牛排最怕的就是一開始沒把肉汁鎖住在其中，

導致肉味散失且柴。這道沙朗中間則非常的柔嫩入口多肉汁、富有肉香，

旁邊的鹽巴與黑胡椒還都可以讓牛肉增添不同的風味；

特別的是旁邊還有附上芝麻葉配著吃，喜歡芝麻葉的朋友應該會大喜～。

*還有一個小配菜是一個起司山藥~

北寄貝

湯頭非常清澈，喝起來卻有著非常濃郁的海鮮香氣，

感覺是滿滿的昆布等下去熬煮出來的精華。

北寄貝是經過切片後好入口的大小，

肉質厚實清甜、搭配湯頭一起入喉，鮮度感又大大的提升。

鮭魚湯泡飯

碗蓋上面有著些許芥末，可以斟酌加入湯泡飯之中，

湯泡飯的湯頭跟剛剛的北寄貝應該是一樣的，都非常鮮甜好喝，

加上芥末後會在這滿滿鮮度的湯泡飯中增添一點點的辛嗆感，

加深風味~建議可以一次給他下去~。

甜點

迎來最後一道餐點，感覺非常精緻的甜點，有著日式和菓子、葡萄、鳳梨

和類似羊羹的和菓子，併在一起吃口味甜美，能夠品嚐到那紅豆與一點點蜂蜜的風味，

搭配葡萄與鳳梨的酸甜，做爲一道結束的甜點與水果還不賴～。

味屋居食 西湖店 結語

胖達吃一整輪下來整體都覺得不錯，

不僅餐點好吃，餐點精緻，連擺盤也都非常的好看，

讓手機也可以吃得飽飽的~好看又好拍~~!!

而且現在還可以加價升級將其中的兩道餐點升級為A5和牛與鮑魚，感覺會更讚~~

這邊胖達也分享資訊給喜歡給各位朋友啦~~~

店名: 味屋居食 西湖店

地址: 台北市內湖區洲子街74號1樓

電話: 02 8751 3306

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