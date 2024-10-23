最近胖達看完黑白大廚真的是被燒到不少阿，
眼看已經預約不到韓國那些黑湯匙或白湯匙的餐廳，
胖達想吃美食的心卻沒有停下來~~~!!在胖達尋尋覓覓之下~
發現了這家在內湖港墘捷運站附近的日式料理的餐酒館，
看著FB粉絲團那一張張精緻的美食圖片，
就讓胖達想起黑湯匙三星的精緻刀工與細膩的擺盤，
直接預約起來讓胖達解解渴~就跟著胖達一起來開箱這間在內湖的「味屋居食」吧
味屋居食 西湖店
味屋居食位於港墘站不遠，步行約5~10鐘就可以抵達，
在滿熱鬧的洲子街裡中一處較寧靜的巷內。
傍晚17:30開始營業，招牌上落下的燈光正向胖達招手入內用餐。
入內空間非常寬敞，正前方則有著料理的鐵板與鐵板前的客座區，
另外有著不少的吧台式與4人的座位區。
*入座的位置也會配好餐具，隨著用餐進行~餐具會由服務人員收走喔!
*非常多的日式酒種類，喜歡的朋友真的要來品嘗看看~美食+美酒真的很美好~~
味屋居食 西湖店 無菜單料理
這次胖達適逢味屋居食在第四季上所推出的菜色，看到真的非常吸引人，
讓胖達直接在線上預訂品嘗這次＄1380的「無菜單料理」，
前後共有9道菜色，那就直接上菜啦~~~!
- 龍蝦乾酪馬卡龍
第一道是龍蝦乾酪馬卡龍，由台式馬卡龍包夾著內餡，
內餡真的是非常高級，有龍蝦肉與蝦卵，吃得到龍蝦肉肉質的緊實與鮮甜，
還有著蝦卵那嗶嗶波波的口感，加上最上層的馬卡龍的酥軟~增添一點甜味，
味覺層次性豐富。下方還有切絲的小黃瓜與醃漬的洋蔥，搭配吃起來則有另一種清爽感~。
- 伊比利豬火腿沙拉
滿滿的生菜，由伊比利豬火腿綴飾著，生菜種類不少～
有美生菜、紫包心、紅火焰、小蕃茄、綠捲，店家應該還有淋上橄欖油，
讓生菜吃起來口感除了清脆外還非常滑順；
而伊比利豬吃著有非常馥郁的香氣，緊實的口感吃起來也非常有咬勁，
咀嚼所帶出來的鹹香感也很棒。
- 蛋黃醬斑節蝦
斑節蝦有著烤過的炙香，香氣濃郁，肉質非常緊實、鮮甜，
搭配下方的絲瓜一起入口會更清爽鮮甜，細碎的甜椒與芝麻落在斑節蝦上，
一起吃入，口感更多了脆口與芝麻香。
- 青豆仁醬皇帝魚一口飯糰
魚皮煎的超級酥香~~!下方的青豆仁醬，有著濃稠的口感且富有豆奶香，
旁邊還有各種堅果綴飾增添口感與香氣，魚肉不僅有口感亦多汁；
下方的飯糰也有煎製過，飯糰上的鍋巴感，帶來一絲入口上的脆度，
配魚吃來意外的搭配～～！
- 干貝起司燒
端上桌率先聞到的是濃郁的起司香，稍微切半後，
起司與干貝一起入口，干貝非常多汁鮮甜，肉質沒有被煎的過老，
在這鮮甜之下，上方的起司燒起來味道層次變化的重要角色，
從甜美中帶出豐富的起司的鹹香，口味的層次更加豐富。
*下方鋪陳的配菜是牛蒡絲喔~還不錯吃!
- 沙朗牛排
在鐵板上煎製的時候，觸碰鐵板那帶出來的香氣，
足以令人垂涎，聞著那牛肉的香氣真的非常舒爽。
沙朗約七分熟的熟度、肉質保有肉汁與口感，
牛排最怕的就是一開始沒把肉汁鎖住在其中，
導致肉味散失且柴。這道沙朗中間則非常的柔嫩入口多肉汁、富有肉香，
旁邊的鹽巴與黑胡椒還都可以讓牛肉增添不同的風味；
特別的是旁邊還有附上芝麻葉配著吃，喜歡芝麻葉的朋友應該會大喜～。
*還有一個小配菜是一個起司山藥~
- 北寄貝
湯頭非常清澈，喝起來卻有著非常濃郁的海鮮香氣，
感覺是滿滿的昆布等下去熬煮出來的精華。
北寄貝是經過切片後好入口的大小，
肉質厚實清甜、搭配湯頭一起入喉，鮮度感又大大的提升。
- 鮭魚湯泡飯
碗蓋上面有著些許芥末，可以斟酌加入湯泡飯之中，
湯泡飯的湯頭跟剛剛的北寄貝應該是一樣的，都非常鮮甜好喝，
加上芥末後會在這滿滿鮮度的湯泡飯中增添一點點的辛嗆感，
加深風味~建議可以一次給他下去~。
- 甜點
迎來最後一道餐點，感覺非常精緻的甜點，有著日式和菓子、葡萄、鳳梨
和類似羊羹的和菓子，併在一起吃口味甜美，能夠品嚐到那紅豆與一點點蜂蜜的風味，
搭配葡萄與鳳梨的酸甜，做爲一道結束的甜點與水果還不賴～。
味屋居食 西湖店 結語
胖達吃一整輪下來整體都覺得不錯，
不僅餐點好吃，餐點精緻，連擺盤也都非常的好看，
讓手機也可以吃得飽飽的~好看又好拍~~!!
而且現在還可以加價升級將其中的兩道餐點升級為A5和牛與鮑魚，感覺會更讚~~
這邊胖達也分享資訊給喜歡給各位朋友啦~~~
店名: 味屋居食 西湖店
地址: 台北市內湖區洲子街74號1樓
電話: 02 8751 3306
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味屋居食 IG : IG 粉絲團