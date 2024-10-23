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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

Fresa芙芮莎 人氣：28
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：589篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

葉家肉粥
phone0916-836699
place台北市大同區保安街49巷17號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

台北慈聖宮廟口小吃美食葉家肉粥.
也是迪化街、大稻埕超人氣的在地小吃～
不只深受在地人喜愛，就連韓國美食節目也大推薦.
吸引許多韓國朋友前來用餐，價格相當親民又好吃.
整排廟口美食小吃攤，餐點品項非常多樣化.
這次來訪是葉家肉粥是其中一間推薦美食！
招牌肉粥紅糟肉，１００元就能吃飽飽.
可搭公車、捷運或開車前來，交通方便.

台北橋捷運站附近小吃「葉家肉粥」慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

慈聖宮│葉家肉粥

葉家肉粥位於台北迪化街附近.
慈聖宮廟前小吃一條街！
附近公車站有保安街口涼州重慶路口.
當天中午１１點在丹居青旅退房後.
西門町捷運站搭公車可到保安街口公車站.
下車後，轉個彎就能到達慈聖宮！
慈聖宮前有幾個停車位，這裡也有化妝室.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

廟前小吃美食一條街，餐點品項超多的啦！

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

真的要多來幾次才能全都美食收服.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

許仔豬腳、賴記雞卷、葉家肉粥.
是我最愛的三家的人氣小吃！

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

之前有來吃過雞卷，好大一份，外脆內軟有湯汁！

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這裡也有一間甜品冰店.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

剉冰、豆花、仙草等甜品.

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真要來了幾次才能多吃幾攤！
砂鍋魚頭我也好想吃呀！

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

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葉家肉粥│攤位外觀

葉家肉粥在慈聖宮右邊攤位.
攤子上麵菜單品項很清楚.
有前面吧檯座位，以及後方用餐座位.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

葉家肉粥│菜單品項

紅燒肉、豬肝炸、花枝炸、蚵仔炸、蝦炸、鯛魚炸、肉粥.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

葉家肉粥│用餐空間

來訪這天下大雨，用餐有點不太方便.
後方座位都有遮雨棚.
和隔壁攤位的座位一起.
位置不多，假日人多，要有耐心等待.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

後方座位都有提供調味料，可以幾家點一點一起吃！
桌上標示有寫外食不能超過二家.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

招牌肉粥一定要點.
再配上紅燒肉，就是最經典組合！
當天還有遇到韓國遊客，也是點了一樣餐點.
就連韓國美食節目都來報導過.
所以沿途可見許多日韓遊客.
瞬間有置身在國外的感覺.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

肉粥

剛剛好的份量，銅板美食３０元，很適合當成早餐！
粥煮得軟糯有彈性，有一點像是飯湯口感.
吃得到肉末的肉香氣，湯頭灑上胡椒粉更提味.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

看起來很簡單的肉粥，其實裡面還有其他配料.
味道豐富，鹹香夠味，喝起來非常暖心.

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

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紅燒肉

桌桌必點的紅燒肉，還滿有份量的耶！
一人吃光一份真的好飽.
炸起來熱熱又脆脆的外皮，帶有紅燒獨特香氣.
紅燒肉切片厚薄度適中，一口一塊再配上肉粥.
味道濃郁，軟嫩鹹香，帶有豐富的層次感！

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

外層麵衣紅燒顏色很迷人，風味獨特，不油膩.
肉質軟嫩香滑，不會太乾柴，吃得到肉質香甜.
肥瘦適中，帶有油脂香甜，很嚼嫩，很好吃！

台北市大同區台北小吃【葉家肉粥】慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到│大稻埕│台北橋捷運站│大同美食

慈聖宮廟前小吃相當豐富，來了二次都吃不同攤位.
希望下次過來不要下雨，可以在品嚐其他小吃美味.
肉粥味道爽口鹹香，配上偏重口味的紅糟肉很對味.
很適合外帶幾份回家一起分享，餐桌加菜炸物多樣.
一早營業到下午三點，當作炸物下午茶也挺不錯.

【葉家肉粥】
時間：09：00～15：00
電話：0916-836-699
地址：台北市大同區保安街49巷17號
（２１ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

✔台北吃什麼？餐廳、小吃！

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