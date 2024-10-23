台北慈聖宮廟口小吃美食，葉家肉粥.

也是迪化街、大稻埕超人氣的在地小吃～

不只深受在地人喜愛，就連韓國美食節目也大推薦.

吸引許多韓國朋友前來用餐，價格相當親民又好吃.

整排廟口美食小吃攤，餐點品項非常多樣化.

這次來訪是葉家肉粥是其中一間推薦美食！

招牌肉粥＋紅糟肉，１００元就能吃飽飽.

可搭公車、捷運或開車前來，交通方便.

台北橋捷運站附近小吃「葉家肉粥」慈聖宮前廟口美食人氣小吃.必點招牌肉粥＋紅糟肉.韓國遊客都來報到

慈聖宮│葉家肉粥

葉家肉粥位於台北迪化街附近.

慈聖宮廟前小吃一條街！

附近公車站有保安街口、涼州重慶路口.

當天中午１１點在丹居青旅退房後.

從西門町捷運站搭公車可到保安街口公車站.

下車後，轉個彎就能到達慈聖宮！

慈聖宮前有幾個停車位，這裡也有化妝室.

廟前小吃美食一條街，餐點品項超多的啦！

真的要多來幾次才能全都美食收服.

許仔豬腳、賴記雞卷、葉家肉粥.

是我最愛的三家的人氣小吃！

之前有來吃過雞卷，好大一份，外脆內軟有湯汁！

這裡也有一間甜品冰店.

剉冰、豆花、仙草等甜品.

真要來了幾次才能多吃幾攤！

砂鍋魚頭我也好想吃呀！

葉家肉粥│攤位外觀

葉家肉粥在慈聖宮右邊攤位.

攤子上麵菜單品項很清楚.

有前面吧檯座位，以及後方用餐座位.

葉家肉粥│菜單品項

紅燒肉、豬肝炸、花枝炸、蚵仔炸、蝦炸、鯛魚炸、肉粥.

葉家肉粥│用餐空間

來訪這天下大雨，用餐有點不太方便.

後方座位都有遮雨棚.

和隔壁攤位的座位一起.

位置不多，假日人多，要有耐心等待.

後方座位都有提供調味料，可以幾家點一點一起吃！

桌上標示有寫外食不能超過二家.

招牌肉粥一定要點.

再配上紅燒肉，就是最經典組合！

當天還有遇到韓國遊客，也是點了一樣餐點.

就連韓國美食節目都來報導過.

所以沿途可見許多日韓遊客.

瞬間有置身在國外的感覺.

肉粥

剛剛好的份量，銅板美食３０元，很適合當成早餐！

粥煮得軟糯有彈性，有一點像是飯湯口感.

吃得到肉末的肉香氣，湯頭灑上胡椒粉更提味.

看起來很簡單的肉粥，其實裡面還有其他配料.

味道豐富，鹹香夠味，喝起來非常暖心.

紅燒肉

桌桌必點的紅燒肉，還滿有份量的耶！

一人吃光一份真的好飽.

炸起來熱熱又脆脆的外皮，帶有紅燒獨特香氣.

紅燒肉切片厚薄度適中，一口一塊再配上肉粥.

味道濃郁，軟嫩鹹香，帶有豐富的層次感！

外層麵衣紅燒顏色很迷人，風味獨特，不油膩.

肉質軟嫩香滑，不會太乾柴，吃得到肉質香甜.

肥瘦適中，帶有油脂香甜，很嚼嫩，很好吃！

慈聖宮廟前小吃相當豐富，來了二次都吃不同攤位.

希望下次過來不要下雨，可以在品嚐其他小吃美味.

肉粥味道爽口鹹香，配上偏重口味的紅糟肉很對味.

很適合外帶幾份回家一起分享，餐桌加菜炸物多樣.

一早營業到下午三點，當作炸物下午茶也挺不錯.

【葉家肉粥】

時間：09：00～15：00

電話：0916-836-699

地址：台北市大同區保安街49巷17號

（２１ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

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