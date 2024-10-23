台中美容住宿推薦，婧Spa仕女微旅.

位於勤美草悟道附近，提供免費自行車租借，可以騎到附近逛逛.

館內專屬女生放鬆時光，微旅住宿，即享水療ＳＰＡ和岩盤浴.

另享課程優惠價，臉部保養、精油芳療、頭皮護理等美容課程.

並且提供集團品牌唐太盅養生燉品甜湯及低ＧＩ輕食餐攜手合作.

讓女生一走進來就能盡情放鬆，享受完美與自己的度假時光！

台中美容「婧Spa仕女微旅」獨寵女生自由放鬆.微旅住宿＋水療ＳＰＡ＋岩盤浴

婧Spa仕女微旅│店家外觀

婧Spa仕女微旅位於民權路與大和路的轉角處.

靠近台灣大道，搭乘公車非常方便.

在茄苳腳(專用道)或臺灣大道民權路口公車站下車.

距離勤美誠品及草悟道非常的近，可騎自行車前往.

旁邊有付費停車場，周邊生活機能方便.

附近也有全聯和超商.

店家騎樓也有藝術裝置，看起來相當豪華有質感.

真的就是走入沙龍等級的美容ＳＰＡ！

只要櫃檯壓上證件，就能免費租借自行車.

婧Spa仕女微旅│室內環境

素雅明亮的接待大廳.

空氣中瀰漫著舒服宜人的香氛味道.

令人頓時解壓疲憊.

備有多組接待桌椅，退房後也能在這稍微休息.

婧Spa仕女微旅櫃台２４小時都有人員值班！

就算只要住宿，也能不限時段的前來住宿哦.

很適合商務活動或是半夜派對，想要臨時住宿一晚的女孩.

寵愛女人的專屬空間，館內設施相當豐富.

搭乘電梯前往各樓層活動，住宿是在８樓.

全館只有接待女孩，８樓住宿都是單人間，女生宿舍房.

入內後，需要換穿室內拖鞋，放在鞋櫃內.

同樓層就有淋浴間、廁所間、洗手檯、化妝間.

對應自己的房號床位，就能開啟鞋櫃，換穿拖鞋.

８樓的電梯旁邊是休息區，有插座可以使用筆電，接電話也請來這不打擾房客.

提供杯子超級貼心，有冷熱飲水機.

化妝間，吹風機很好用，真的好高級呀！

另一邊的整排洗手檯面，還有免費使用的洗脫烘滾筒洗衣機.

洗手檯上提供洗手乳可以用.

淋浴間和廁所間，分別是在對面.

淋浴間的空間還算寬廣，不會洗澡起來很侷促.

有些客人都會直接在２樓的水療ＳＰＡ區直接洗澡.

使用婧Spa仕女微旅自家品牌的洗沐產品.

喜歡都能在櫃台購買.

廁所也都打掃很乾淨，還是免治馬桶.

這次入住的房型是全館唯一，真的超幸運！

單人床位，空間超大，果然是全館唯一！

有自己小燈和充電插座.

棉被蓋起來很暖又軟，有水療SPA睡得超入眠.

每張床位都有提供一個提袋，裡面有浴袍和大浴巾、小毛巾.

這次另一個四人房型，床位空間很大，價位也不一樣.

休息廳

館內提供集團品牌唐太盅養生燉品甜湯的餐飲服務.

這是２４小時服務，隨時可在櫃檯點餐.

環境寬敞舒服，令人徹底放鬆.

擺放多款懶骨頭沙發，都能隨意在這讀書享受自我約會時光.

燉湯肉質大塊又軟嫩，湯頭甘甜又暖心.

精油芳療

在房內休息片刻，由芳療師來帶領到美容室，備感ＶＩＰ服務.

從頭到腳會先蓋上布毯作按壓放鬆，接著在背部塗抹精油.

從肩頸、腰背、大腿、小腿、腳掌、手掌，依序作推壓方式，讓身體的筋絡得到舒緩.

我是使用葡萄柚等香氛精油.

美容師會先詢問有哪些部位需作加強.

我主要就是腰背肩頸和雙腿.

真的走太多路，小腿有夠腫脹.

坐了一整天，腰痠背酸的，所以也會針對幾個部位按壓油推.

力道上都會詢問可以接受度，動作緩和又舒服，真的會睡著.

頭部也會按壓，動腦太多腦壓太高，按一按晚上也會很好睡哦.

按按肩頸的地方真的好舒服.

樓層間也有提供非住客的休息區域.

也有淋浴間，就算非住客也能隨時來做按摩.

都有提供茶水間，一定要喝溫熱水，讓身體活絡起來.

岩盤浴

岩盤浴是提高身體溫度，讓身體氣血活動起來，有排汗運動感覺.

備有熱水，有岩盤浴使用方式.

建議正躺１０分鐘再背躺５分鐘，然後出來喝水，休息５－１０分鐘.

就是一個循環，也能按照自己身體狀況來做調整.

使用剛剛在床上拿到的黑色布毯，放在岩盤浴上，避免過燙.

進入後，要穿浴袍或是裸身都可以，床上有時鐘可以看，禁止帶手機.

晚上我就一人包場整間，整個躺到發汗，有夠舒服暢快.

水療ＳＰＡ

房客可以無限時間的使用水療SPA.

記得哦！這裡禁止穿著衣服SPA，禁帶手機.

櫃子是提供給非住宿客人，洗手檯對面有櫥櫃可以放衣服.

備有吹頭髮化妝區.

走進來有飲水機，也有提供杯子.

衣服可以放在這邊的櫃子上！

旁邊是淋浴間，很多住客都是直接在這洗澡.

這邊是廁所間.

一樣都是免治馬桶.

蒸氣室，溫度很高，整個排汗熱呼呼的.

三溫暖間，充滿檜木香氣，我超喜歡這間的，讓人紓壓的味道.

提供三個溫度的水療池.

冷水、冰水、溫泉池.

溫泉池和冷水池都有按摩鍵，按下去會有水柱可以按摩背腰和雙腿.

冰水池真的太冷，我無法接受，只能跳過！

早餐最晚可用到中午１１點，以外帶形式，方便現場用餐或是帶走.

旁邊提供多本書籍，自由翻閱，享受一早書香時光.

雞肉潛艇堡，滿料肉嫩，搭配紫洋蔥和番茄的清爽可口.

養生茶，茶湯暖胃，很適合早上空腹來喝.

婧Spa仕女微旅真的是為女孩設計的獨寵美容ＳＰＡ！

來這作完美容課程，可以直接住宿，享受岩盤浴和水療ＳＰＡ.

而且館內也有餐食服務，不用出門就能吃飽又健康.

就算想去戶外走走，也能騎著自行車漫遊在草悟道周邊.

尋找特別的老屋咖啡廳、可愛文創店，一天旅行太滿足.

台中吃什麼？小吃、餐廳！

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