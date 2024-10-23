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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台中市西區台中美容【婧Spa仕女微旅】獨寵女生放鬆時光.微旅住宿＋水療ＳＰＡ＋岩盤浴│美人溫泉│養生燉品│勤美草悟道

台中市西區台中美容【婧Spa仕女微旅】獨寵女生放鬆時光.微旅住宿＋水療ＳＰＡ＋岩盤浴│美人溫泉│養生燉品│勤美草悟道

Fresa芙芮莎 人氣：25
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：589篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

婧仕女微旅
place台中市西區大和路3號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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台中市西區台中美容【婧Spa仕女微旅】獨寵女生放鬆時光.微旅住宿＋水療ＳＰＡ＋岩盤浴│美人溫泉│養生燉品│勤美草悟道

台中美容住宿推薦，婧Spa仕女微旅.
位於勤美草悟道附近，提供免費自行車租借，可以騎到附近逛逛.
館內專屬女生放鬆時光，微旅住宿，即享水療ＳＰＡ和岩盤浴.
另享課程優惠價，臉部保養、精油芳療、頭皮護理等美容課程.
並且提供集團品牌唐太盅養生燉品甜湯及低ＧＩ輕食餐攜手合作.
讓女生一走進來就能盡情放鬆，享受完美與自己的度假時光！

台中美容「婧Spa仕女微旅」獨寵女生自由放鬆.微旅住宿＋水療ＳＰＡ＋岩盤浴

台中市西區台中美容【婧Spa仕女微旅】獨寵女生放鬆時光.微旅住宿＋水療ＳＰＡ＋岩盤浴│美人溫泉│養生燉品│勤美草悟道

婧Spa仕女微旅│店家外觀

婧Spa仕女微旅位於民權路與大和路的轉角處.
靠近台灣大道，搭乘公車非常方便.
在茄苳腳(專用道)或臺灣大道民權路口公車站下車.
距離勤美誠品及草悟道非常的近，可騎自行車前往.
旁邊有付費停車場，周邊生活機能方便.

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附近也有全聯和超商.

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店家騎樓也有藝術裝置，看起來相當豪華有質感.

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真的就是走入沙龍等級的美容ＳＰＡ！

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只要櫃檯壓上證件，就能免費租借自行車.

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婧Spa仕女微旅│室內環境

素雅明亮的接待大廳.
空氣中瀰漫著舒服宜人的香氛味道.
令人頓時解壓疲憊.

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備有多組接待桌椅，退房後也能在這稍微休息.

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婧Spa仕女微旅櫃台２４小時都有人員值班！
就算只要住宿，也能不限時段的前來住宿哦.
很適合商務活動或是半夜派對，想要臨時住宿一晚的女孩.

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寵愛女人的專屬空間，館內設施相當豐富.

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搭乘電梯前往各樓層活動，住宿是在８樓.

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全館只有接待女孩，８樓住宿都是單人間，女生宿舍房.

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入內後，需要換穿室內拖鞋，放在鞋櫃內.
同樓層就有淋浴間、廁所間、洗手檯、化妝間.

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對應自己的房號床位，就能開啟鞋櫃，換穿拖鞋.

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８樓的電梯旁邊是休息區，有插座可以使用筆電，接電話也請來這不打擾房客.
提供杯子超級貼心，有冷熱飲水機.

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化妝間，吹風機很好用，真的好高級呀！

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另一邊的整排洗手檯面，還有免費使用的洗脫烘滾筒洗衣機.

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洗手檯上提供洗手乳可以用.

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淋浴間和廁所間，分別是在對面.

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淋浴間的空間還算寬廣，不會洗澡起來很侷促.
有些客人都會直接在２樓的水療ＳＰＡ區直接洗澡.

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使用婧Spa仕女微旅自家品牌的洗沐產品.
喜歡都能在櫃台購買.

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廁所也都打掃很乾淨，還是免治馬桶.

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這次入住的房型是全館唯一，真的超幸運！

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單人床位，空間超大，果然是全館唯一！
有自己小燈和充電插座.
棉被蓋起來很暖又軟，有水療SPA睡得超入眠.

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每張床位都有提供一個提袋，裡面有浴袍和大浴巾、小毛巾.

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這次另一個四人房型，床位空間很大，價位也不一樣.

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休息廳

館內提供集團品牌唐太盅養生燉品甜湯的餐飲服務.
這是２４小時服務，隨時可在櫃檯點餐.
環境寬敞舒服，令人徹底放鬆.

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擺放多款懶骨頭沙發，都能隨意在這讀書享受自我約會時光.

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燉湯肉質大塊又軟嫩，湯頭甘甜又暖心.

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精油芳療

在房內休息片刻，由芳療師來帶領到美容室，備感ＶＩＰ服務.

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從頭到腳會先蓋上布毯作按壓放鬆，接著在背部塗抹精油.
從肩頸、腰背、大腿、小腿、腳掌、手掌，依序作推壓方式，讓身體的筋絡得到舒緩.
我是使用葡萄柚等香氛精油.

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美容師會先詢問有哪些部位需作加強.
我主要就是腰背肩頸和雙腿.
真的走太多路，小腿有夠腫脹.

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坐了一整天，腰痠背酸的，所以也會針對幾個部位按壓油推.
力道上都會詢問可以接受度，動作緩和又舒服，真的會睡著.

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頭部也會按壓，動腦太多腦壓太高，按一按晚上也會很好睡哦.

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按按肩頸的地方真的好舒服.

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樓層間也有提供非住客的休息區域.
也有淋浴間，就算非住客也能隨時來做按摩.

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都有提供茶水間，一定要喝溫熱水，讓身體活絡起來.

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岩盤浴

岩盤浴是提高身體溫度，讓身體氣血活動起來，有排汗運動感覺.

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備有熱水，有岩盤浴使用方式.
建議正躺１０分鐘再背躺５分鐘，然後出來喝水，休息５－１０分鐘.
就是一個循環，也能按照自己身體狀況來做調整.

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使用剛剛在床上拿到的黑色布毯，放在岩盤浴上，避免過燙.

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進入後，要穿浴袍或是裸身都可以，床上有時鐘可以看，禁止帶手機.

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晚上我就一人包場整間，整個躺到發汗，有夠舒服暢快.

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水療ＳＰＡ

房客可以無限時間的使用水療SPA.
記得哦！這裡禁止穿著衣服SPA，禁帶手機.

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櫃子是提供給非住宿客人，洗手檯對面有櫥櫃可以放衣服.

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備有吹頭髮化妝區.

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走進來有飲水機，也有提供杯子.

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衣服可以放在這邊的櫃子上！
旁邊是淋浴間，很多住客都是直接在這洗澡.

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這邊是廁所間.

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一樣都是免治馬桶.

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蒸氣室，溫度很高，整個排汗熱呼呼的.

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三溫暖間，充滿檜木香氣，我超喜歡這間的，讓人紓壓的味道.

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提供三個溫度的水療池.
冷水、冰水、溫泉池.

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溫泉池和冷水池都有按摩鍵，按下去會有水柱可以按摩背腰和雙腿.

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冰水池真的太冷，我無法接受，只能跳過！

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早餐最晚可用到中午１１點，以外帶形式，方便現場用餐或是帶走.
旁邊提供多本書籍，自由翻閱，享受一早書香時光.

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雞肉潛艇堡，滿料肉嫩，搭配紫洋蔥和番茄的清爽可口.

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養生茶，茶湯暖胃，很適合早上空腹來喝.

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婧Spa仕女微旅真的是為女孩設計的獨寵美容ＳＰＡ！
來這作完美容課程，可以直接住宿，享受岩盤浴和水療ＳＰＡ.
而且館內也有餐食服務，不用出門就能吃飽又健康.
就算想去戶外走走，也能騎著自行車漫遊在草悟道周邊.
尋找特別的老屋咖啡廳、可愛文創店，一天旅行太滿足.

【婧仕女微旅】
時間：２４Ｈ
電話：（04）2305-5666
粉絲團：婧仕女微旅
官方網站：婧仕女微旅
地址：台中市西區大和路3號
（０７ＯＣＴ２４│美容住宿分享文）

✔台中吃什麼？小吃、餐廳！

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