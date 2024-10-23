居家必備打掃神器，山水，智能偵測濕拖無線吸塵器旗艦版.

不只是吸塵器，還能換成濕拖吸頭，濕拖地板輕鬆打掃不費力.

電動雙旋濕拖吸頭＋地板吸頭，上下左右180°靈活擺頭好運用.

擁有100000轉DC勁速馬達，吸塵器聲音也不大聲，可以接受.

加上24000Pa暴風吸力，頭髮、沙塵、餅乾屑，通通吸起來！

只要裝水，打翻醬油飲料，濕拖地板給自己最乾淨的生活環境.

還能變化６款不同的吸頭功能，櫃旁溝槽、座椅縫隙都能吸得到.

讚讚的是LED地刷照明設計，夜晚還能照亮地板灰塵毛髮不放過.

現在假日再也不討厭吸塵又拖地，直接一機搞定，省時又省力！

生活家電居家必備「山水」電動濕拖＋除蹣大掃除超給力「智能偵測濕拖無線吸塵器旗艦版」６款刷頭可變化／強吸無死角

智能偵測濕拖無線吸塵器旗艦版

智能偵測濕拖無線吸塵器旗艦版，山水官網選擇訂購.

智能偵測濕拖無線吸塵器提供旗艦版標配組和全配組.

建議大家直接選購全配組，多了濕拖吸頭及電池.

直接宅配送到家！

山水官網訂購後，非常快速的就送到家.

可以快快開箱打掃啦.

從沒想到，我會那麼喜歡吸吸拖拖房間.

果然有了清潔神器就會讓打掃心情不一樣.

超大紙箱，外面有標示智能偵測濕拖無線吸塵器型號.

打開後，裡面還有二個箱子.

一個是主機箱，一個是全配組配件包.

拿出來給大家看看.

開心的來開箱囉！

全部主機＋配件都擺得很緊密又穩固.

而且都有分別袋裝，也能避免碰撞刮傷.

把所有箱內主機＋配件組，通通拿起來！

若是購買標配組，就會是以下這些配件！

我會比較建議直接選購全配組.

電動雙旋濕拖吸頭才是重頭戲.

而且還能多一個電池，打掃熱情不中斷！

標配組共有５個吸頭，地毯吸頭有二種刷頭可換.

箱內還會附上說明書、保固書.

看似很複雜多樣化吸頭組合.

但其實操作起來一點也不難.

無線吸塵器配件包有電動雙旋濕拖吸頭＋電池.

袋裝拿掉，這樣機型才能看得清楚，也能檢查是否有問題哦！

記得要先把電池充飽哦！說明書有寫６小時.

電池旁邊有亮燈三格，一次使用大約８０分鐘！

全配組，在使用時，就能再充一個電池.

隨後直接替換，打掃節奏無縫接軌～

電動雙旋濕拖吸塵器

把主機＋延長桿＋電動雙旋濕拖吸頭，結合一起.

套上時，會聽到卡一聲，那就是安裝完成.

接著，按下主機的紅色按鈕，就能啟動.

開啟打掃流程，整個重量也不會很重，手握很舒服.

紅色按鈕，有開口是給水，沒開口是關.

濕拖吸頭，也能選擇是否給水拖地哦！

黑色紐蓋打開可以放入水.

底部黑色軟實塞子，打開立刻排水，不會積水.

很喜歡這款一個重點是１８０大擺頭.

邊邊角角都能清潔到，而且底部電動雙旋很有力.

真的把地拖得很乾淨！馬力強大！

擁有100000轉DC勁速馬達＋24000Pa暴風吸力.

讓吸塵器的功能更完善，聲音不吵雜，吸力卻有力.

長髮的我，天天洗髮又吹頭髮都是滿地頭髮.

地上隨時都有灰塵飛進來，赤腳踩地沙沙感.

輕輕的把吸拖二用吸塵器滑過去，毛髮掰掰超乾淨.

每到假日有時發懶，不想掃地＋拖地，真的有夠累！

頭髮還會給我卡在掃把上，還要整理掃把超級煩人.

這次有了智能偵測濕拖無線吸塵器，一次搞定.

吸拖智能吸塵器，直接滑過去，毛髮灰塵通通不見了.

說到智能，功能也超級強大.

擁有四段吸力功能可以調節.

自動＋強中弱，可以依據地板髒汙來做選擇.

選擇自動，智能偵測地板髒汙，不用擔心吸不乾淨.

通常房間我都直接選擇弱、中，基本上都是毛髮啊！

客廳及廚房，經常活動區域，就能選擇自動或強度.

四種ＬＥＤ吸力模式.

白色：自動、紅色：高檔.

藍色：中檔、綠色：低檔.

很喜歡它的外型有點像是太空火箭！

而且外觀上，啟動後，還會亮藍燈.

電動雙旋濕拖吸頭，它是二塊拖布，毛絨絨非常細緻.

看看上面已經有餅乾灰塵，直接把拖布撕下來.

上面是魔鬼氈的黏著度，不會轉到一半掉下來.

使用一般溫和清潔劑搓一搓、洗一洗.

晾乾即可，重複使用.

有附壁掛架，可以直接黏在牆上.

立著掛上，不占空間.

高速運轉，高效率清潔方式.

透明集塵筒，能夠看到吸起來的毛髮和屑屑.

電動雙旋溼拖轉輪，可以濕拖不同材質的地板.

我家有大理石、磁磚、木質地板.

都能使用乾吸濕拖二用智能偵測吸塵器.

直接一台非常好用.

遇到邊角有１８０度大轉頭吸頭設計.

使用起來更滑順不卡卡.

再來，我要更換吸頭囉！

有時，只是想要吸地，換上地板刷頭.

這款刷頭，特別的是，包含二種滾刷.

絨毛滾刷、地毯滾刷，按造地板材質來作使用.

二種滾刷都能拆下水洗，晾乾就行.

更換過程也很容易，完全不複雜、不費力.

右上角往上壓，同時拿起中間蓋子.

滾刷往右一拉，即可取下.

裝上時候，需要看一下滾刷的安裝角度.

其實沒有很難，擺好往左一推右邊一放.

就能快速變化滾刷，滿足不同材質清潔力.

這樣一來，也不煩惱過硬滾刷會傷到地板.

地毯滾刷

乾吸地板，滾刷是會旋轉的哦！

高速轉動＋強勁吸力，各種灰塵都能乾淨溜溜.

特別的是ＬＥＤ地板刷頭，即使光線不足.

前方有燈，也能看清灰塵毛髮，都不放過.

絨毛滾刷

木質地板，都用絨毛滾刷，順便把地板刷乾淨.

遇到有圓弧傢俱也能滑順帶過.

藏在邊角細小灰塵都能吸到耶.

木質地板不能太溼的絨布拖地.

換成乾溼二用的旋轉吸頭，剛剛好的水量.

很快就乾，家中有長者或小孩，也不怕太溼滑倒.

運轉同時，可以隨時調節吸力強度，真的很靈活運用.

二合一毛刷吸頭

遇到窗台、桌面，拆下延長桿，直接套上吸頭.

又能快速變換功能，真的一機多用.

好久沒有清掃窗台，卡了厚厚的灰塵.

直接用毛刷把它刷過去，瞬間小黑點都沒了.

這樣的機型重量是女生可以輕鬆舉起.

在桌面上刷來刷去也不會太有負擔！

刷頭的紅色按鈕可以上下變化另一種刷頭模式.

隙縫清潔吸頭

LED隙縫清潔吸頭和隙縫清潔吸頭.

不同於LED燈光及吸頭長度.

隙縫清潔吸頭可以用在汽車座墊＋地墊.

快速又便捷吸上灰塵髒汙，以及鍵盤哦.

LED隙縫清潔吸頭

有時遇到櫥櫃或電視機後面的隙縫，都不好擦拭.

換成LED隙縫清潔吸頭，可以深入細縫做深層吸力.

特色還有LED燈光，不用擔心隙縫黑暗都看不清楚.

有了LED燈光照明，哪裡有灰塵都一目了然.

光線亮度非常夠，就連門框髒汙都能先吸再擦.

塵螨吸頭

每天和肌膚接觸的棉被、床墊、娃娃.

都不曉得藏著多可怕的塵螨.

讓人鼻子不時的噴嚏和皮膚不適.

通通可能就是塵螨半夜在搞怪！

換上塵螨吸頭，把枕頭、床墊、娃娃全部吸一次！

快速轉動塵螨吸頭，把塵螨屍體吸走，灰塵也帶走.

還好機體重量不會很重.

一手抓著娃娃，一手提著吸塵器.

把娃娃們上下左右通通吸一吸！

娃娃身上多少也會沾附灰塵.

又天天和我們睡在一起，一定要保持潔淨.

很認真的打掃一圈，各種毛髮髒東西都在透明集塵盒內.

紅色一鍵打開集塵盒，雙手不沾灰.

再把整個集塵盒拆下來，全部都能清洗哦！

可水洗濾網，晾乾即可.

整個集塵盒都能水洗，晾乾裝上.

下次使用，又能乾淨，不卡汙垢.

居家生活擁有智能偵測濕拖無線吸塵器真的很重要！

電動雙旋濕拖吸頭，乾吸濕拖二用，超級省時省力.

５款吸頭輕鬆變化，易換安裝也輕鬆，多用途更加分.

滿足居家不同材質滾刷吸頭，還能拆下清洗，衛生更乾淨.

整個透明集塵筒，一鍵倒出，水洗沒問題，清潔力更放心.

高速旋轉100000轉DC勁速馬達，24000Pa暴風吸力強大.

以及雙電池能夠續航清掃，無縫接軌，整屋乾淨好舒服！

生活買什麼？廚房、傢俱！

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