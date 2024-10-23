雲林景點大草嶺觀光圈，穹頂竹棚享用午餐.

整修完善的木馬古道，享受大自然的森林浴.

同時認識野外求生植物和孟宗竹、福杉林相.

高聳雲霧竹林秘境，好像哪位神仙落入凡間.

充滿在地食材六宮格餐盒，非常飽足又營養.

親自烘咖啡豆用竹筒傳統烘法.

製成濾掛式咖啡配上獨家植繪.

滿滿紀念性咖啡包，很有植物語言的旅行方式.

遠離都市放慢腳步深切感受大自然洗禮.

雲林景點「植語食」大草嶺觀光圈「漫行草嶺避暑趣」草嶺石壁森林療癒基地.探索木馬古道竹林秘境│健行│品茗│咖啡

植語食|草嶺石壁森林療癒基地

搭乘高鐵來到雲林高鐵站.

是第一次來到這個高鐵站，也算人生解鎖.

和各位旅人們集合搭上中巴.

前往草嶺石壁森林療癒基地.

參加這場雲林草嶺植語食的活動.

也是人生第一次踏上草嶺土地，充滿期待感.

這邊有大空地可以停車.

規劃完善乾凈的洗手間.

可以輕鬆的親近大自然.

五元兩角亭能避雨休憩.

也是熱門的拍照打卡點.

自由入座，植與食的熱鬧活冬即將揭開序幕！

有鄉長和各個長官、秘書長和大家分享草嶺的美好.

這位是盡責勤勞的鄉長.

當天一早就來場勘活動和整理環境.

讓大家到此遊玩立刻留下美好印象.

植語食│活動內容

養生漫步、靜心品茗、竹園品食、竹創咖啡體驗.

最早是整排五元兩角亭吸引遊客前來.

後來規劃木馬古道讓遊客健身散步.

增加雲林草嶺的各式各樣的遊玩點.

養生漫步（木馬古道）

整趟木馬古道從入口處走到穹頂竹棚要約１.５小時.

大家動動身體暖身一下準備去走木馬古道.

首先先來到瀞座有石板製成的斜背座位.

讓大家可以躺在上面感受石板的涼爽.

好好的調節一下自己心率，準備健身走步道.

沒在運動的我，才走前面１０分鐘心率就快到達！

沿途也有QR Code可以掃描增加認識植物步道的介紹.

來介紹紫色有熔毛，秋海棠.

以及火炭母草，雙手搓揉，擦上可防蚊約３０分鐘.

生活野外小常識，但我還是認不出來~

這就是秋海棠，有美美的花.

大家都聽得很認真，解說也很生動.

接下來，還會遇到哪些植物呢？

高聳又筆直的翠綠山林是讓我繼續往前走的動力！

結果，走沒多久，開始下雨，雲霧從山上飄下來.

瞬間瀰漫了整個山谷，一剎那似乎來到夢幻秘境.

整趟木馬古道還算平穩好走.

部份路段是石板階梯，下雨要小心地滑.

就這樣延途多個U型步道，緩慢而上.

單一步道沒有叉路，就算落後也不用擔心迷路.

不過一旁就是陡俏山坡，還是結隊的走比較安全.

超高陡坡又高直竹林.

有時還是會讓雙腳抖了一下.

不要走得太過邊邊，注意安全.

感受到了與前面綠竹環繞不同的竹林氣氛.

不要落隊，跟著一起加把勁往前走，下雨澆不息我熱情！

我頭髮都濕了，穿雨衣不透氣會更喘，撐傘走不方便！

靜心品茗（風之舞台微風小築）

來到風之舞台微風小築.

我們來體驗泡茶品茗.

每人一份，有導覽員教學.

正巧碰上下大雨，多了幾分雲霧仙仙的特色情境.

一份茶葉沖泡一壺，第二次沖泡就明顯淡味很多..

盤上茶葉使用茶匙倒入杯中沖入熱水.

首沖熱茶，先把茶湯倒入紙杯.

第２次沖泡熱茶，靜置５分鐘，再端起聞香品茶.

拿起茶杯的雙手及手指都有講究，三體不分離.

喝的時後要用上蓋遮住嘴巴.

呈現優雅的品茗畫面.

茶葉都沖開來，茶香圓潤飽滿，順口不澀，暖心好喝.

慢慢享受茶香味道，令人放鬆.

三體不分離哦！茶蓋、茶身、茶盤

品茗後，前方觀景台可以欣賞對面的梯田茶園.

可惜下大雨又大霧都看不清楚.

真是別有一番意境.

這是我們泡茶的風之舞台微風小築.

準備繼續走到竹棚穹頂享用午餐.

雨變大，要撐傘走，階梯步道有泥濘小心地滑.

途中路經這個明陣.

走在雲霧縹緲的森林秘境.

終於看到穹頂竹棚了！

竹園品食（六宮格特色餐盒）

我們午餐在這用餐！

六宮格特色餐盒，有植物葉花餐桌佈置，點點燈光，夢幻唯美.

除了六宮格特色餐盒.

還有竹筒飯、竹筍雞湯、窯烤麵包、GABA茶.

份量豐盛又擺盤精美.

竹筒飯非常紥實又有彈度，米飯好香.

淋上苦茶油醋的清爽生菜，山渣果凍.

自炒菜脯刺殼粿，嫩嫩的雞肉.

筍干，炸香菇.

竹筍雞湯，清爽鹹香湯頭.

大塊雞肉，爽脆筍塊.

好喝又暖胃.

GABA茶是特色茶飲，無糖爽口很解膩.

窯烤麵包獲得大家喜愛！

竹筍雞湯，滿滿用料很大方.

竹創咖啡體驗（濾掛咖啡）

搭車回到草嶺石壁森林療癒基地.

準備來做傳統竹筒烘熟咖啡豆.

來看看竹烘咖啡需要哪些器具、咖啡豆！

把咖啡豆倒入袋內，用力桌上敲打.

再倒在篩盤上，用吹的把咖啡屑吹走.

用力吹、努力吹，咖啡屑吹走才能烘豆.

把咖啡豆倒入竹筒內，架在瓦斯爐上，無限次輪迴轉動.

本來只要烘１０分鐘.

可能下雨，濕氣重，我們烘了超過半小時才烘完成.

難怪，烘咖啡豆都要考量時間、溼度，佩服咖啡者！

放好咖啡豆後，竹筒開口處，把布塞入，咖啡豆才能集中.

就這樣一直旋轉，不停旋轉，直到聞到咖啡香氣~

因下雨濕氣高，這天實在烘得太慢.

我們直接整支竹筒放在爐火上烤，烤到竹子都變火把！

弄得整場歡笑聲，因為真的烘太久了.

烘到竹都燒了，居然咖啡豆還沒爆開.

真的體驗到想要喝杯好咖啡，都得好好一番等待.

大概要烘到近聞中段竹筒內有著咖啡香.

真等不及，我們倒出來，是有些沒爆開.

但也算是可以，能夠磨成咖啡粉.

看看大家的成果，每個人的咖啡豆顏色都不一樣.

咖啡包外袋要自己用花朵及色筆彩繪.

咖啡豆放入機器內，自幾手動旋轉磨成咖啡粉.

磨好咖啡粉就能裝袋，看看自己的粉量，分成二袋.

再把束口加熱壓緊.

完成二包濾掛式咖啡包.

自己彩繪裝飾了紙袋.

很喜歡這裡的空氣很乾凈又讓人放鬆自在.

帶回滿滿紀念品，好滿足.

有時間也安排雲林草嶺旅遊.

來個大自然步道洗禮.

雙眼遠望高山白雲，飄渺雲霧陶冶心性.

讓身心靈完美得到舒緩釋壓.

有著重回工作的滿滿動力！