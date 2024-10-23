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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台北市萬華區台北青旅【丹居青旅】西門紅樓人氣住宿點.西門捷運站步行５分鐘.專屬女生樓層生活便利│廚房洗衣│乾濕分離│四人房型│台北住宿

台北市萬華區台北青旅【丹居青旅】西門紅樓人氣住宿點.西門捷運站步行５分鐘.專屬女生樓層生活便利│廚房洗衣│乾濕分離│四人房型│台北住宿

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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：589篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

丹居青旅
place台北市萬華區漢中街154號
作者本次評價：
4.25
環境設備
4.00
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
4.50
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台北市萬華區台北青旅【丹居青旅】西門紅樓人氣住宿點.西門捷運站步行５分鐘.專屬女生樓層生活便利│廚房洗衣│乾濕分離│四人房型│台北住宿

台北西門町平價住宿丹居青旅.
位在西門紅樓旁，相當熱鬧地段.
距離西門捷運站只要步行５分鐘.
放好行李，就能在西門町吃喝玩樂.
對面就有超商，還有麵包店、麵飯館.
提供廚房可微波及咖啡機、洗烘衣機，生活機能非常便利.
女生樓層有４人、６人、８人房，乾淨舒適空間也很安靜.

台北青旅西門紅樓旁「丹居青旅」西門町捷運站步行５分鐘人氣住宿點.專屬女生樓層生活便利

台北市萬華區台北青旅【丹居青旅】西門紅樓人氣住宿點.西門捷運站步行５分鐘.專屬女生樓層生活便利│廚房洗衣│乾濕分離│四人房型│台北住宿

丹居青旅│青旅外觀

丹居青旅位在台北西門町商圈.
西門紅樓旁，走路只要５分鐘.
最近西門捷運站，剛好是藍綠線轉乘點.
西門捷運站６號出口有電梯，是西門町最熱鬧的出入口.
西門捷運站３號出口，只有樓梯！
想要搭乘公車，也只要過馬路就是西門捷運站公車站牌.
地點非常棒的住宿點.

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飯店周邊生活機能真的很棒！
從捷運站走來，有夠熱鬧的啦.
有屈臣氏、８５度Ｃ、麵包坊、飯店館、西門市場等.
飯店外面也挺乾淨又安全.

台北市萬華區台北青旅【丹居青旅】西門紅樓人氣住宿點.西門捷運站步行５分鐘.專屬女生樓層生活便利│廚房洗衣│乾濕分離│四人房型│台北住宿

抵達之後，直接推門入內，到櫃檯辦理入住.
飯店櫃檯非２４小時.
服務時間從早上８點到晚上１０點.
若是非服務時間入住，手機會收到簡訊.
有自行入住的教學方式，快速又方便.

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隔天中午１１點退房，外面下起大雨.
更能看清附近商店，車流人潮很熱鬧.
旁邊就有早餐店、對面有超商.
丹居青旅沒有附早餐.
隔壁有早餐店，還有西門市場也沒問題.

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對面7-11超商是open 將主題商店！

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裡頭有好幾個座位.
OPEN將主題擺設，順道插旗主題超商.

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這次來才才發現有一個西門市場.

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丹居青旅|青旅大廳

提供一整排的沙發座位和一般座位.
想要使用筆電辦公或是喝咖啡.
青旅的廚房有提供免費咖啡哦！
有朋友來聊天都是好讚的休息環境.

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沙發座位旁邊都有插座可以使用.

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有需要各樣的辦公文具這邊都有提供.

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從門口推門走進來之後.
右邊先是電梯和接待櫃檯.
以及一間無障礙廁所.
走道底端是冰箱廚房、洗衣區域.
有大冰箱、微波爐、咖啡機、飲水機、流理台.
以及洗烘衣機，需要到櫃檯付費，一次５０元.

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有要放食物在冰箱內.
記得要貼上房號床位的便利貼呦.

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咖啡機的美式咖啡是可以自由取用，免費供應.

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非投幣式的洗烘衣機，需到櫃檯付費５０元.

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辦好入住，拿著２把鑰匙＋磁扣卡.
搭電梯到４樓，女生專屬住宿樓層.
走出電梯後，左邊大門要感應磁扣才能進入.
是８人房和４人房住宿區域，這次住４人房.

電梯口的右邊是淋浴間和廁所間.
走廊底端是女生６人房型.
一樣要磁扣感應才能進入.

台北市萬華區台北青旅【丹居青旅】西門紅樓人氣住宿點.西門捷運站步行５分鐘.專屬女生樓層生活便利│廚房洗衣│乾濕分離│四人房型│台北住宿

電梯內有樓層格局圖.
電梯在每層樓的中間.
拍下來就能看得清楚.
住宿環境很單純、簡單.
外面生活機能便利，卻也相當安靜.

台北市萬華區台北青旅【丹居青旅】西門紅樓人氣住宿點.西門捷運站步行５分鐘.專屬女生樓層生活便利│廚房洗衣│乾濕分離│四人房型│台北住宿

女生八人房

感應磁扣走進來，會看到上下層８人房.
４人房是前面２間，２人房是最後一間.
４人房的房門是用鑰匙，關門也請輕力.

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走到底有大面窗戶.
看下去街道對面就是主題超商.

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斜對面還有松屋、麵包店、郵局、彩券行、眼鏡行.

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從大面窗邊往房門看過去.
８人房住宿環境，走道相當寬敞.
打開行李都沒問題，放在牆邊也不影響走動.

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女生四人房

我是住中間的女生４人房型.
當晚只有我和對面下層２個女生入住.
我的床位在左邊下層.

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四人房型的走道比較小.
行李攤開整理是也可以.
但就走道空間都給占了.
立著放床邊也就好走路.

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另一把鑰匙是個人置物櫃.
在床底下，還是建議把貴重物品隨身帶上.
放些個人小物及盥洗衣服是還可以.

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床墊滿軟的，枕頭高度適合我.
棉被和床套和肌膚接觸都好舒服.
不會有粗粗感或是異味感.
隔天退房，要把枕套、被套、床巾拆下來放床上.

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有衣架可掛毛巾、外套.

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枕頭邊有小置物平檯，也有小燈、插座.
洗澡後，立刻攤睡在床上，追劇和充電.
有小燈也不會太暗.
而且床邊有一半是隔層設計，很有個人隱私空間.

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床上放不了的就放置物櫃，記得帶走.

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拿著換洗衣服和盥洗備品準備去洗澡囉！
很特別的設計空間，是走廊也是淋浴廁所間.
廊道左邊是３間淋浴間、右邊是３間廁所間.
有一小桌椅，可以小小休息，但是不可飲食.
廊道底端是女生六人房型，一樣要用磁扣開門.
整個空間很明亮舒服.
活動起來很安全，就是住４人房型要開２次鎖.
若有朋友同住４人房，房內有人幫忙顧著.
其實門沒上鎖也沒關係.

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這裡的淋浴間是乾溼分離.
超喜歡這樣的設計，衣服不會淋溼.
空間算大，洗澡起來也很自在.

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把衣服放在外面的層架上，再入內淋浴沖澡.
只是層架上沒有掛勾，無法吊掛小物手機.
希望之後多個小掛勾，也能掛上鑰匙，方便拿取.

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每次住青旅都怕熱水不夠熱.
加上下雨天，熱水不熱問題超常見.
在丹居青旅完全好放心 .
熱水好燙啊！
而且水注沖力強，整個洗得好暢快！

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天森無患的馬鞭草沐浴露、洗髮精.

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淋浴間內也有上下層三角層架.
洗卸用品都好放.

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吹風機放在淋浴間外面.
這款吹風機風力大超好吹乾.
很多大飯店也都使用這款吹風機.

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往後走是有２個洗手檯面.
大面鏡子，上妝保養也都好用.

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三間獨立空間的廁所間.
入住時，都滿乾凈的.

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從６人房型這邊看過去電梯和８人房型的視野.

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很喜歡這次住的丹居青旅.
有專屬女生樓層，還是在最高樓層.
對於一個人女生旅行來說.
這樣規劃有安全感又舒服.
開放感的淋浴廁所區域也很乾凈無異味.
同樓層要找朋友也方便.
預算高一點住２人房或４人房最安靜.
床品睡起來很柔軟，沒有過敏不舒服.
床位空間舒適，完全遮光睡得很安穩.

下次再來台北旅遊工作要找一人住宿.
西門町熱鬧地段，會想再來住哦！

有時間也要安排到旁邊西門市場去覓食小吃.
這次太趕太可惜，西門紅樓有不定期展覽.
也能過去參觀感受歷史氛圍.

【丹居青旅】
時間：09：00～22：00
電話：0977-066-154
粉絲團：丹居青旅
地址：台北市萬華區漢中街154號
（２０ＳＥＰ２４│旅行住宿分享文）

✔台北吃什麼？餐廳、小吃！

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