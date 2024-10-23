台北西門町平價住宿，丹居青旅.

位在西門紅樓旁，相當熱鬧地段.

距離西門捷運站只要步行５分鐘.

放好行李，就能在西門町吃喝玩樂.

對面就有超商，還有麵包店、麵飯館.

提供廚房可微波及咖啡機、洗烘衣機，生活機能非常便利.

女生樓層有４人、６人、８人房，乾淨舒適空間也很安靜.

台北青旅西門紅樓旁「丹居青旅」西門町捷運站步行５分鐘人氣住宿點.專屬女生樓層生活便利

丹居青旅│青旅外觀

丹居青旅位在台北西門町商圈.

西門紅樓旁，走路只要５分鐘.

最近西門捷運站，剛好是藍綠線轉乘點.

西門捷運站６號出口有電梯，是西門町最熱鬧的出入口.

西門捷運站３號出口，只有樓梯！

想要搭乘公車，也只要過馬路就是西門捷運站公車站牌.

地點非常棒的住宿點.

飯店周邊生活機能真的很棒！

從捷運站走來，有夠熱鬧的啦.

有屈臣氏、８５度Ｃ、麵包坊、飯店館、西門市場等.

飯店外面也挺乾淨又安全.

抵達之後，直接推門入內，到櫃檯辦理入住.

飯店櫃檯非２４小時.

服務時間從早上８點到晚上１０點.

若是非服務時間入住，手機會收到簡訊.

有自行入住的教學方式，快速又方便.

隔天中午１１點退房，外面下起大雨.

更能看清附近商店，車流人潮很熱鬧.

旁邊就有早餐店、對面有超商.

丹居青旅沒有附早餐.

隔壁有早餐店，還有西門市場也沒問題.

對面7-11超商是open 將主題商店！

裡頭有好幾個座位.

OPEN將主題擺設，順道插旗主題超商.

這次來才才發現有一個西門市場.

丹居青旅|青旅大廳

提供一整排的沙發座位和一般座位.

想要使用筆電辦公或是喝咖啡.

青旅的廚房有提供免費咖啡哦！

有朋友來聊天都是好讚的休息環境.

沙發座位旁邊都有插座可以使用.

有需要各樣的辦公文具這邊都有提供.

從門口推門走進來之後.

右邊先是電梯和接待櫃檯.

以及一間無障礙廁所.

走道底端是冰箱廚房、洗衣區域.

有大冰箱、微波爐、咖啡機、飲水機、流理台.

以及洗烘衣機，需要到櫃檯付費，一次５０元.

有要放食物在冰箱內.

記得要貼上房號床位的便利貼呦.

咖啡機的美式咖啡是可以自由取用，免費供應.

非投幣式的洗烘衣機，需到櫃檯付費５０元.

辦好入住，拿著２把鑰匙＋磁扣卡.

搭電梯到４樓，女生專屬住宿樓層.

走出電梯後，左邊大門要感應磁扣才能進入.

是８人房和４人房住宿區域，這次住４人房.

電梯口的右邊是淋浴間和廁所間.

走廊底端是女生６人房型.

一樣要磁扣感應才能進入.

電梯內有樓層格局圖.

電梯在每層樓的中間.

拍下來就能看得清楚.

住宿環境很單純、簡單.

外面生活機能便利，卻也相當安靜.

女生八人房

感應磁扣走進來，會看到上下層８人房.

４人房是前面２間，２人房是最後一間.

４人房的房門是用鑰匙，關門也請輕力.

走到底有大面窗戶.

看下去街道對面就是主題超商.

斜對面還有松屋、麵包店、郵局、彩券行、眼鏡行.

從大面窗邊往房門看過去.

８人房住宿環境，走道相當寬敞.

打開行李都沒問題，放在牆邊也不影響走動.

女生四人房

我是住中間的女生４人房型.

當晚只有我和對面下層２個女生入住.

我的床位在左邊下層.

四人房型的走道比較小.

行李攤開整理是也可以.

但就走道空間都給占了.

立著放床邊也就好走路.

另一把鑰匙是個人置物櫃.

在床底下，還是建議把貴重物品隨身帶上.

放些個人小物及盥洗衣服是還可以.

床墊滿軟的，枕頭高度適合我.

棉被和床套和肌膚接觸都好舒服.

不會有粗粗感或是異味感.

隔天退房，要把枕套、被套、床巾拆下來放床上.

有衣架可掛毛巾、外套.

枕頭邊有小置物平檯，也有小燈、插座.

洗澡後，立刻攤睡在床上，追劇和充電.

有小燈也不會太暗.

而且床邊有一半是隔層設計，很有個人隱私空間.

床上放不了的就放置物櫃，記得帶走.

拿著換洗衣服和盥洗備品準備去洗澡囉！

很特別的設計空間，是走廊也是淋浴廁所間.

廊道左邊是３間淋浴間、右邊是３間廁所間.

有一小桌椅，可以小小休息，但是不可飲食.

廊道底端是女生六人房型，一樣要用磁扣開門.

整個空間很明亮舒服.

活動起來很安全，就是住４人房型要開２次鎖.

若有朋友同住４人房，房內有人幫忙顧著.

其實門沒上鎖也沒關係.

這裡的淋浴間是乾溼分離.

超喜歡這樣的設計，衣服不會淋溼.

空間算大，洗澡起來也很自在.

把衣服放在外面的層架上，再入內淋浴沖澡.

只是層架上沒有掛勾，無法吊掛小物手機.

希望之後多個小掛勾，也能掛上鑰匙，方便拿取.

每次住青旅都怕熱水不夠熱.

加上下雨天，熱水不熱問題超常見.

在丹居青旅完全好放心 .

熱水好燙啊！

而且水注沖力強，整個洗得好暢快！

天森無患的馬鞭草沐浴露、洗髮精.

淋浴間內也有上下層三角層架.

洗卸用品都好放.

吹風機放在淋浴間外面.

這款吹風機風力大超好吹乾.

很多大飯店也都使用這款吹風機.

往後走是有２個洗手檯面.

大面鏡子，上妝保養也都好用.

三間獨立空間的廁所間.

入住時，都滿乾凈的.

從６人房型這邊看過去電梯和８人房型的視野.

很喜歡這次住的丹居青旅.

有專屬女生樓層，還是在最高樓層.

對於一個人女生旅行來說.

這樣規劃有安全感又舒服.

開放感的淋浴廁所區域也很乾凈無異味.

同樓層要找朋友也方便.

預算高一點住２人房或４人房最安靜.

床品睡起來很柔軟，沒有過敏不舒服.

床位空間舒適，完全遮光睡得很安穩.

下次再來台北旅遊工作要找一人住宿.

西門町熱鬧地段，會想再來住哦！

有時間也要安排到旁邊西門市場去覓食小吃.

這次太趕太可惜，西門紅樓有不定期展覽.

也能過去參觀感受歷史氛圍.

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