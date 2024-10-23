每到假日年輕人們超喜歡假日安排野餐露營～

戶外活動想必也要撥放音樂，才不無聊，讓心情愉悅放鬆.

露營燈＋藍芽喇叭的NOWGO F1露營燈藍牙喇叭，深受朋友推薦喜愛.

白日夜晚都能使用，泳池玩水也可以播放音樂，增添氣氛活絡感！

不得不說，播放音質真的很讚，蹦蹦蹦的環繞音效，聽起來超帶感.

還能變化旋鈕燈光，很好操作有白黃色溫，隨著氣氛旋紐調控.

放在床頭櫃當作小燈，時尚造型又有質感，也能播放音樂或收聽電台.

這樣一機多用的NOWGO F1露營燈藍牙喇叭，難怪大推都要擁有啊！

生活露營床邊小燈「NOWGO F1露營燈藍牙喇叭」露營燈＋氛圍燈＋藍芽喇叭.一機多用.多段旋鈕白黃燈光

NOWGO F1露營燈藍牙喇叭

朋友之間大力推薦的NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.

非常適合我這愛聽音樂，又嫌手機音量音質不夠.

網路上訂購NOWGO F1露營燈藍牙喇叭，宅配送到家！

若要實體店面試聽音質、選購產品.

全台門市有台北、桃園、嘉義、高雄！

可以洽詢官方網站.

不只適合自己使用，提著送禮也很體面.

送給愛聽音樂的朋友吧！

外層盒裝相當的厚，設計的很有美式風格.

又高雅又時尚.

盒裝蓋起來有一單面是磁吸面版.

所以合起來就直接吸住，提著就能走.

The Power Of Music，現在出發！

側邊有著產品內容的說明細節.

以及廠商聯絡資料、使用時間.

來囉！開箱！NOWGO F1露營燈藍牙喇叭～

上面盒裝內有充電電線.

顏色有軍綠色、沙黃色、墨黑色，三大顏色.

以軍綠色為主要推薦，我自己也超愛這顏色.

配備不複雜，主要就是充電電線、連接線、說明書.

NOWGO F1露營燈藍牙喇叭外面有用白紙包覆住，免得碰撞有髒汙.

上面盒裝內的東西給大家看看.

拿到產品是有電力的，之後使用記得充飽電哦！

電力使用，會依實際使用狀況來做決定.

像是音量大小、燈光亮度，都會影響電力消耗.

戶外游泳、野餐放鬆，都會放得音量超大聲！

有提繩可以帶到各個地方，平放機體也很穩哦！

２顆全音域喇叭，覆蓋面積廣，蹦蹦蹦的３６０度環繞音樂.

讓人很有身歷其境的音樂快感！

而且加上２顆被動輻射器，２.０聲道設計，真的給予不一樣的音樂饗宴.

２＋２對稱式低失真聲學架構，更是我大力推崇，撥放大聲也不失真！

我喜愛樂團表演，鼓聲動感音樂節奏就更明顯，身體都跟著扭扭扭～

另邊開啟軟蓋，是充電位置及ＵＳＢ孔.

可以直接播放收錄在ＵＳＢ內的音樂哦～

旋鈕設計

上面的按鈕及旋鈕也很簡單！

電源、藍芽鍵、左右鍵、音量鍵（中間）、燈光鍵（燈光）.

音量鍵＋燈光鍵都是旋鈕設計，滑順調控，不會卡卡.

我就是喜歡操作簡單的小家電.

帶給家人使用也能輕鬆上手.

底部有孔洞可以另外購買腳架使用.

設有１／４吋安裝孔，需自行購買腳架.

我覺得放在桌面或吊掛牆上就很好用！

待在客廳，滑著手機，以最舒服的姿勢賴在沙發上.

桌上就放NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.

連結手機藍芽音樂，可放大聲，搭配燈光.

一整天的煩惱壓力都消除放鬆.

上面有著電源格數，快速掌握電力狀況.

按下電源鍵，就會出現藍色燈光，同時發出嗡嗡聲響！

Ｄ類放大器／360°環繞音效

那天我們去游泳池玩水、兒童遊戲區.

都有帶上NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.

戶外空間播放音樂很大聲.

室內播放音質很飽滿圓滑.

大家都非常喜歡這個音質.

來至Ｄ類放大器，高效率數位功放晶片.

讓聲音純粹無底噪，讓人有演唱會感覺.

３６０°立體環繞音效＋２.０聲道聲學設計.

歌曲〝蹦蹦蹦〞動感聲響，更是厚實有感！

紛紛上前詢問NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.

是哪個品牌，如何購買，太吸引目光.

外型沉穩又時尚，相當美型的霸氣感.

放在桌上都是 一大亮點！

白黃色溫旋鈕調控

家中餐廳用餐，沒有播放音樂，我也會拿來當作氛圍燈.

擁有２個色溫，白黃色系，可以自由旋鈕調整光線.

讓用餐氛圍更是浪漫，增添餐桌美味度！

高透亮燈罩

可以看看燈光變化的色系感受！

透過特別設計的高透亮燈罩.

深耕工藝細緻打造，光線更透，更明亮！

氛圍燈光

6500K模擬自然光，2700K氛圍燭光.

露營、餐桌氛圍燈光，隨著氣氛不同變化.

ＤＳＰ數位訊號處理器／ＴＷＳ無線串聯

ＤＳＰ處理器讓大小聲音都能得到最美好的音質.

快歌慢歌，低頻細微聲音也能完美釋放.

使用藍牙５.３無線連接.

二台喇叭可以同時連接手機藍芽，播放音樂更有威力.

ＴＷＳ無線串聯，二台喇叭距離約１０～１５公尺.

藍芽５.３無線連接.

斷開藍芽連接，換上其他手機，直接按下即可.

歌曲要歡上下一首也能直接操作.

台南朋友們想去實體店家感受音質，購買入手！

有高雄和嘉義二個選擇，希望之後有來台南拓點.

嘉義是WEiZ 嘉義櫃位、好勢露營Ho-sè Camping.

高雄是WEiZ高雄旗艦店，岡山高醫捷運站，交通方便！

不只是露營燈、氛圍燈，還能床邊小燈.

也是藍芽喇叭無線連接撥放高音質音樂.

運用高時效電力2600mAh續航.

隨時播放音樂＋白黃燈光.

讓居家生活聽場音樂也更有儀式感！

高雄吃什麼？餐廳、小吃！

高雄火鍋【大哥大涮牛肉】溫體牛新鮮直送甘醇湯頭超好喝！在地人氣火鍋熱炒

高雄燒肉【小泉SHOBA一人前燒肉專門店】超長厚切燒肉！個人專屬燒肉隨時開吃

高雄涼麵【老魯記魯八宝涼麵】獨家炸醬Ｘ麻醬「魯記雙醬麵」超噴香夠味.

高雄火鍋【狂一鍋】夜貓子首選！南部首家！創意客家鹹湯圓鍋／大火燒酒蝦蝦鍋

高雄冰品【冰塔職人雪花】新鮮水果製成雪花冰超繽紛！涼夏西瓜清甜好濃郁！

高雄聚餐【大群土雞料理】月世界美食團體聚餐.鳳梨苦瓜雞超推薦

高雄美食【VASO弘肉燥飯舖】米其林必比登。推薦美食.豬腿庫飯超人氣

高雄小吃【老江紅茶牛奶】２４Ｈ隨時想吃都有！古味桌椅美式裝飾用餐好舒服

高雄宴會【麗尊酒店】中式喜慶與歐風古典宴會廳氛圍婚禮

高雄拉麵【食事處櫻亭】醇濃系湯頭！Ｑ嚼拉麵結合現烤串燒.晚餐宵夜好去處

高雄鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】2024高雄鍋燒麵大賞。南洋風味鍋燒爆量海鮮

[sc name="Kaohsiung Hotel"]