每到假日年輕人們超喜歡假日安排野餐露營～
戶外活動想必也要撥放音樂，才不無聊，讓心情愉悅放鬆.
露營燈＋藍芽喇叭的NOWGO F1露營燈藍牙喇叭，深受朋友推薦喜愛.
白日夜晚都能使用，泳池玩水也可以播放音樂，增添氣氛活絡感！
不得不說，播放音質真的很讚，蹦蹦蹦的環繞音效，聽起來超帶感.
還能變化旋鈕燈光，很好操作有白黃色溫，隨著氣氛旋紐調控.
放在床頭櫃當作小燈，時尚造型又有質感，也能播放音樂或收聽電台.
這樣一機多用的NOWGO F1露營燈藍牙喇叭，難怪大推都要擁有啊！
生活露營床邊小燈「NOWGO F1露營燈藍牙喇叭」露營燈＋氛圍燈＋藍芽喇叭.一機多用.多段旋鈕白黃燈光
NOWGO F1露營燈藍牙喇叭
朋友之間大力推薦的NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.
非常適合我這愛聽音樂，又嫌手機音量音質不夠.
網路上訂購NOWGO F1露營燈藍牙喇叭，宅配送到家！
若要實體店面試聽音質、選購產品.
全台門市有台北、桃園、嘉義、高雄！
可以洽詢官方網站.
不只適合自己使用，提著送禮也很體面.
送給愛聽音樂的朋友吧！
外層盒裝相當的厚，設計的很有美式風格.
又高雅又時尚.
盒裝蓋起來有一單面是磁吸面版.
所以合起來就直接吸住，提著就能走.
The Power Of Music，現在出發！
側邊有著產品內容的說明細節.
以及廠商聯絡資料、使用時間.
來囉！開箱！NOWGO F1露營燈藍牙喇叭～
上面盒裝內有充電電線.
顏色有軍綠色、沙黃色、墨黑色，三大顏色.
以軍綠色為主要推薦，我自己也超愛這顏色.
配備不複雜，主要就是充電電線、連接線、說明書.
NOWGO F1露營燈藍牙喇叭外面有用白紙包覆住，免得碰撞有髒汙.
上面盒裝內的東西給大家看看.
拿到產品是有電力的，之後使用記得充飽電哦！
電力使用，會依實際使用狀況來做決定.
像是音量大小、燈光亮度，都會影響電力消耗.
戶外游泳、野餐放鬆，都會放得音量超大聲！
有提繩可以帶到各個地方，平放機體也很穩哦！
２顆全音域喇叭，覆蓋面積廣，蹦蹦蹦的３６０度環繞音樂.
讓人很有身歷其境的音樂快感！
而且加上２顆被動輻射器，２.０聲道設計，真的給予不一樣的音樂饗宴.
２＋２對稱式低失真聲學架構，更是我大力推崇，撥放大聲也不失真！
我喜愛樂團表演，鼓聲動感音樂節奏就更明顯，身體都跟著扭扭扭～
另邊開啟軟蓋，是充電位置及ＵＳＢ孔.
可以直接播放收錄在ＵＳＢ內的音樂哦～
旋鈕設計
上面的按鈕及旋鈕也很簡單！
電源、藍芽鍵、左右鍵、音量鍵（中間）、燈光鍵（燈光）.
音量鍵＋燈光鍵都是旋鈕設計，滑順調控，不會卡卡.
我就是喜歡操作簡單的小家電.
帶給家人使用也能輕鬆上手.
底部有孔洞可以另外購買腳架使用.
設有１／４吋安裝孔，需自行購買腳架.
我覺得放在桌面或吊掛牆上就很好用！
待在客廳，滑著手機，以最舒服的姿勢賴在沙發上.
桌上就放NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.
連結手機藍芽音樂，可放大聲，搭配燈光.
一整天的煩惱壓力都消除放鬆.
上面有著電源格數，快速掌握電力狀況.
按下電源鍵，就會出現藍色燈光，同時發出嗡嗡聲響！
Ｄ類放大器／360°環繞音效
那天我們去游泳池玩水、兒童遊戲區.
都有帶上NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.
戶外空間播放音樂很大聲.
室內播放音質很飽滿圓滑.
大家都非常喜歡這個音質.
來至Ｄ類放大器，高效率數位功放晶片.
讓聲音純粹無底噪，讓人有演唱會感覺.
３６０°立體環繞音效＋２.０聲道聲學設計.
歌曲〝蹦蹦蹦〞動感聲響，更是厚實有感！
紛紛上前詢問NOWGO F1露營燈藍牙喇叭.
是哪個品牌，如何購買，太吸引目光.
外型沉穩又時尚，相當美型的霸氣感.
放在桌上都是 一大亮點！
白黃色溫旋鈕調控
家中餐廳用餐，沒有播放音樂，我也會拿來當作氛圍燈.
擁有２個色溫，白黃色系，可以自由旋鈕調整光線.
讓用餐氛圍更是浪漫，增添餐桌美味度！
高透亮燈罩
可以看看燈光變化的色系感受！
透過特別設計的高透亮燈罩.
深耕工藝細緻打造，光線更透，更明亮！
氛圍燈光
6500K模擬自然光，2700K氛圍燭光.
露營、餐桌氛圍燈光，隨著氣氛不同變化.
ＤＳＰ數位訊號處理器／ＴＷＳ無線串聯
ＤＳＰ處理器讓大小聲音都能得到最美好的音質.
快歌慢歌，低頻細微聲音也能完美釋放.
使用藍牙５.３無線連接.
二台喇叭可以同時連接手機藍芽，播放音樂更有威力.
ＴＷＳ無線串聯，二台喇叭距離約１０～１５公尺.
藍芽５.３無線連接.
斷開藍芽連接，換上其他手機，直接按下即可.
歌曲要歡上下一首也能直接操作.
台南朋友們想去實體店家感受音質，購買入手！
有高雄和嘉義二個選擇，希望之後有來台南拓點.
嘉義是WEiZ 嘉義櫃位、好勢露營Ho-sè Camping.
高雄是WEiZ高雄旗艦店，岡山高醫捷運站，交通方便！
不只是露營燈、氛圍燈，還能床邊小燈.
也是藍芽喇叭無線連接撥放高音質音樂.
運用高時效電力2600mAh續航.
隨時播放音樂＋白黃燈光.
讓居家生活聽場音樂也更有儀式感！
【u-nook】
官網訂購：NOWGO F1露營燈藍牙喇叭
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