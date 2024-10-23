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嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

Fresa芙芮莎 人氣：37
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Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

尊皇大飯店
phone05-2832088
place嘉義市西區大華路250號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

嘉義親子飯店／頂樓景觀星空泳池尊皇大飯店.
距離嘉義火車站約１０分鐘車程，備有室內停車場.
壯觀雄偉的飯店建築，房間數量多，團體客的最愛.
擁有頂樓露天空游泳池月光酒吧嚮鍋火鍋吃到飽.
入住還能享有免費餅乾點心及罐裝汽水無限暢食！
玩飯店一整天，很適合親子家庭，情侶約會也很推薦

嘉義飯店「尊皇大飯店」頂樓星空泳池＋月光酒吧＋和牛火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天

嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

尊皇大飯店│飯店外觀

尊皇大飯店稍稍遠離嘉義市區，嘉義文化路夜市！
很喜歡這樣寧靜舒服的住宿環境.
不用辛苦安排行程，待在飯店就能玩上一整天.
距離嘉義火車站約１０分鐘，文化路夜市約１５分鐘.
其實，開車前往檜意森活村、文化路夜市也都不遠啦.
我們這天就是安排嘉義渡假之旅～
抵達飯店，午餐就吃嚮鍋鴛鴦火鍋吃到飽.
吃飽之後，也到了住房時間，可以小小午睡一下.
傍晚時分，溫度涼爽，再到頂樓游泳池玩水游泳.
晚餐可以到飯店附近用餐，飯麵餐館、麵包烘焙坊、燒烤串燒～
或是直接叫外送美食到飯店晚餐，也是超輕鬆舒服的旅行方式！

嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

飯店旁邊就有U BIKE站可以租借.
我們住房後，就有騎車去附近逛逛～
附近有全聯、便利超商、飲料店、麵包烘焙坊、飯麵餐館、五金大賣場.
生活機能還算不錯，只是需要騎自行車出去，騎個５分鐘左右.

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開車來入住的直接往指標開去，就能看到停車場入口.
地下平面停車場，入場需要按紐柵欄才會升起，開車入內自由找位.|
若是停滿的話，飯店旁邊及門口也能按照飯店人員指引來停放車輛.
或是向飯店人員詢問停車位置.
將會指引停到飯店附近停車場，有接駁車服務往來飯店和停車場.

嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

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從旋轉門進入飯店大廳，大廳門口很氣派，很有規模的大飯店.

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尊皇大飯店│飯店大廳

一進入飯店大廳，立刻看到很有氣勢的九龍獻瑞藝術品.
往右邊是接待櫃台，辦理入住，飯店人員很親切有笑容.

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大廳空間非常挑高，給人無壓迫感.
素雅簡約風格，相當放鬆，很自由開放.
擺放二大組大型沙發，等待入住或退房都能在這休息.

嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

下圖這邊就能通往電梯，抵達客房樓層、月光酒吧、頂樓游泳池.

嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

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嚮鍋火鍋／壽喜燒吃到飽│餐廳環境

嚮鍋火鍋與飯店早餐是同一空間.
在飯店櫃檯旁邊的用餐地點.
走到門口就有餐廳人員協助帶位及點餐服務.

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嚮鍋火鍋│室內環境

嚮鍋火鍋吃到飽，也是隔天早上吃飯店早餐的地方.
時尚典雅的用餐環境，服務人員親切接待，第一眼就擁有很好印象.

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火鍋座位數很多，桌位間距也很寬敞，用餐起來很舒服.

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嚮鍋火鍋吃到飽是用手機掃碼點餐.
肉品海鮮都是使用貓貓機器人送餐.
蔬菜及火鍋料則是在桌邊點餐裝盤.

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嚮鍋火鍋／壽喜燒吃到飽│菜單品項

有特選方案（豬雞）、海陸方案（豬海雞）、極致方案（牛豬雞）、尊爵方案（牛豬雞海）.
用餐價格吃到飽，分為周末例假日午餐晚餐、平日晚餐、兒童銀髮同一價位，不同時段不同價格.
３歲以下嬰幼童免費.
３歲－６歲幼童酌收清潔費.
６歲－１２歲為兒童價.
６５歲以上為銀髮族.
１２歲－６５歲為成人價.
同組顧客須選用相同方案，用餐時間限時９０分鐘.

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除了固定吃到飽的單品海鮮、肉品.
也可以另外單點高單價的海鮮及日本Ａ５和牛.

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嚮鍋火鍋│豐盛自助吧

我們這次選了尊爵方案，可選四個火鍋湯底，部分湯底需要另外加價！

自助吧有白飯自由取用.
麻辣鴨血豆腐、丼飯、鳳爪.
自己裝飯淋上洋蔥豬肉做成丼飯.
配上火鍋吃得更飽足.

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魚丸肉燥、綜合壽司、豆皮壽司，通通都有！

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嘉義涼麵，最有特色的嘉義在地特色小吃.
淋上白醋（美乃滋）、麻醬、醬油、特製辣油～
嚮鍋火鍋的自助吧，可以想吃多少就吃多少.

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清爽生菜沙拉、胡蘿蔔絲、愛玉、蜜仙草、粉粿、尊皇自製韓式泡菜～
餐前想吃清爽一點也能均衡一下.

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各式各樣的火鍋調味醬料也很齊全.

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居然還有冰滴咖啡可以無限暢飲！
各式麵食想吃什麼都自己來.
霜淇淋是火龍果和牛奶口味.
是餐廳自製熬煮火龍果醬.
新鮮製作的火龍果霜淇淋！

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沙瓦香檳飲料、紅豆奶茶、咖啡機、冰沙機、汽水機也都有準備.

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餐後最愛的小蛋糕、小布丁、新鮮水果、養樂多.
全部都在透明冷藏櫃.
看得我們口水直流，先來幾樣小蛋糕墊墊胃.
口味不錯.

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精緻蛋糕的口味非常多.
做成小小的造型，可以吃到多種口味.

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龜苓膏也是小小一杯，吃完還能再吃其他甜品.

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季節水果有新鮮西瓜、柳橙，都很甜哦！

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若有需要啤酒可向櫃檯詢問.

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等待火鍋上桌之前，先裝了白飯配上麻辣鴨血豆腐.

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還滿喜歡豬肉洋蔥丼飯，香甜醬油香氣，相當下飯.

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我們點了四種火鍋湯底，其他二樣需要加價！
壽喜燒風味湯、東北酸白菜湯、道地四川麻辣湯、東北人參湯.
隨鍋附上綜合菜盤，之後會有桌邊服務，蔬菜和火鍋料哦！

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道地四川麻辣湯、東北人參湯

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道地四川麻辣湯

道地四川麻辣湯，湯頭需要另外加價.
湯頭微麻帶辣，很舒服暢爽的辣度，涮肉微辣超噴香！

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東北人參湯

需要加價湯底，我還滿推薦的！
淡淡的人參香氣，溫潤暖心的風味.
大大的一支人參，加入紅棗和枸杞，一起熬煮湯底.
湯頭加入蔬菜煮滾後，帶有蔬菜鮮甜滋味，更有層次感！

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壽喜燒風味湯

帶有壽喜燒湯的香甜順口，有洋蔥熬煮湯頭.
帶上洋蔥香氣和甜味，煮了蔬菜菇菇和火鍋料.
讓食材上多了清香甜味，變得好好吃.

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東北酸白菜湯

微微酸香滋味，滑順濃郁，相當開胃.
很適合夏天吃火鍋的選擇.
也能吃到酸菜的脆度，酸得過癮，給料很豪邁.

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直接使用手機掃QR CODE點選肉品、海鮮！
上面有最後點餐時間及最後用餐時間.

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我們用手機快速掃碼點了一輪.
搭配綜合蔬菜，有夠豐盛又滿足.

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肉品和海鮮都是用貓貓機器人桌邊送餐.

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取餐後，記得按下營幕返回鍵，才會離開哦！

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帆立貝一盤四個，鮮嫩好吃.

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小章魚很少吃到，一盤四隻.
Q脆口感，適合放麻辣鍋，微辣香味，越嚼越香.

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肉品都切得薄透涮一下就能吃囉.
很喜歡涮入壽喜燒湯.
帶有香香甜甜味道，吃多了也不膩.

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涮起來還是很大片，不會散開.
吃起來肉質又嫩又香！

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雞腿肉切起來也很容易入口.
煮起來肉嫩有湯汁.
放入人參湯一起煮還挺好吃的.
帶有人參獨特風味.

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鮮蝦脆甜有彈牙，我們後來又再單點.

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魚片放入東北酸白菜湯很合味，帶酸魚肉綿嫩，好好吃.

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花枝漿切成適合大小放入道地四川麻辣湯.
煮滾後，微辣Ｑ脆，不用沾醬就很好吃.

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桌邊服物有蔬菜車和火鍋料車.
隨時出沒在餐桌旁邊，人員夾菜服務.
有要哪種蔬菜多一點、少一點，都能說.
等不到也可以直接詢問人員，桌邊夾菜.

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有幾樣蔬菜都會放在餐車下方.
記得也要看看哦！

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火鍋料種類很多.
平常愛吃的米血、丸子、竹輪、鑫鑫腸、芋頭等火鍋料都有供應.

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把各樣蔬菜及火鍋料都放進去好滿好豐盛.
快快煮滾，想要開吃的~

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壽喜燒湯真的百搭，肉品和蔬菜煮過都好吃.

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我們把蔬菜盤均勻放入不同湯底.
這樣多變化的湯頭味道，真的吃多都不膩.

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很幸運的這天有吃到即將開賣的高檔和牛肉品.

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油花分佈均勻好美~吃起來油花滋潤，很軟綿！
期待之後開賣和牛，有機會再來吃一次.
也能換換湯頭品嚐不同風味.

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油花好綿又透明，刀工也要俐落又細.
粉嫩肉質很迷人.

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火龍果霜淇淋一定要吃~

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餐後來個精緻蛋糕和季節水果，味蕾清爽一下，也滿足甜點的胃.

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遇到有客人生日，貓貓機器人還會唱生日快樂歌一路到壽星餐桌旁，成了全場最亮眼的主角.

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吃飽後，我們前往櫃檯領房卡和行李.
飲料喝不夠可到迎賓休息區繼續暢飲.

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尊皇大飯店|迎賓茶點

迎賓茶點區就在飯店櫃檯對面的角落區域！

嘉義市西區嘉義飯店【尊皇大飯店】頂樓星空泳池＋月光酒吧＋嚮鍋火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天│嘉義住宿│親子飯店

有提供商務電腦可以臨時辦公.

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下午３點到晚上９點提供迎賓汽水.
餅乾口味獨立包裝很多品項.
拿了幾樣到房間看電視喝咖啡來配著吃.

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居然還有排毒水，剛剛吃了火鍋剛好來個幾杯好好消化！

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若要喝汽水要注意供應時間.
玻璃瓶記得要放入回收籃中.

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前往電梯的途中，路過艷會洽詢區，很適合辦理婚宴的場合.

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一樓電梯前有7-11超商投幣販賣機.
居然有賣涼麵，泡麵、飲料，商品多樣.

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尊皇大飯店|客房廊道

飯店走廊是地毯走起來很柔軟.
光線很溫暖，房間數真的很多.

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牆邊亮燈的房間燈號，尋找房號很方便.
飲水機在電梯旁的安全門外面.

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豪華四人房

我們這次入住的是家庭四人房，位在六樓.
推開房門，光線明亮，空間寬敞，木質地板.

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左邊是mini bar，檯面上可放房卡手機.
進門左邊牆面，燈光開關和冷氣遙控器放在一起.

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有煮水器、馬克杯甁裝水、茶包、奶茶包、咖啡包都有供應.

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不只咖啡包，還有奶茶包，我的愛耶！

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底下有小冰箱可冷藏飲料.

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再往裡走，就是擺放二張大床.
溫暖素雅的裝潢氛圍.
房間空間也很足夠，沒有壓迫感.
讓人一進來就覺得特別放鬆.
遠離都市吵雜，真的度假！

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牆面還有彩繪圖樣以森林主題.
清新活力的大自然很很療癒身心.

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窗邊還有放置單人沙發.
坐這發呆划手機，來杯熱咖啡、熱奶茶.
或是看看窗外綠景都好愜意.

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窗邊臥榻區也是很喜歡放空的一隅.
雙人對坐喝杯咖啡，窗外視野還挺遼闊.
周邊區域來說，飯店算是高樓建築.
旁邊沒有高聳建築遮擋視野.
可以看到遠方綠山哦.

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換個角度看看房內格局.
整理來說還算滿大的空間，相當滿意.
走道不擁擠，以行李架可放行李.
夜晚開燈也很亮哦！

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窗邊角落擺放書桌＋化妝桌.
有檯燈需要筆電辦公也不昏暗.
桌邊也有插座可以使用.
充電手機、電池都很夠用.

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浴室空間不大，乾溼分離.
超大的洗手檯面放很多保養洗卸品都好用.

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淋浴間的熱水也很強又熱.
比較可惜沒有浴缸.
沖澡SPA也很滿足.

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房內沒有提供盥洗備品，需要自備.
若是沒帶盥洗用品可到櫃檯取用.

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吹風機的風量大，長髮也很快吹乾 .

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尊皇大飯店|健身房

在二樓的健身房，跑步和健身器材都有.

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尊皇大飯店|游泳池

頂樓景觀游泳池和月光酒吧都在同一層樓.
要先進入月光酒吧，才會通往戶外景觀游泳池.

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月光酒吧的裝潢氛圍很有野餐露營風.

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營造出戶外森林露營氛圍，夜晚小酌很有氣氛.

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旁邊還有打造拍照場景，是不是很想來個野餐.

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夜晚可以看到窗外點點燈光.
伴著小酌放鬆心情.

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夜晚的月光酒吧，神秘慵懶感.
假日夜晚有現場駐唱.
氛圍感滿滿滿.

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戶外頂樓露天游泳池.
入內會給一人一條大浴巾.
直接帶回房內即可，池畔有遮陽傘座位.
自己帶玩水浮板、泳圈，玩樂更一百分.

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尊皇大飯店|自助早餐

飯店早餐和嚮鍋火鍋吃到飽在同一間餐廳.
給上人員早餐券就能入內，要自己找座位哦！

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有自己可以現煮麵區.
想吃麵條米粉、各樣蔬菜都自己來夾.
食材放入撈網煮熟後再裝碗，淋上肉燥香！

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現煮麵區超級熱門.
一早吃到熱呼呼的麵食，相當暖胃.

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各式燒賣、蒸地瓜放在蒸籠內.

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中式熱炒料理則在另一邊取餐區.

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中菜選擇還滿多樣性.
夾完空盤也會再補菜.
自己組合早午餐盤很澎派.

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生菜沙拉可以清爽一下！

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排骨湯的料多又大塊，超有料，熱湯一喝都暖了.

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西式吐司餐包，搭配奶油和果醬都有供應.

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創意小點在中島檯面，還挺人氣的.

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嘉義必吃嘉義涼麵的創意吃法也別錯過.

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燒餅、油條，中式早餐，配上熱豆漿，很對味.

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嘉義火雞肉飯在飯店早餐也不能錯過.

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飲料區有咖啡、熱茶、牛奶、豆漿、麥片.

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嚮鍋火鍋的咖啡機、汽水機也一起供應，種類好多.

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來趟嘉義渡假旅行，飯店有停車場不用煩惱停車問題.
還有超人氣的嚮鍋火鍋壽喜燒吃到飽.
飯店設施齊全，健身房、游泳池、洗衣房、月光酒吧.
從早玩到晚，夜晚有體力想要小酌一杯也很可以.
前往嘉義景點車程也在１０分鐘左右，相當方便.

【尊皇大飯店】
時間：２４Ｈ
電話：（05）283-2088
粉絲團：尊皇大飯店
官方網站：尊皇大飯店
地址：嘉義市西區大華路250號（靠近港坪公園）
（０７ＳＥＰ２４│旅行住宿分享文）

嘉義吃哪兒？小吃、餐廳！

嘉義燒烤【激安•焼肉道樂】海鮮牛肉大升級！六宮格肉盤超吸睛！炸物串燒熟食任你吃
嘉義小吃【頭家火雞肉飯】隱藏東市場蓋好蓋滿雞肉絲飯/魯肉飯
嘉義冰品【打貓冰果室】珍珠奶茶雪花冰IG打卡必點款.鳳梨百香.水果茶清涼大消暑
嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁
嘉義飲料【木昂手作茶飲】爆濃黑糖奶！紅鑽荔枝花茶／抹茶紅豆冰沙沁涼一夏
嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭
嘉義聚餐【寶島饗宴會館】摩登繽紛宴會餐廳.砂鍋魚頭＋脆皮烤全雞聚餐超推薦
嘉義禮品【品香手工蛋捲】芝麻雞蛋咖啡海苔口味薄脆酥香.濃厚紮實蛋香好迷人
嘉義燒烤【龍海全蚵宴】新鮮肥美大蚵仔任你吃！多達２０道炸物熱炒.汽水甜點
嘉義韓食【十方韓】蘭潭風景區附近韓式料理.平價大份量聚餐超推薦！小菜白飯任你吃

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