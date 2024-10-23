嘉義親子飯店／頂樓景觀星空泳池，尊皇大飯店.

距離嘉義火車站約１０分鐘車程，備有室內停車場.

壯觀雄偉的飯店建築，房間數量多，團體客的最愛.

擁有頂樓露天空游泳池、月光酒吧、嚮鍋火鍋吃到飽.

入住還能享有免費餅乾點心及罐裝汽水無限暢食！

玩飯店一整天，很適合親子家庭，情侶約會也很推薦～

嘉義飯店「尊皇大飯店」頂樓星空泳池＋月光酒吧＋和牛火鍋吃到飽＋迎賓汽水免費暢飲.渡假放鬆玩一天

尊皇大飯店│飯店外觀

尊皇大飯店稍稍遠離嘉義市區，嘉義文化路夜市！

很喜歡這樣寧靜舒服的住宿環境.

不用辛苦安排行程，待在飯店就能玩上一整天.

距離嘉義火車站約１０分鐘，文化路夜市約１５分鐘.

其實，開車前往檜意森活村、文化路夜市也都不遠啦.

我們這天就是安排嘉義渡假之旅～

抵達飯店，午餐就吃嚮鍋鴛鴦火鍋吃到飽.

吃飽之後，也到了住房時間，可以小小午睡一下.

傍晚時分，溫度涼爽，再到頂樓游泳池玩水游泳.

晚餐可以到飯店附近用餐，飯麵餐館、麵包烘焙坊、燒烤串燒～

或是直接叫外送美食到飯店晚餐，也是超輕鬆舒服的旅行方式！

飯店旁邊就有U BIKE站可以租借.

我們住房後，就有騎車去附近逛逛～

附近有全聯、便利超商、飲料店、麵包烘焙坊、飯麵餐館、五金大賣場.

生活機能還算不錯，只是需要騎自行車出去，騎個５分鐘左右.

開車來入住的直接往指標開去，就能看到停車場入口.

地下平面停車場，入場需要按紐柵欄才會升起，開車入內自由找位.|

若是停滿的話，飯店旁邊及門口也能按照飯店人員指引來停放車輛.

或是向飯店人員詢問停車位置.

將會指引停到飯店附近停車場，有接駁車服務往來飯店和停車場.

從旋轉門進入飯店大廳，大廳門口很氣派，很有規模的大飯店.

尊皇大飯店│飯店大廳

一進入飯店大廳，立刻看到很有氣勢的九龍獻瑞藝術品.

往右邊是接待櫃台，辦理入住，飯店人員很親切有笑容.

大廳空間非常挑高，給人無壓迫感.

素雅簡約風格，相當放鬆，很自由開放.

擺放二大組大型沙發，等待入住或退房都能在這休息.

下圖這邊就能通往電梯，抵達客房樓層、月光酒吧、頂樓游泳池.

嚮鍋火鍋／壽喜燒吃到飽│餐廳環境

嚮鍋火鍋與飯店早餐是同一空間.

在飯店櫃檯旁邊的用餐地點.

走到門口就有餐廳人員協助帶位及點餐服務.

嚮鍋火鍋│室內環境

嚮鍋火鍋吃到飽，也是隔天早上吃飯店早餐的地方.

時尚典雅的用餐環境，服務人員親切接待，第一眼就擁有很好印象.

火鍋座位數很多，桌位間距也很寬敞，用餐起來很舒服.

嚮鍋火鍋吃到飽是用手機掃碼點餐.

肉品海鮮都是使用貓貓機器人送餐.

蔬菜及火鍋料則是在桌邊點餐裝盤.

嚮鍋火鍋／壽喜燒吃到飽│菜單品項

有特選方案（豬雞）、海陸方案（豬海雞）、極致方案（牛豬雞）、尊爵方案（牛豬雞海）.

用餐價格吃到飽，分為周末例假日午餐晚餐、平日晚餐、兒童銀髮同一價位，不同時段不同價格.

３歲以下嬰幼童免費.

３歲－６歲幼童酌收清潔費.

６歲－１２歲為兒童價.

６５歲以上為銀髮族.

１２歲－６５歲為成人價.

同組顧客須選用相同方案，用餐時間限時９０分鐘.

除了固定吃到飽的單品海鮮、肉品.

也可以另外單點高單價的海鮮及日本Ａ５和牛.

嚮鍋火鍋│豐盛自助吧

我們這次選了尊爵方案，可選四個火鍋湯底，部分湯底需要另外加價！

自助吧有白飯自由取用.

麻辣鴨血豆腐、丼飯、鳳爪.

自己裝飯淋上洋蔥豬肉做成丼飯.

配上火鍋吃得更飽足.

魚丸肉燥、綜合壽司、豆皮壽司，通通都有！

嘉義涼麵，最有特色的嘉義在地特色小吃.

淋上白醋（美乃滋）、麻醬、醬油、特製辣油～

嚮鍋火鍋的自助吧，可以想吃多少就吃多少.

清爽生菜沙拉、胡蘿蔔絲、愛玉、蜜仙草、粉粿、尊皇自製韓式泡菜～

餐前想吃清爽一點也能均衡一下.

各式各樣的火鍋調味醬料也很齊全.

居然還有冰滴咖啡可以無限暢飲！

各式麵食想吃什麼都自己來.

霜淇淋是火龍果和牛奶口味.

是餐廳自製熬煮火龍果醬.

新鮮製作的火龍果霜淇淋！

沙瓦香檳飲料、紅豆奶茶、咖啡機、冰沙機、汽水機也都有準備.

餐後最愛的小蛋糕、小布丁、新鮮水果、養樂多.

全部都在透明冷藏櫃.

看得我們口水直流，先來幾樣小蛋糕墊墊胃.

口味不錯.

精緻蛋糕的口味非常多.

做成小小的造型，可以吃到多種口味.

龜苓膏也是小小一杯，吃完還能再吃其他甜品.

季節水果有新鮮西瓜、柳橙，都很甜哦！

若有需要啤酒可向櫃檯詢問.

等待火鍋上桌之前，先裝了白飯配上麻辣鴨血豆腐.

還滿喜歡豬肉洋蔥丼飯，香甜醬油香氣，相當下飯.

我們點了四種火鍋湯底，其他二樣需要加價！

壽喜燒風味湯、東北酸白菜湯、道地四川麻辣湯、東北人參湯.

隨鍋附上綜合菜盤，之後會有桌邊服務，蔬菜和火鍋料哦！

道地四川麻辣湯、東北人參湯

道地四川麻辣湯

道地四川麻辣湯，湯頭需要另外加價.

湯頭微麻帶辣，很舒服暢爽的辣度，涮肉微辣超噴香！

東北人參湯

需要加價湯底，我還滿推薦的！

淡淡的人參香氣，溫潤暖心的風味.

大大的一支人參，加入紅棗和枸杞，一起熬煮湯底.

湯頭加入蔬菜煮滾後，帶有蔬菜鮮甜滋味，更有層次感！

壽喜燒風味湯

帶有壽喜燒湯的香甜順口，有洋蔥熬煮湯頭.

帶上洋蔥香氣和甜味，煮了蔬菜菇菇和火鍋料.

讓食材上多了清香甜味，變得好好吃.

東北酸白菜湯

微微酸香滋味，滑順濃郁，相當開胃.

很適合夏天吃火鍋的選擇.

也能吃到酸菜的脆度，酸得過癮，給料很豪邁.

直接使用手機掃QR CODE點選肉品、海鮮！

上面有最後點餐時間及最後用餐時間.

我們用手機快速掃碼點了一輪.

搭配綜合蔬菜，有夠豐盛又滿足.

肉品和海鮮都是用貓貓機器人桌邊送餐.

取餐後，記得按下營幕返回鍵，才會離開哦！

帆立貝一盤四個，鮮嫩好吃.

小章魚很少吃到，一盤四隻.

Q脆口感，適合放麻辣鍋，微辣香味，越嚼越香.

肉品都切得薄透涮一下就能吃囉.

很喜歡涮入壽喜燒湯.

帶有香香甜甜味道，吃多了也不膩.

涮起來還是很大片，不會散開.

吃起來肉質又嫩又香！

雞腿肉切起來也很容易入口.

煮起來肉嫩有湯汁.

放入人參湯一起煮還挺好吃的.

帶有人參獨特風味.

鮮蝦脆甜有彈牙，我們後來又再單點.

魚片放入東北酸白菜湯很合味，帶酸魚肉綿嫩，好好吃.

花枝漿切成適合大小放入道地四川麻辣湯.

煮滾後，微辣Ｑ脆，不用沾醬就很好吃.

桌邊服物有蔬菜車和火鍋料車.

隨時出沒在餐桌旁邊，人員夾菜服務.

有要哪種蔬菜多一點、少一點，都能說.

等不到也可以直接詢問人員，桌邊夾菜.

有幾樣蔬菜都會放在餐車下方.

記得也要看看哦！

火鍋料種類很多.

平常愛吃的米血、丸子、竹輪、鑫鑫腸、芋頭等火鍋料都有供應.

把各樣蔬菜及火鍋料都放進去好滿好豐盛.

快快煮滾，想要開吃的~

壽喜燒湯真的百搭，肉品和蔬菜煮過都好吃.

我們把蔬菜盤均勻放入不同湯底.

這樣多變化的湯頭味道，真的吃多都不膩.

很幸運的這天有吃到即將開賣的高檔和牛肉品.

油花分佈均勻好美~吃起來油花滋潤，很軟綿！

期待之後開賣和牛，有機會再來吃一次.

也能換換湯頭品嚐不同風味.

油花好綿又透明，刀工也要俐落又細.

粉嫩肉質很迷人.

火龍果霜淇淋一定要吃~

餐後來個精緻蛋糕和季節水果，味蕾清爽一下，也滿足甜點的胃.

遇到有客人生日，貓貓機器人還會唱生日快樂歌一路到壽星餐桌旁，成了全場最亮眼的主角.

吃飽後，我們前往櫃檯領房卡和行李.

飲料喝不夠可到迎賓休息區繼續暢飲.

尊皇大飯店|迎賓茶點

迎賓茶點區就在飯店櫃檯對面的角落區域！

有提供商務電腦可以臨時辦公.

下午３點到晚上９點提供迎賓汽水.

餅乾口味獨立包裝很多品項.

拿了幾樣到房間看電視喝咖啡來配著吃.

居然還有排毒水，剛剛吃了火鍋剛好來個幾杯好好消化！

若要喝汽水要注意供應時間.

玻璃瓶記得要放入回收籃中.

前往電梯的途中，路過艷會洽詢區，很適合辦理婚宴的場合.

一樓電梯前有7-11超商投幣販賣機.

居然有賣涼麵，泡麵、飲料，商品多樣.

尊皇大飯店|客房廊道

飯店走廊是地毯走起來很柔軟.

光線很溫暖，房間數真的很多.

牆邊亮燈的房間燈號，尋找房號很方便.

飲水機在電梯旁的安全門外面.

豪華四人房

我們這次入住的是家庭四人房，位在六樓.

推開房門，光線明亮，空間寬敞，木質地板.

左邊是mini bar，檯面上可放房卡手機.

進門左邊牆面，燈光開關和冷氣遙控器放在一起.

有煮水器、馬克杯甁裝水、茶包、奶茶包、咖啡包都有供應.

不只咖啡包，還有奶茶包，我的愛耶！

底下有小冰箱可冷藏飲料.

再往裡走，就是擺放二張大床.

溫暖素雅的裝潢氛圍.

房間空間也很足夠，沒有壓迫感.

讓人一進來就覺得特別放鬆.

遠離都市吵雜，真的度假！

牆面還有彩繪圖樣以森林主題.

清新活力的大自然很很療癒身心.

窗邊還有放置單人沙發.

坐這發呆划手機，來杯熱咖啡、熱奶茶.

或是看看窗外綠景都好愜意.

窗邊臥榻區也是很喜歡放空的一隅.

雙人對坐喝杯咖啡，窗外視野還挺遼闊.

周邊區域來說，飯店算是高樓建築.

旁邊沒有高聳建築遮擋視野.

可以看到遠方綠山哦.

換個角度看看房內格局.

整理來說還算滿大的空間，相當滿意.

走道不擁擠，以行李架可放行李.

夜晚開燈也很亮哦！

窗邊角落擺放書桌＋化妝桌.

有檯燈需要筆電辦公也不昏暗.

桌邊也有插座可以使用.

充電手機、電池都很夠用.

浴室空間不大，乾溼分離.

超大的洗手檯面放很多保養洗卸品都好用.

淋浴間的熱水也很強又熱.

比較可惜沒有浴缸.

沖澡SPA也很滿足.

房內沒有提供盥洗備品，需要自備.

若是沒帶盥洗用品可到櫃檯取用.

吹風機的風量大，長髮也很快吹乾 .

尊皇大飯店|健身房

在二樓的健身房，跑步和健身器材都有.

尊皇大飯店|游泳池

頂樓景觀游泳池和月光酒吧都在同一層樓.

要先進入月光酒吧，才會通往戶外景觀游泳池.

月光酒吧的裝潢氛圍很有野餐露營風.

營造出戶外森林露營氛圍，夜晚小酌很有氣氛.

旁邊還有打造拍照場景，是不是很想來個野餐.

夜晚可以看到窗外點點燈光.

伴著小酌放鬆心情.

夜晚的月光酒吧，神秘慵懶感.

假日夜晚有現場駐唱.

氛圍感滿滿滿.

戶外頂樓露天游泳池.

入內會給一人一條大浴巾.

直接帶回房內即可，池畔有遮陽傘座位.

自己帶玩水浮板、泳圈，玩樂更一百分.

尊皇大飯店|自助早餐

飯店早餐和嚮鍋火鍋吃到飽在同一間餐廳.

給上人員早餐券就能入內，要自己找座位哦！

有自己可以現煮麵區.

想吃麵條米粉、各樣蔬菜都自己來夾.

食材放入撈網煮熟後再裝碗，淋上肉燥香！

現煮麵區超級熱門.

一早吃到熱呼呼的麵食，相當暖胃.

各式燒賣、蒸地瓜放在蒸籠內.

中式熱炒料理則在另一邊取餐區.

中菜選擇還滿多樣性.

夾完空盤也會再補菜.

自己組合早午餐盤很澎派.

生菜沙拉可以清爽一下！

排骨湯的料多又大塊，超有料，熱湯一喝都暖了.

西式吐司餐包，搭配奶油和果醬都有供應.

創意小點在中島檯面，還挺人氣的.

嘉義必吃嘉義涼麵的創意吃法也別錯過.

燒餅、油條，中式早餐，配上熱豆漿，很對味.

嘉義火雞肉飯在飯店早餐也不能錯過.

飲料區有咖啡、熱茶、牛奶、豆漿、麥片.

嚮鍋火鍋的咖啡機、汽水機也一起供應，種類好多.

來趟嘉義渡假旅行，飯店有停車場不用煩惱停車問題.

還有超人氣的嚮鍋火鍋壽喜燒吃到飽.

飯店設施齊全，健身房、游泳池、洗衣房、月光酒吧.

從早玩到晚，夜晚有體力想要小酌一杯也很可以.

前往嘉義景點車程也在１０分鐘左右，相當方便.

✔嘉義吃哪兒？小吃、餐廳！

⭕嘉義燒烤【激安•焼肉道樂】海鮮牛肉大升級！六宮格肉盤超吸睛！炸物串燒熟食任你吃

⭕嘉義小吃【頭家火雞肉飯】隱藏東市場蓋好蓋滿雞肉絲飯/魯肉飯

⭕嘉義冰品【打貓冰果室】珍珠奶茶雪花冰IG打卡必點款.鳳梨百香.水果茶清涼大消暑

⭕嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁

⭕嘉義飲料【木昂手作茶飲】爆濃黑糖奶！紅鑽荔枝花茶／抹茶紅豆冰沙沁涼一夏

⭕嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭

⭕嘉義聚餐【寶島饗宴會館】摩登繽紛宴會餐廳.砂鍋魚頭＋脆皮烤全雞聚餐超推薦

⭕嘉義禮品【品香手工蛋捲】芝麻雞蛋咖啡海苔口味薄脆酥香.濃厚紮實蛋香好迷人

⭕嘉義燒烤【龍海全蚵宴】新鮮肥美大蚵仔任你吃！多達２０道炸物熱炒.汽水甜點

⭕嘉義韓食【十方韓】蘭潭風景區附近韓式料理.平價大份量聚餐超推薦！小菜白飯任你吃

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