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高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

Fresa芙芮莎 人氣：40
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鴻泰興泰式料理
phone07-3800392
place高雄市三民區大昌二路102號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

高雄三民泰式料理鴻泰興泰式料理大昌旗艦店.
鄰近樹德家商輕軌站，周邊停車相當方便.
提供單點泰式價格親民，二人或多人聚餐都好點餐.
必點菜色，雲式椒麻雞綠咖哩雞肉冬粉蝦煲.
四人套餐、六人套餐，泰國茉莉香米飯吃到飽～
平日中午生意非常好，二層樓用餐空間坐滿滿.

高雄泰式「鴻泰興泰式料理」樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

鴻泰興泰式料理│大昌旗艦店│餐廳外觀

位於大昌二路上，近樹德家商輕軌站，走路約１０分鐘.
門面紅色相當顯眼，外面人行道可停機車.
開車來的附近路邊停車位可以找找.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

鴻泰興泰式料理│大昌旗艦店│室內環境

環境舒服很放鬆，有四人及六人座位.
還有二樓用餐空間，平日中午全部坐滿.
生意真的超級好，洗手間在二樓哦！

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

通往二樓的樓梯間有許多泰國裝飾品和大象壁畫.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

鴻泰興泰式料理│大昌旗艦店│菜單品項

翻開菜單菜色相當多樣化.
意外的是價格都很平價耶.
就算只是二人用餐，也很好點餐.
我們這次五人用餐，直接點選四人套餐.
另外再加一人米飯費用，就能吃飽飽耶！

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

我們直接點了四人套餐，六菜一湯，小份份量.
若是超出套餐人數，均多酌收人頭白飯費，每位３０元.
泰國茉莉香米飯無限暢食，超級划算.
愛吃白飯的朋友，一定要多吃幾碗！
我們戰鬥力低，一鍋吃完無法再續.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

用餐時間９０分鐘，酌收１０％服務費.
料理提供大份小份可以選擇，相當貼心.
泰式涼拌類、蔬菜類、辣炒類、咖哩椰汁類.
炒飯、煲類與鮮魚類、酥炸類、湯品、飲料和酒類.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

泰國茉莉香米飯

選用很有泰國風情的米飯鍋上桌.
泰國茉莉香米飯，無限暢食，又香又Ｑ好好吃.
配上綠咖哩雞肉非常下飯，吃上三碗都沒問題.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

我們根本沒辦法再續一鍋！
真的是戰鬥力太過薄弱啦.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

鮮蝦青木瓜

給上四尾剝殼鮮蝦，都很肥美，脆甜肉質很新鮮.
底層青木瓜清脆口感，味道爽勁.
小番茄、花生堅果、青木瓜絲等.
當作餐前開胃菜，真心好讚.
泰式餐點略重口味料理.
也能中間搭配菜色，轉換味蕾清爽香氣.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

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月亮蝦餅

厚厚一塊月亮蝦餅，四人份的套餐，一人二塊！
表面金黃炸得酥脆，趁熱吃喀滋喀滋，不會油膩.
飽滿內餡很實在再.
沾醬濃郁，忍不住沾了一大半，入口很迷人.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

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雲式椒麻雞

好大一份雲式椒麻雞，上桌時大家都驚喜了聲！
切成一塊塊方便分食，淋上特製醬汁更是噴香.
表面裹粉薄脆口感，沾醬微微濕潤不失口感.
裡頭的雞肉好濕潤鮮嫩，非常厚嫩.
雞肉吸收特調醬汁香氣很濃郁.
我還吃了二大塊有夠過癮.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

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綠咖哩雞肉

這道需要另外加價，不過加得很值得，真的是掃盤速度.
不只有雞肉、還有香菇，裹上特調綠咖哩醬非常香又濃.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

舀上一匙放上米飯，拌著入口，真的太好吃啦！
奶香濃郁還挺重口味卻不鹹膩.
雞肉煮得很軟嫩，帶有綠咖哩味.
再來香菇軟軟的也很入味，無敵是白飯殺手.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

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清蒸檸檬鱸魚

就是愛吃酸酸辣辣的泰式鮮魚料理.
鱸魚好肥一尾，肉質豐厚又細緻.
淋上特製泰式醬汁，酸辣夠味，又是搶吃菜色！

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

鱸魚肉質厚厚一塊，飽滿肉質很鮮美，微酸辣口更暢爽！

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

冬粉蝦煲

湯品類我們沒點，直接加價點了冬粉蝦煲.
給了五位肥嫩的大蝦，剝殼去腸泥都能輕鬆吃.
底層冬粉很滑溜又煲煮入味.
直接當作另道主食也很可以.

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

蝦醬空心菜

清爽滋味，帶有蝦醬獨特風味.
空心菜細緻不刮口，和蝦醬拌炒得很入味.
配上綠咖哩雞，和白飯都能多吃好幾碗.

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泰式奶茶（壺）

吃泰式料理就是要配泰式奶茶，滿滿冰塊超冰涼消暑！
奶味也算濃郁，爽甜又解膩。

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽│大昌旗艦店│三民美食

用餐環境很舒服明亮，菜色多樣價格親民.
不論人數都可以來飽餐一頓.
多人相聚才能多點泰式菜色.
這次吃下來都很滿意，桌上菜餚全部掃盤.
幾道需另加價的菜色，也覺得加得很值得.
很適合家庭聚餐、商務聚會、慶生活動哦！

【鴻泰興泰式料理（大昌旗艦店）】
時間：11：00～14：00│17：00～21：00
電話：（07）380-0392
粉絲團：鴻泰興 大昌旗艦店
地址：高雄市三民區大昌二路102號1樓
（１６ＳＥＰ２４│菜單品項及價格以現場為主）

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