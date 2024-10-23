嘉義超人氣烏龍麵館，熊富手打烏龍麵館.

在阿里山森林鐵路車庫園區、耐斯百貨、檜意森活村附近餐廳.

主打自製手作烏龍麵，有冷麵和熱麵二種吃法.

主菜和麵食分開盛裝，相當適合分享著吃.

還有超喜愛的咖哩飯系列及素食餐點.

葷素朋友一起聚餐超歡樂.

整層二樓用餐空間更能包場辦活動！

嘉義拉麵「熊富手打烏龍麵館」檜意森活村附近美食.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵

熊富手打烏龍麵館│餐廳外觀

熊富手打烏龍麵館，店址位於檜意森活村旁的忠孝路上.

過個馬路走約一分鐘！超近～

附近多個收費停車場或路邊停車格都很方便.

門口有放大版的菜單可以參考.

入內用餐，內用飲料無限暢飲.

熊富手打烏龍麵館│室內環境

熊富手打烏龍麵館，用餐空間寬敞舒服.

進門右邊是點餐和結帳櫃檯.

多間企業合作餐飲優惠店家.

入內左邊透明玻璃的室內空間.

是店內手作烏龍麵的工作區域.

空間感很舒服敞亮，多張大桌可以聚餐.

二樓用餐空間超大，包場辦活動很嗨森！

熊富手打烏龍麵館│菜單品項

有熱烏龍麵、冷烏龍麵、咖哩飯、素食烏龍麵、小菜炸物.

內用就有飲料喝到飽.

注意的是，啤酒需要另外加價.

桌卡上有google評論五星好評贈送點心.

七味粉和黑胡椒粉都放在桌上自由取用.

整桌擺滿超豐盛！聚餐好地方！

厚切炸豬排烏龍麵

熱烏龍麵和厚切豬排分開裝盤.

分享炸物超級貼心.

可以吃到多樣炸物.

Ｑ彈滑溜的烏龍麵，帶有一點厚度很有Ｑ勁.

吸附濃厚清香的湯頭風味，吃起來很順口.

配上海帶芽、豆皮、玉米、白蘿蔔等多樣蔬菜.

還有蔥花提味鮮美，入喉湯香醇厚甘甜好好喝～

厚切很有厚度的炸豬排.

咬下肉嫩有飽滿的肉汁.

渾厚感十足的肉香濃郁.

可吃到脆脆麵衣不油膩.

海老天婦羅冷烏龍麵

超愛！海老天婦羅的一定要點！

和冷烏龍麵分開裝.

還有附上海帶熱湯.

麵體很有口感Ｑ爽！

拌上魚子啵啵口感，很有海味呢！

鹹香清爽有蔬菜海帶的熱湯.

好香好喝，都暖了心.

海老天婦羅，表裹粉薄脆.

蝦肉脆甜，配著柴魚香，海味極鮮！

地雞咖哩飯

咖哩飯系列的熱賣餐點是地雞咖哩飯.

選用雞腿部裹粉油炸金黃可口.

濃稠醬香的咖哩醬是另外盛裝.

整盤看起來超豐盛又迷人！

超愛分開裝的咖哩醬.

可沾可淋在飯上，都隨自己口味來吃.

米飯是Ｑ香口感，愈嚼愈好吃.

淋上咖哩醬的醇濃味道更是厚韻開胃.

每口飯都有咖哩醬香，太滿足啦！

炸大雞腿，份量超大.

油炸酥脆的表皮咔滋.

肉嫩彈牙超級多汁.

自己獨享大雞腿也太過癮！

起士玉子燒

表面撲上滿滿起士，烤過超香.

玉子燒嫩綿口感，帶有香甜滋味.

有起士香氣更是加分.

黃金泡菜

爽脆辣甜的黃金泡菜.

搭配烏龍麵超開胃爽口.

溏心玉子

搭配小黃瓜片，點綴蔥花.

中間蛋黃吃起來稠濃微甜的滋味.

配著烏龍麵一起吃.

更能提升風味有層次！

飲料就隨自己喜好可以無限暢飲.

嘉義旅遊安排檜意森活村旅遊，絕對是人氣好玩.

可以先來填飽肚子，吃飽飽散步去.

多樣化的手打烏龍麵餐食，有冷有熱，一年四季都很適合.

還有咖哩飯可選，素食烏龍麵也有更多選擇.

一起吃飯歡樂氣氛，汽水飲料喝到飽！

【熊富手打烏龍麵】

時間：11：30~14：30│17：30~21：00

公休：星期四

粉絲團：熊富手打烏龍麵

地址：嘉義市東區忠孝路211號

（２０ＡＵＧ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

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