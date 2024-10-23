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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

Fresa芙芮莎 人氣：31
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

熊富手打烏龍麵館
place嘉義市東區忠孝路211號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

嘉義超人氣烏龍麵館熊富手打烏龍麵館.
阿里山森林鐵路車庫園區耐斯百貨檜意森活村附近餐廳.
主打自製手作烏龍麵，有冷麵和熱麵二種吃法.
主菜和麵食分開盛裝，相當適合分享著吃.
還有超喜愛的咖哩飯系列及素食餐點.
葷素朋友一起聚餐超歡樂.
整層二樓用餐空間更能包場辦活動！

嘉義拉麵「熊富手打烏龍麵館」檜意森活村附近美食.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

熊富手打烏龍麵館│餐廳外觀

熊富手打烏龍麵館，店址位於檜意森活村旁的忠孝路上.
過個馬路走約一分鐘！超近～
附近多個收費停車場或路邊停車格都很方便.

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門口有放大版的菜單可以參考.
入內用餐，內用飲料無限暢飲.

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熊富手打烏龍麵館│室內環境

熊富手打烏龍麵館，用餐空間寬敞舒服.
進門右邊是點餐和結帳櫃檯.
多間企業合作餐飲優惠店家.

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入內左邊透明玻璃的室內空間.
是店內手作烏龍麵的工作區域.

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空間感很舒服敞亮，多張大桌可以聚餐.

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二樓用餐空間超大，包場辦活動很嗨森！

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熊富手打烏龍麵館│菜單品項

有熱烏龍麵、冷烏龍麵、咖哩飯、素食烏龍麵、小菜炸物.

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內用就有飲料喝到飽.
注意的是，啤酒需要另外加價.

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桌卡上有google評論五星好評贈送點心.

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七味粉和黑胡椒粉都放在桌上自由取用.

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整桌擺滿超豐盛！聚餐好地方！

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厚切炸豬排烏龍麵

熱烏龍麵和厚切豬排分開裝盤.
分享炸物超級貼心.
可以吃到多樣炸物.

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Ｑ彈滑溜的烏龍麵，帶有一點厚度很有Ｑ勁.
吸附濃厚清香的湯頭風味，吃起來很順口.
配上海帶芽、豆皮、玉米、白蘿蔔等多樣蔬菜.
還有蔥花提味鮮美，入喉湯香醇厚甘甜好好喝～

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厚切很有厚度的炸豬排.
咬下肉嫩有飽滿的肉汁.
渾厚感十足的肉香濃郁.
可吃到脆脆麵衣不油膩.

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海老天婦羅冷烏龍麵

超愛！海老天婦羅的一定要點！
和冷烏龍麵分開裝.
還有附上海帶熱湯.

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麵體很有口感Ｑ爽！
拌上魚子啵啵口感，很有海味呢！

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鹹香清爽有蔬菜海帶的熱湯.
好香好喝，都暖了心.

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海老天婦羅，表裹粉薄脆.
蝦肉脆甜，配著柴魚香，海味極鮮！

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地雞咖哩飯

咖哩飯系列的熱賣餐點是地雞咖哩飯.
選用雞腿部裹粉油炸金黃可口.
濃稠醬香的咖哩醬是另外盛裝.
整盤看起來超豐盛又迷人！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

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超愛分開裝的咖哩醬.
可沾可淋在飯上，都隨自己口味來吃.

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米飯是Ｑ香口感，愈嚼愈好吃.
淋上咖哩醬的醇濃味道更是厚韻開胃.
每口飯都有咖哩醬香，太滿足啦！

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炸大雞腿，份量超大.
油炸酥脆的表皮咔滋.
肉嫩彈牙超級多汁.
自己獨享大雞腿也太過癮！

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起士玉子燒

表面撲上滿滿起士，烤過超香.
玉子燒嫩綿口感，帶有香甜滋味.
有起士香氣更是加分.

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黃金泡菜

爽脆辣甜的黃金泡菜.
搭配烏龍麵超開胃爽口.

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

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溏心玉子

搭配小黃瓜片，點綴蔥花.
中間蛋黃吃起來稠濃微甜的滋味.
配著烏龍麵一起吃.
更能提升風味有層次！

嘉義市東區嘉義拉麵【熊富手打烏龍麵館】檜意森活村附近餐廳.厚韻咖哩香！Ｑ勁烏龍麵醇濃湯頭.還有素食烏龍麵│阿里山森林鐵路車庫園區│東區美食

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飲料就隨自己喜好可以無限暢飲.

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嘉義旅遊安排檜意森活村旅遊，絕對是人氣好玩.
可以先來填飽肚子，吃飽飽散步去.
多樣化的手打烏龍麵餐食，有冷有熱，一年四季都很適合.
還有咖哩飯可選，素食烏龍麵也有更多選擇.
一起吃飯歡樂氣氛，汽水飲料喝到飽！

【熊富手打烏龍麵】
時間：11：30~14：30│17：30~21：00
公休：星期四
粉絲團：熊富手打烏龍麵
地址：嘉義市東區忠孝路211號
（２０ＡＵＧ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

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