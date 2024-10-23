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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市左營區高雄麵食【餓呆】超人氣！紅燒三寶麵醇厚湯頭＋肉多大塊.特製豬腳飯Ｑ嚼又香│義享時尚廣場│凹仔底捷運站│新上國小輕軌站│左營美食

高雄市左營區高雄麵食【餓呆】超人氣！紅燒三寶麵醇厚湯頭＋肉多大塊.特製豬腳飯Ｑ嚼又香│義享時尚廣場│凹仔底捷運站│新上國小輕軌站│左營美食

Fresa芙芮莎 人氣：32
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

餓呆E Dai Noodles
place高雄市左營區大順一路256號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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高雄市左營區高雄麵食【餓呆】超人氣！紅燒三寶麵醇厚湯頭＋肉多大塊.特製豬腳飯Ｑ嚼又香│義享時尚廣場│凹仔底捷運站│新上國小輕軌站│左營美食

高雄麵館人氣推薦左營美食餓呆 E Dai Noodles.
就在義享時尚廣場好市多（大順店）對面，交通很方便.
主賣各樣牛肉麵食，還有特製卡茲豬腳飯、飲料、小菜等.
用餐空間溫暖舒服，店家待客親切如朋友般～
吸引許多親子家庭，同事朋友、公司聚會相約用餐.
記得提前電話訂位，晚上生意好的不得了！

高雄義享時尚廣場對面左營美食「餓呆」超人氣！紅燒三寶麵醇厚湯頭＋肉多大塊.特製豬腳飯Ｑ嚼又香

高雄市左營區高雄麵食【餓呆】超人氣！紅燒三寶麵醇厚湯頭＋肉多大塊.特製豬腳飯Ｑ嚼又香│義享時尚廣場│凹仔底捷運站│新上國小輕軌站│左營美食

餓呆 E Dai Noodles│餐廳外觀

餓呆 E Dai Noodles位於高雄好市多（大順店）對面.
義享時尚廣場斜對面，前方會有輕軌經過，視野很好.
搭乘輕軌可在新上國小輕軌站下車，走過來約３分鐘.
凹仔底捷運站愛河之心輕軌站），走來約８分鐘.
二個站點都有YOU BIKE站，騎自行車來也很方便！

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鵝黃色的餐廳門面，還有可愛公仔迎賓入內.
餐廳也有提供包場服務，空間舒服動線順暢.

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餓呆 E Dai Noodles│室內環境

用餐空間延續溫暖的鵝黃色系.
搭配棕咖漸層色系餓呆的字體.
加上大大玻璃窗，迎入明亮光線.
用餐時還能看到輕軌從眼前經過.
讓整體環境營造俏皮又活潑！

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館內桌位以四人桌為主，好適合親子家庭來用餐.
夜晚時分，周邊大樓上班族陸續下班.
也有很多朋友同事相約吃麵.
還能聽到電話一直響，都是詢問是否空位，還有訂位.
聽著他們聊著公事，說著今天生活也挺有趣，很有生活感！

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桌面帶有大理石紋路，這樣吃麵環境也很有高級感！

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整間店就在六點多瞬間客滿.
還有客人陸續入內詢問空桌呢！

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櫃台前面有自助吧檯.
提供各種調味醬料、酸菜、餅乾、茶水.
可以自己拿取.
記得酸菜和醬料不要浪費.

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小菜類都放在櫃檯旁邊透明冷藏櫃內.
可以現場直接點餐結帳.

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餓呆 E Dai Noodles│菜單品項

店內點餐坊是採用手機掃描ＱＲ　ＣＯＤＥ.
紅燒豬腳麵、紅燒牛肉麵、紅燒三寶麵、
ＸＯ干貝拌麵、三寶牛拌麵（辣）、蔥㸆肋排麵、
酒香三肉飯、青花椒雞飯、卡茲豬腳飯、
各式飲料、當日小菜、炸物點心.
進入手機介面操作點餐，按出送餐.
結帳則是到櫃檯哦！

大家拿起手機直接掃描ＱＲ　ＣＯＤＥ.
就能出現菜單品項囉！

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紅燒三寶麵

店內牛肉麵食超推薦的紅燒三寶麵.
紅燒三寶麵，包含三樣肉品，是最澎派的一款麵食.
另有紅燒牛肉麵、三寶牛拌麵（辣）（乾麵）.

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以套餐組合形式上桌，搭配當日二樣小菜.

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紅燒三寶麵真的份量巨大.
紅燒湯頭醇濃厚香，非常順口.
我真的整碗熱湯喝光光！

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紅燒三寶麵，居然不是使用牛肉塊！
牛腱肉、牛筋、牛肚，每樣都有三塊以上！
真的光是牛腱肉牛筋牛肚，把主菜吃光光都飽了.
而且每樣都切得很厚又大塊，完全沒在客氣的啦.

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牛腱肉非常厚嫩有嚼勁.
帶有紅燒湯頭很入味，柔和滑順的風味.
牛筋則是彈牙又滑Ｑ.
咀嚼間散發紅燒湯頭的香氣.
牛肚吃起來軟Ｑ又軟，口感十足.
滿滿肉量，完全不膩耶.
一直咬著口中瀰漫著滿滿的牛肉香！

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紅燒三寶麵的麵體很滑Ｑ香濃.
有點像是拉麵口感，寬度麵條.
更能吸收紅燒湯頭的風味.
大口吸吮濃濃湯汁往嘴裡送去，溫潤滑順.
麵量也非常足夠，男生都能吃飽飽！

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二樣當日小菜是糖心蛋和毛豆.

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溏心蛋帶有微微甜度，濃稠蛋黃好好吃！
毛豆爽口清脆，微微黑胡椒香很開胃.

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櫃檯有酸菜可以自取，搭配麵食又能增添風味！

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卡茲豬腳飯

愛吃飯食的大推卡茲豬排飯，是店家獨創的台菜料理.
搭配二樣當日小菜、白飯、熱湯.

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卡茲豬腳飯有點像是德國豬腳的烹飪手法.
它的外皮很Ｑ有嚼勁，肉厚不肥膩，獨特豬腳香氣乾爽嚼香！
單吃就很有香氣，卻不覺得乾澀哦，但有微微肉汁感.
配上紅辣椒、玉米塊、青辣椒、多力多滋餅乾.
是一道很有創意好吃的卡茲豬腳！

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顏色搭配非常繽紛亮眼，賣相真的一百分.
很多小朋友看到餅乾都先吃了好幾口！

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這樣裝盤也很適合點來和大家一起分享！

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二樣當日小菜都還挺清爽順口.
一樣有毛豆，微辣入味，香脆.

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套餐組合提供白飯和熱湯.

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豆腐海帶味噌湯，濃郁好喝.
有海帶和豆腐的配料，料多滿足！

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阿婆的刈包

沒想到在餐廳也能點到刈包菜色！
它也是店內人氣的創意中菜哦！

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裡頭的控肉很嫩又大塊，使用漢堡麵包取代傳統餅皮.
烤過帶有一點脆度，內層抹上花生醬，甜香有顆粒感.
夾上控肉、生菜、酸菜.
就是很中菜西味的創意刈包啦！

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這塊控肉真的大塊有肥肉地方很綿軟，煮得入味鹹香.
配上花生醬和酸菜料，甜中帶鹹，很有層次感記憶點.

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泰式香柚小卷

酸酸辣辣的泰式香柚小卷，非常適合炎熱夏天.
小卷肉厚又彈牙，口中吃著好鮮嫩，滿嘴鮮香.

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鹽味薯條

和朋友聊天點個鹽味薯條，邊聊邊吃，好涮嘴.

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金黃外皮也不油膩，軟綿帶鹹.
真的一根接著一根！

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餐後飲料推薦點個冷泡茶和特調奶茶.

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冷泡茶

冷泡茶是無糖的，裡面放有茶包.
清柔甘甜的茶韻香！
配上重口味的牛肉麵也很對味.

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特調奶茶

經過店家特別調配的奶茶配方.
是店家超推的飲料系列！
厚農園潤的奶茶風味，甜度適中，冰涼可口.
就算配上卡茲豬腳飯，也不覺得影響口感哦！

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餓呆 E Dai Noodles這次前來用餐印象很好.
喜歡的紅燒三寶麵，用牛腱肉讓我大大驚艷.
麵碗內肉塊多到一次撈不完，而且超級大塊.
真的用料實在有誠意，難怪桌桌都點牛肉麵.
卡茲豬腳飯也是店家推薦的創意料理飯食.
點了吃上真的很像德國豬腳的口感和香氣.
卻是呈現中菜擺盤，充滿獨特新穎的中菜.
讓我們吃著念念不忘，記得要來提前訂位呀！

【餓呆E Dai Noodles】
時間：11：00～15：00│17：00～21：00
星期六～日11：00～21：00
公休：星期一
電話：（07）550-8160
粉絲團：餓呆E Dai Noodles
地址：高雄市左營區大順一路256號
（２４ＡＵＧ２４│美食分享文│菜單品項以現場為主）

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