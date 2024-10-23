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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

Fresa芙芮莎 人氣：30
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

WeBBerger（嘉義店）
place嘉義市東區中正路341號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

嘉義漢堡推薦WeBBerger，高雄起家.
嘉義文化路夜市也吃得到啦！橘色門面超顯眼.
用餐空間寬敞可愛，鐵桶座位很有氛圍.
必點挑戰大胃王，WEBBERGER大樓～６層漢堡肉超誇張！
還有招牌威伯堡，獨家調配漢堡醬汁，味道很有記憶點.
另有多款非牛肉漢堡，大家聚餐聊天整個氣氛超歡樂.

嘉義漢堡文化路夜市美食「WeBBerger」比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁

嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

WeBBerger│餐廳外觀

WeBBerger，店址在嘉義中正路上.
旁邊就是林聰明沙鍋魚頭，地點超好找.

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WeBBerger│室內環境

整格橘色一片的裝潢氛圍.
雙面可愛的塗鴉繪畫，添加活潑氛圍.
鐵桶造型的座位，果然是美式風格！

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調味醬料和一次性手套自己取用.
後方還有一間獨立半開放包廂座位.

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好適合三五好友一起來吃漢堡，相約聚餐不受打擾.

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８月：GOOGLE評論，送醬料，可以自選口味超貼心.
９月：GOOGLE評論，送雞塊或洋蔥圈.

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從門口進入就能看到透明玻璃製成的廚房區域.
所有漢堡製作過程通通美味新鮮看得到.
讓客人們吃得也更安心！

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WEBBERGER大樓

超浮誇的６層樓漢堡肉＋起士片的WEBBERGER大樓.
超歡迎大胃王來挑戰的啦！

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我手掌整個攤開也無法全部拿起，超級大！
還用二支鐵叉固定不翻倒，份量超巨大.
多人分食，也增加許多聚餐熱鬧感.

嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

漢堡肉非常厚實大塊.
咬下去渾厚感的牛肉香氣.
滿滿肉汁在口中噴發.
肉質多汁非常滑嫩，味道豐富.
多了起士的鹹香滋味，吃肉超過癮.

嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

側面看看漢堡肉有夠厚塊，超多汁又嫩嚼.

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招牌威伯堡

裡頭加入一塊爆堡肉，以及洋蔥、漢堡醬.

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一樣漢堡肉多汁香嫩.
都是現點現做看得見.
搭配漢堡醬是店家獨特調配.
滿滿漢堡醬汁宣洩而下！
濃郁風味，味道豐富.
和漢堡肉非常對味.

嘉義市東區嘉義漢堡【WeBBerger】比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁.美味製作看得到│文化路夜市│東區美食

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魚排漢堡

來個清爽一點的漢堡系列.
裡頭魚排炸得金黃酥脆.
魚肉綿密細嫩，魚香很爽口.
有了番茄洋蔥佐味.
也讓整個味道很有層次感.

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綜合炸物拼盤

薯條、洋蔥、雞塊，搭配薯條醬.
都是店家特製醬汁哦.

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炸起來的口感很酥脆油膩.
薯條軟綿好涮嘴.
洋蔥圈也有香氣.
雞塊是大家最愛的外脆內嫩口感.
搭配薯條醬相當清爽的滋味.
邊聊天邊吃炸物好放鬆自在.

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可樂

吃漢堡就是要配可樂呀！
整個氣氛更是歡樂無敵.

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來到嘉義夜晚必逛的嘉義文化路夜市.
推薦來吃WeBBerger漢堡哦.
相當美式風味的大漢堡.
漢堡肉新鮮製作看得到.
不論是人氣款招牌威伯堡.
還是需要多人挑戰的WEBBERGER大樓.
都讓味蕾有新記憶點.
吃得很飽足又滿足，還有舒服環境用餐.

【WeBBerger】
時間：星期二～星期五12:00～14:00│17:00～21:30
星期六、星期日12:00～21:30
電話：（05）225-7300
地址：嘉義市東區中正路341號
（２０ＡＵＧ２４│美食分享文）

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