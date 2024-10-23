嘉義漢堡推薦，WeBBerger，高雄起家.

嘉義文化路夜市也吃得到啦！橘色門面超顯眼.

用餐空間寬敞可愛，鐵桶座位很有氛圍.

必點挑戰大胃王，WEBBERGER大樓～６層漢堡肉超誇張！

還有招牌威伯堡，獨家調配漢堡醬汁，味道很有記憶點.

另有多款非牛肉漢堡，大家聚餐聊天整個氣氛超歡樂.

嘉義漢堡文化路夜市美食「WeBBerger」比手掌大挑戰大胃王WEBBERGER大樓.純牛肉手打漢堡超噴汁

WeBBerger│餐廳外觀

WeBBerger，店址在嘉義中正路上.

旁邊就是林聰明沙鍋魚頭，地點超好找.

WeBBerger│室內環境

整格橘色一片的裝潢氛圍.

雙面可愛的塗鴉繪畫，添加活潑氛圍.

鐵桶造型的座位，果然是美式風格！

調味醬料和一次性手套自己取用.

後方還有一間獨立半開放包廂座位.

好適合三五好友一起來吃漢堡，相約聚餐不受打擾.

８月：GOOGLE評論，送醬料，可以自選口味超貼心.

９月：GOOGLE評論，送雞塊或洋蔥圈.

從門口進入就能看到透明玻璃製成的廚房區域.

所有漢堡製作過程通通美味新鮮看得到.

讓客人們吃得也更安心！

WEBBERGER大樓

超浮誇的６層樓漢堡肉＋起士片的WEBBERGER大樓.

超歡迎大胃王來挑戰的啦！

我手掌整個攤開也無法全部拿起，超級大！

還用二支鐵叉固定不翻倒，份量超巨大.

多人分食，也增加許多聚餐熱鬧感.

漢堡肉非常厚實大塊.

咬下去渾厚感的牛肉香氣.

滿滿肉汁在口中噴發.

肉質多汁非常滑嫩，味道豐富.

多了起士的鹹香滋味，吃肉超過癮.

側面看看漢堡肉有夠厚塊，超多汁又嫩嚼.

招牌威伯堡

裡頭加入一塊爆堡肉，以及洋蔥、漢堡醬.

一樣漢堡肉多汁香嫩.

都是現點現做看得見.

搭配漢堡醬是店家獨特調配.

滿滿漢堡醬汁宣洩而下！

濃郁風味，味道豐富.

和漢堡肉非常對味.

魚排漢堡

來個清爽一點的漢堡系列.

裡頭魚排炸得金黃酥脆.

魚肉綿密細嫩，魚香很爽口.

有了番茄洋蔥佐味.

也讓整個味道很有層次感.

綜合炸物拼盤

薯條、洋蔥、雞塊，搭配薯條醬.

都是店家特製醬汁哦.

炸起來的口感很酥脆油膩.

薯條軟綿好涮嘴.

洋蔥圈也有香氣.

雞塊是大家最愛的外脆內嫩口感.

搭配薯條醬相當清爽的滋味.

邊聊天邊吃炸物好放鬆自在.

可樂

吃漢堡就是要配可樂呀！

整個氣氛更是歡樂無敵.

來到嘉義夜晚必逛的嘉義文化路夜市.

推薦來吃WeBBerger漢堡哦.

相當美式風味的大漢堡.

漢堡肉新鮮製作看得到.

不論是人氣款招牌威伯堡.

還是需要多人挑戰的WEBBERGER大樓.

都讓味蕾有新記憶點.

吃得很飽足又滿足，還有舒服環境用餐.

【WeBBerger】

時間：星期二～星期五12:00～14:00│17:00～21:30

星期六、星期日12:00～21:30

電話：（05）225-7300

地址：嘉義市東區中正路341號

（２０ＡＵＧ２４│美食分享文）

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