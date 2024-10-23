台南燒烤火鍋吃到飽，龍蝦吃到飽，有夠厲害！

直接點上最高級吃到飽，火烤龍蝦二吃隨你吃.

位於安平國平路美食戰區，一燒十味昭和園.

濃濃日本裝潢氛圍，有飲料冰品自助吧盡情吃.

電話訂位停不了，假日全天營業，睡飽飽再來吃.

無訂位的話，下午客人較少比較不用辛苦等待哦.

台南燒烤「一燒十味昭和園」火鍋二吃「龍蝦吃到飽」！頂級肉品香嫩多汁.飲料冰淇淋無限暢食

一燒十味昭和園│餐廳外觀

一燒十味昭和園就位於安平區國平路上.

附近美食餐廳非常熱鬧，可是一級戰區.

餐廳外觀日式屋簷，濃濃日本風格很顯眼.

開車過來道路二旁有路邊車位很好停車哦！

騎車的話在人行道上都有劃設機車停車位.

木質格調的大門配上日質屋簷招牌.

真是有點像是來到日本吃燒烤美味.

一燒十味昭和園│室內環境

走入店內，立刻有餐廳人員上前詢問是否訂位.

真不誇張，大門一開，整間店坐滿滿相當熱鬧.

假日沒訂位真不知道要吃幾點.

確認訂位，還是等待一下收拾桌面.

有６人座位及４人座位，可用隔板分開２張２人座.

餐廳人員態度非常的好，用餐當天下起大雨.

還讓我們先到裡面等待，可先喝飲料吃冰淇淋.

一燒十味昭和園│美味自助吧

現場飲料有汽水、果汁、奶茶、咖啡、茶花綠茶、咖啡.

品項相當齊全，搭配火鍋、燒烤，都能變化的慢慢喝！

還有提供義美冰淇淋.

各樣調味醬料區放在冰淇淋上面廚櫃.

一燒十味昭和園│菜單品項

這邊用餐採用手機掃描QR CODE自行點餐.

我們點了最頂級的龍蝦吃到飽.

海陸大餐１８９８元，全桌以同價位點餐.

菜單品項可看一燒十味昭和園，依現場為主.

波士頓龍蝦海鮮盤

會上上桌火鍋湯底和一盤龍蝦海鮮盤.

包含波士頓龍蝦、台灣嚴選泰國蝦、生食級干貝、西非金剛蝦、昭和嚴選扇貝、魟魚魚翅、天使紅鑽蝦、海味大白蝦、新鮮蛤蜊～

海鮮組合以現場供應為主.

全部都能再用手機掃描QR CODE無限單點.

波士頓龍蝦要向人員點餐，才會上桌！

昭和嚴選扇貝還滿適合用來燒烤.

蛤蠣還滿肥美有鮮味！

泰國蝦的肉質很彈脆，也很厚實有嫩度！

白蝦也是好吃有鮮甜帶脆.

天使紅蝦是很多人必點的蝦類，也是吃到飽哦！

蝦肉略為軟嫩，我更愛泰國蝦！

一大盤海鮮盤，就有多款新鮮蝦子.

愛吃蝦子的可見開心極了.

不同品種、不同尺寸、不同口感的鮮蝦～

吃過一輪，再來決定續點品種，好貼心.

二大隻波士頓龍蝦，火鍋、燒烤一邊一隻！

把龍蝦煮過後，湯頭都多了一股鮮味.

餐廳人員幫我們把龍蝦放入湯鍋.

之後要撥開龍蝦都要自己來，沒有桌邊服務哦.

另一邊的燒烤爐具，可以調整火力，肉品帶油不要太大火.

餐廳人員在旁邊送餐，也會觀察客人爐火狀況.

若有太大火或是火鍋湯溢出來，都會協助調整小火.

不用煩惱吃得太盡興，聊得太忘我，整鍋都快焦了.

日本A5和牛

日本A5和牛是１８９８方案牛肉必點！

和牛肉好滑嫩鮮甜，油花均勻油汁香甜，又多加點好幾次.

美國choice無骨牛小排

是１８９８方案另款必點牛肉.

放入火鍋涮個幾秒，帶上粉嫩肉色，香嫩有油花甜味不膩口.

西班牙伊比利豬梅花

不吃牛肉的推推西班牙伊比利豬梅花.

沒有豬肉腥味，切得大塊，涮煮或是燒烤都很適合.

油花細緻，吃得到豬肉飽滿香氣，微微厚度有嚼香.

櫻桃鴨胸

櫻桃鴨胸肉質彈嫩鮮香，烤過熟度恰到好處，帶有獨特香氣.

豬肉丼飯

吃燒烤還是味道偏重，來碗豬肉丼飯.

直接吃醬香醇濃豬肉甜嫩.

搭上燒烤肉片很好配飯，可以吃上好幾口.

絲瓜蛤蠣

每次吃燒烤一定要點絲瓜蛤蠣.

放有薑絲提味.

吃個絲瓜緩和烤肉的油膩感.

絲瓜蠣放上烤網，一邊還能烤上豬肉和鴨胸.

牛肉油花很均勻，顏色鮮艷，看起來真的新鮮又優質.

不論是放入火鍋涮煮，還是燒烤七分熟.

都能吃到牛肉滿滿的香氣，口感更是多元風味.

對於肉品熟度也能問問餐廳人員.

才不浪費這麼好的牛肉品質.

通通都要自己烤熟哦！

我們陸續又點了不同肉品.

看著超級豐盛的烤盤，令人興喜！

看到這樣烤得醬色濃郁的牛肉片.

以這樣價位吃到日本A5和牛及美國CH無骨牛小排.

都讓我們覺得好值得.

又讓我口水直流啦！

這輪點了阿嬤手作肉、德式帶骨香腸、高麗菜、包肉生菜、櫛瓜、帶殼玉米筍.

德式帶骨香腸

烤肉就是要點香腸，很推薦德式帶骨香腸.

小小的骨頭，香腸微微脆度帶有香氣.

沾上烤肉醬很好吃.

怕吃太多，可以點一支一起分食.

蔬菜沙拉

一大早吃太油膩，也有蔬果沙拉可以點哦！

這樣現點上桌也比較新鮮，生菜清脆水潤.

有番茄玉米小黃瓜葡萄乾，爽脆又開胃.

醬香梅花豚肉

醃製過的豬肉塊，不用沾醬直接吃好讚.

而且帶有厚度，要烤一點時間.

有厚度的豬肉塊，帶有咀嚼感，醃製入味.

剪成一塊塊，放入口中愈嚼越香.

味噌雞腿肉

好喜歡這樣濃郁的味噌香！

搭配雞腿肉醃製後，放上烤網慢慢飄香.

雞腿肉滑嫩甜美，帶有味噌香甜，好吃！

還有貼心的換網服務.

可以隨時向人員說哦.

帶殼玉米筍

醬燒牛肉塊豬肉塊，難免吃多都會膩口.

中段點了好幾款蔬菜，可以煮湯、燒烤.

玉米筍很脆甜，直接吃就不錯.

抽屜內有多種口味的香料鹽巴.

灑上孜然鹽更式鹹香暢爽.

太大塊是很有份量，但就不易烤熟.

剪成適合一口大小，也加快熟度哦.

包肉生菜

包肉生菜可以搭配一起吃，多了保水脆感.

韓式泡菜

可以配上包肉生菜，也可以配上豬肉丼飯.

活是直接單吃也不會太辣太酸，很溫和.

拿上一片生菜包入豬肉塊、韓式泡菜.

放入嘴裡大口咬下，多種風味完美融合.

有著生菜多汁鮮脆，豬肉塊的醃製香氣.

還是韓式泡菜微辣微酸，味道豐富極了.

櫛瓜

燒烤的蔬菜食材也愛櫛瓜.

烤熟後灑上檸檬鹽超對味.

波士頓龍蝦有時不好處理，人員幫我們小小剪開.

後續又得自己來，吃得還挺有趣，自己剝自己吃.

波士頓龍蝦起士絲

波士頓龍蝦現烤後，放上起士絲.

多了拉絲畫面，視覺味覺雙重饗宴.

你們看看這樣的波士頓龍蝦起士風味，哪能不愛！

有了起士濃郁香氣.

鹹香奶味的起士配上Ｑ香嚼勁的龍蝦肉.

龍蝦肉質好彈牙Ｑ甜，還有飽滿的蝦卵.

只要吃得下，通通隨你吃到飽，滿足！

麻糬、布朗尼

當然也要來個甜點，香甜麻糬和布朗尼蛋糕，慢慢燒烤！

布朗尼蛋糕

沒想到還能烤上布朗尼蛋糕.

可可濃郁帶有苦甜滋味.

當作餐後甜食好幸福呀.

香甜麻糬

烤到麻糬慢慢變澎，感覺好可口，畫面也很有趣.

沾上香甜煉乳及花生粉香，只吃一塊真是不夠.

冰淇淋也是餐後不同錯過的冰涼甜點.

可以來個麻糬＋冰淇淋，創意口味自己來.

一直很愛一燒十味昭和園的用餐氛圍.

尤其龍蝦吃到飽，一人吃上二隻龍蝦.

甚至全餐只吃龍蝦，都讓心情超滿足.

多款牛肉豬肉雞肉羊肉，以及蔬菜海鮮.

新鮮品質就是王道，只要吃得下不怕吃.

全家一起來吃飯，海陸全餐火烤二吃.

還有飲料冰品自助吧盡情享用！

絕對都能飽到圓肚，拍拍肚皮滿足回家.

台南吃什麼？小吃、餐廳！

⭕台南炸雞【巷口炸雞 永康大灣店】比臉大的甘梅雞排超夠味.人氣必點醬蒜炸雞

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⭕台南燒烤【請上桌－國際港灣 】海鮮蒸籠熱炒超澎派！自動旋轉燒烤輕鬆聊天

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