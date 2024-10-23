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台南市安平區台南燒烤【一燒十味昭和園】火烤二吃「龍蝦吃到飽」！頂級肉品香嫩多汁.飲料冰淇淋無限暢食│台南安平店│團體聚餐│安平美食

Fresa芙芮莎 人氣：25
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：597篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一燒十味昭和園安平店
phone06-2955088
place台南市安平區國平路168號（健身工廠旁、靜思堂對面）
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南市安平區台南燒烤【一燒十味昭和園】火烤二吃「龍蝦吃到飽」！頂級肉品香嫩多汁.飲料冰淇淋無限暢食│台南安平店│團體聚餐│安平美食

台南燒烤火鍋吃到飽龍蝦吃到飽，有夠厲害！
直接點上最高級吃到飽，火烤龍蝦二吃隨你吃.
位於安平國平路美食戰區，一燒十味昭和園.
濃濃日本裝潢氛圍，有飲料冰品自助吧盡情吃.
電話訂位停不了，假日全天營業，睡飽飽再來吃.
無訂位的話，下午客人較少比較不用辛苦等待哦.

台南燒烤「一燒十味昭和園」火鍋二吃「龍蝦吃到飽」！頂級肉品香嫩多汁.飲料冰淇淋無限暢食

台南市安平區台南燒烤【一燒十味昭和園】火烤二吃「龍蝦吃到飽」！頂級肉品香嫩多汁.飲料冰淇淋無限暢食│台南安平店│團體聚餐│安平美食

一燒十味昭和園│餐廳外觀

一燒十味昭和園就位於安平區國平路上.
附近美食餐廳非常熱鬧，可是一級戰區.
餐廳外觀日式屋簷，濃濃日本風格很顯眼.
開車過來道路二旁有路邊車位很好停車哦！
騎車的話在人行道上都有劃設機車停車位.

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木質格調的大門配上日質屋簷招牌.
真是有點像是來到日本吃燒烤美味.

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一燒十味昭和園│室內環境

走入店內，立刻有餐廳人員上前詢問是否訂位.
真不誇張，大門一開，整間店坐滿滿相當熱鬧.
假日沒訂位真不知道要吃幾點.
確認訂位，還是等待一下收拾桌面.
有６人座位及４人座位，可用隔板分開２張２人座.
餐廳人員態度非常的好，用餐當天下起大雨.
還讓我們先到裡面等待，可先喝飲料吃冰淇淋.

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一燒十味昭和園│美味自助吧

現場飲料有汽水、果汁、奶茶、咖啡、茶花綠茶、咖啡.
品項相當齊全，搭配火鍋、燒烤，都能變化的慢慢喝！

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還有提供義美冰淇淋.
各樣調味醬料區放在冰淇淋上面廚櫃.

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一燒十味昭和園│菜單品項

這邊用餐採用手機掃描QR CODE自行點餐.
我們點了最頂級的龍蝦吃到飽.
海陸大餐１８９８元，全桌以同價位點餐.
菜單品項可看一燒十味昭和園，依現場為主.

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波士頓龍蝦海鮮盤

會上上桌火鍋湯底和一盤龍蝦海鮮盤.
包含波士頓龍蝦、台灣嚴選泰國蝦、生食級干貝、西非金剛蝦、昭和嚴選扇貝、魟魚魚翅、天使紅鑽蝦、海味大白蝦、新鮮蛤蜊～
海鮮組合以現場供應為主.
全部都能再用手機掃描QR CODE無限單點.
波士頓龍蝦要向人員點餐，才會上桌！

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昭和嚴選扇貝還滿適合用來燒烤.

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蛤蠣還滿肥美有鮮味！

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泰國蝦的肉質很彈脆，也很厚實有嫩度！
白蝦也是好吃有鮮甜帶脆.

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天使紅蝦是很多人必點的蝦類，也是吃到飽哦！
蝦肉略為軟嫩，我更愛泰國蝦！

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一大盤海鮮盤，就有多款新鮮蝦子.
愛吃蝦子的可見開心極了.

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不同品種、不同尺寸、不同口感的鮮蝦～
吃過一輪，再來決定續點品種，好貼心.

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二大隻波士頓龍蝦，火鍋、燒烤一邊一隻！

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把龍蝦煮過後，湯頭都多了一股鮮味.

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餐廳人員幫我們把龍蝦放入湯鍋.
之後要撥開龍蝦都要自己來，沒有桌邊服務哦.

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另一邊的燒烤爐具，可以調整火力，肉品帶油不要太大火.
餐廳人員在旁邊送餐，也會觀察客人爐火狀況.
若有太大火或是火鍋湯溢出來，都會協助調整小火.
不用煩惱吃得太盡興，聊得太忘我，整鍋都快焦了.

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日本A5和牛

日本A5和牛是１８９８方案牛肉必點！
和牛肉好滑嫩鮮甜，油花均勻油汁香甜，又多加點好幾次.

美國choice無骨牛小排

是１８９８方案另款必點牛肉.
放入火鍋涮個幾秒，帶上粉嫩肉色，香嫩有油花甜味不膩口.

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西班牙伊比利豬梅花

不吃牛肉的推推西班牙伊比利豬梅花.
沒有豬肉腥味，切得大塊，涮煮或是燒烤都很適合.
油花細緻，吃得到豬肉飽滿香氣，微微厚度有嚼香.

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櫻桃鴨胸

櫻桃鴨胸肉質彈嫩鮮香，烤過熟度恰到好處，帶有獨特香氣.

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豬肉丼飯

吃燒烤還是味道偏重，來碗豬肉丼飯.
直接吃醬香醇濃豬肉甜嫩.
搭上燒烤肉片很好配飯，可以吃上好幾口.

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絲瓜蛤蠣

每次吃燒烤一定要點絲瓜蛤蠣.
放有薑絲提味.
吃個絲瓜緩和烤肉的油膩感.

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絲瓜蠣放上烤網，一邊還能烤上豬肉和鴨胸.

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牛肉油花很均勻，顏色鮮艷，看起來真的新鮮又優質.
不論是放入火鍋涮煮，還是燒烤七分熟.
都能吃到牛肉滿滿的香氣，口感更是多元風味.

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對於肉品熟度也能問問餐廳人員.
才不浪費這麼好的牛肉品質.
通通都要自己烤熟哦！

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我們陸續又點了不同肉品.
看著超級豐盛的烤盤，令人興喜！

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看到這樣烤得醬色濃郁的牛肉片.
以這樣價位吃到日本A5和牛及美國CH無骨牛小排.
都讓我們覺得好值得.
又讓我口水直流啦！

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這輪點了阿嬤手作肉、德式帶骨香腸、高麗菜、包肉生菜、櫛瓜、帶殼玉米筍.

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德式帶骨香腸

烤肉就是要點香腸，很推薦德式帶骨香腸.
小小的骨頭，香腸微微脆度帶有香氣.
沾上烤肉醬很好吃.
怕吃太多，可以點一支一起分食.

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蔬菜沙拉

一大早吃太油膩，也有蔬果沙拉可以點哦！
這樣現點上桌也比較新鮮，生菜清脆水潤.
有番茄玉米小黃瓜葡萄乾，爽脆又開胃.

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醬香梅花豚肉

醃製過的豬肉塊，不用沾醬直接吃好讚.
而且帶有厚度，要烤一點時間.
有厚度的豬肉塊，帶有咀嚼感，醃製入味.
剪成一塊塊，放入口中愈嚼越香.

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味噌雞腿肉

好喜歡這樣濃郁的味噌香！
搭配雞腿肉醃製後，放上烤網慢慢飄香.
雞腿肉滑嫩甜美，帶有味噌香甜，好吃！

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還有貼心的換網服務.
可以隨時向人員說哦.

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帶殼玉米筍

醬燒牛肉塊豬肉塊，難免吃多都會膩口.
中段點了好幾款蔬菜，可以煮湯、燒烤.
玉米筍很脆甜，直接吃就不錯.
抽屜內有多種口味的香料鹽巴.
灑上孜然鹽更式鹹香暢爽.

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太大塊是很有份量，但就不易烤熟.
剪成適合一口大小，也加快熟度哦.

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包肉生菜

包肉生菜可以搭配一起吃，多了保水脆感.

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韓式泡菜

可以配上包肉生菜，也可以配上豬肉丼飯.
活是直接單吃也不會太辣太酸，很溫和.

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拿上一片生菜包入豬肉塊、韓式泡菜.
放入嘴裡大口咬下，多種風味完美融合.
有著生菜多汁鮮脆，豬肉塊的醃製香氣.
還是韓式泡菜微辣微酸，味道豐富極了.

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櫛瓜

燒烤的蔬菜食材也愛櫛瓜.
烤熟後灑上檸檬鹽超對味.

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波士頓龍蝦有時不好處理，人員幫我們小小剪開.
後續又得自己來，吃得還挺有趣，自己剝自己吃.

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波士頓龍蝦起士絲

波士頓龍蝦現烤後，放上起士絲.
多了拉絲畫面，視覺味覺雙重饗宴.

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你們看看這樣的波士頓龍蝦起士風味，哪能不愛！

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有了起士濃郁香氣.
鹹香奶味的起士配上Ｑ香嚼勁的龍蝦肉.

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龍蝦肉質好彈牙Ｑ甜，還有飽滿的蝦卵.
只要吃得下，通通隨你吃到飽，滿足！

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麻糬、布朗尼

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當然也要來個甜點，香甜麻糬和布朗尼蛋糕，慢慢燒烤！

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布朗尼蛋糕

沒想到還能烤上布朗尼蛋糕.
可可濃郁帶有苦甜滋味.
當作餐後甜食好幸福呀.

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香甜麻糬

烤到麻糬慢慢變澎，感覺好可口，畫面也很有趣.
沾上香甜煉乳及花生粉香，只吃一塊真是不夠.

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冰淇淋也是餐後不同錯過的冰涼甜點.
可以來個麻糬＋冰淇淋，創意口味自己來.

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一直很愛一燒十味昭和園的用餐氛圍.
尤其龍蝦吃到飽，一人吃上二隻龍蝦.
甚至全餐只吃龍蝦，都讓心情超滿足.
多款牛肉豬肉雞肉羊肉，以及蔬菜海鮮.
新鮮品質就是王道，只要吃得下不怕吃.
全家一起來吃飯，海陸全餐火烤二吃.
還有飲料冰品自助吧盡情享用！
絕對都能飽到圓肚，拍拍肚皮滿足回家.

【一燒十味昭和園（安平店）】
時間：11：30～14:30│17：00～24：00
星期六～星期日11：00～24：00
電話：（06）295-5088
粉絲團：一燒十味昭和園安平店 
官方網站：一燒十味昭和園安平店
地址：台南市安平區國平路168號
（１０ＡＵＧ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

✔台南吃什麼？小吃、餐廳！

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