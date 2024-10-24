【大村武串燒居酒屋-士林店】好吃平價交通便捷的劍潭居酒屋推薦!!

大村武串燒居酒屋用餐環境擁有濃厚日式居酒屋的氣息

微暗的燈光與那輕快的背景音樂

同時釋放那輕盈微醺的自在氛圍

可以讓三五好友/同事同學/家庭親戚都能恣意地暢談

無一不讓整體環境呈現輕盈樂活又Chillax的體現

店內共有2樓~ 無論是吧檯/4人桌亦或是多人歡聚的多位座通通有

提供舒適寬敞又簡單自在的用餐環境

<<店家資訊>>

大村武串燒居酒屋-士林店

地址： 111台北市士林區基河路255號

電話號碼： 02- 2883 0777

營業時間: 1800-0100

FB粉絲專頁: https://www.facebook.com/ot28830777/

菜單↓↓↓

酸酸甜甜的現榨檸檬汁是居酒屋內軟性飲品的最佳伴侶

不僅相當開胃又能中和吃烤肉串的滋味

真是相當不錯~~ 恰到好處的酸甜比例完全就跟現打果汁店一樣純

(平日限定) 甜點-巧克力波波球

布朗尼巧克力球咬起來卡滋卡滋呈現啵啵Q彈潤的口感

香軟蓬鬆的外皮與內裡濃郁布朗尼的滋味呈現豐厚撞擊

再加上鮮奶油化在嘴中一起吃

迸出多層次的新滋味一口氣就能將一整盤吃完

甜中帶酸的金桔檸檬氣泡飲

啵啵氣泡冰涼爽快更讓人感到爽感滿點

不能喝酒的你也能選擇它搭配串烤喔

口感像是汽水卻不會過於甜膩更是好喝

鹽烤扁鱈魚 (限量人氣供應)

這道我個人真心超推薦der~

酥脆的外皮煎的恰到好處不會有油膩感

同時酥香的口感咬下真是卡滋卡滋的

再者內裡的鱈魚有夠香嫩柔軟

兩者夾擊之下的滋味入喉簡直是人間美味

那外皮鹹香不可言喻的絕妙感搭上內嫩扎實的新鮮肉質

多汁又圓潤的豐滿比例真是令人拍案叫絕

吃過就會讚嘆店家那厲害無比的手藝~~

只要來大村武一定必點的招牌菜阿

油脂均勻分布的牛肉大和煮每塊大小都恰如其分

軟嫩肉質新鮮又不老柴

每塊都吸收飽滿的湯汁咬下就會衝破美食味蕾的神經

好吃又不會油膩同時讓人胃口火力全開

一不留神就會吃下好多呢~~

鮮甜入味的湯底與那調勻四溢的肉香真是天作之合

配上吸汁滿滿的蒟蒻完全軟Q又可口

絕對是大村武必點的招牌菜餚

蒸煮奶油綜合菇

以濃厚奶油燉煮的綜合菇(金針菇/ 香菇/ 杏鮑菇)

入口絲滑的菇菇各個口感鮮嫩

全身浸滿奶油郁香圓潤的香氣-吃下就是專屬於你的沉浸式體驗

豐厚滿足的奶香與彈潤香滑的菇菇們

配上炸物與燒烤類更是超級合適呢~~ 同樣是不可錯過的經典菜色

大塊厚實並擁有飽滿元氣的明太子風味脆薯

現炸香酥脆口的滋味一點都不會油膩

配上明太子沾醬讓圓潤實在的胖胖脆薯更增添多層次風味

吃了一口就是很難停止不動手口阿!!

炸的火侯與溫度都很剛好~~不老不焦只有脆脆的滋味

內裡實在的嫩薯咬下就展現那柔軟的一面

濃郁滿點又微酸的明太子醬就在此時畫龍點睛神來一筆

怎麼吃都涮嘴喔

起司牛肉丸

牛肉極致原汁原味的口感徹底封存

外表極簡咬下一口就能呈現只有一頭牛的原味感

純粹不添加的經典牛肉丸只有完整的牛味

道地真正實在又過癮的起司牛肉丸推薦給愛吃牛的人喔

充滿異國義式風味的迷迭香雞腿排

層次交疊層遞的迷迭香如同美妙音符在鮮嫩雞腿排上輕輕彈奏

那動感活潑的樂曲將彈嫩新鮮的雞腿肉整的更加鮮活囉

好吃爽潤又彈滑的肉感與香草辛香料搭配顯得清爽又有活力

串燒 - 芥末豬五花 / 哇沙米雞胸肉 / 鹽蔥豬舌

油脂豐厚卻不膩口的芥末豬五花

一口咬下爆汁滿溢完全無法停歇的肆意滿足

吃過就回不去的超棒口感

哇沙米雞胸肉

香嫩又充滿蔥香的雞腿

搭配哇沙米那嗆辣的滋味真是相當開胃

口口清爽又舒暢的味道相當不錯

彈Q卡滋有嚼勁的鹽蔥豬舌

鹽味與蔥香並肩合作的可口滋味

真是怎麼吃都相當順口

推薦親民平價交通便利的大村武串燒居酒屋-士林店給大家喔



