說到燒肉，怎能少了田季發爺燒肉這個品牌呢？它一直以來都是燒肉界的翹楚，讓無數燒肉愛好者流連忘返。

今年適逢田季發爺18週年慶，他們推出了超有趣的「小小兵尋飽派對」，無論你是燒肉控還是小小兵迷，這次的活動絕對會讓你吃得滿足，玩得開心到爆！

瞬間就被滿滿的小小兵氛圍包圍店內的裝潢超級可愛，從桌邊的趣味小圖案，到活靈活現的小小兵立牌，甚至還有週邊商品的展示區，每個角落都充滿了童趣和驚喜，根本就是拍照打卡的天堂！

整個店內的燈光以溫暖柔和為主，讓人感覺非常舒適，座位之間的距離適中，既能享有隱私又不會覺得擁擠。

竹北店特別適合家庭聚會、朋友聚餐，尤其是週末時會開放二樓的用餐區，空間寬敞，更具派對氛圍，適合多人聚餐或慶祝活動。

🍽 多樣化的吃到飽方案分為三種價位：

$618方案：經典燒肉套餐，選擇多樣，非常適合輕鬆聚會或家庭聚餐。

$798方案：升級版燒肉體驗，加入更多高級食材，讓每一口更加豐富多元。

$988奢華方案：饕客必選包含極上澳洲和牛、天使紅蝦、老饕肋眼等頂級美味，12道頂級食材享受極致奢華。

無論選擇哪個方案，都享有120分鐘無限暢吃，全年無平假日區分，宵夜場同樣適用！餐後還有哈根達斯與酷聖石冰淇淋無限供應，讓你在燒肉狂歡後，還能以超好吃的冰品畫下完美句點。

我們點了988元的豪華方案，肉片陸陸續續上桌一開始烤肉時，我們還有點不熟悉火候，顯得有些手忙腳亂慌亂了起來。

這時服務員笑著過來說：「別擔心，我來幫你們烤！」這麼貼心的舉動，讓我們瞬間放鬆了不少，感覺像朋友一樣自在。

極致奢華的饗宴正式開始，極上澳洲和牛油花均勻細緻，呈現出獨特的雪花紋理當牛肉輕輕在炭火上烤至微焦，隨著肉香四溢每一口咀嚼時，都能感受到肉質在口中緩慢融化令人欲罷不能。

不管是美國極選老饕肋眼還是澳洲和牛橫膈膜，炙烤後外皮微焦鎖住內裡的鮮嫩多汁，肉汁隨之流淌入口後那股濃郁的肉香充斥整個味蕾，令肉食控們感到極度滿足。

深海大扇貝，每顆扇貝個頭超大肉質豐厚鮮嫩，當扇貝在炭火上緩緩烤熟，香醬的滋味扇貝的甜美鮮味被完美釋放，散發出撲鼻的香氣。

烤至微微焦香的扇貝每一口都軟嫩多汁，多吃了好幾個開心。

鮮烤生猛大生蠔無論生吃還是燒烤，都讓人無法抗拒；生吃時鮮甜的海味在口中四溢，而經過燒烤後，生蠔的肉質變得更加Q彈，散發出誘人的碳香味讓人欲罷不能！

柴魚昆布鍋加入各種蔬菜後，湯底吸收了它們的香氣，味道更加醇厚煮熟的蔬菜柔嫩鮮脆釋放出甘甜味。

自然的甘甜每一口都讓人覺得很幸福，真的是好喝得不得了！

差不多飽時突然想到怎能錯過哈根達斯冰淇淋，口感絲滑細膩風味多樣而酷聖石冰淇淋則以其創意的搭配和新鮮的材料聞名，黑糖麻糬很好吃盡情享受冰涼的清爽感受！

小小兵活動滿額贈送：活動期限自2024年10月15日至11月29日，可愛周邊讓每位小小兵的粉絲都能收穫滿帶回家，可別錯過這段歡樂時光！

消費滿1,000元：小小兵徽章一枚，讓你在聚會中也能展示你的小小兵精神。

消費滿1,600元：小小兵飲料提袋一只，實用又可愛，隨時隨地都能帶著小小兵的陪伴。

消費滿3,500元：小小兵折疊手拿傘一把，讓你在雨天也能保持好心情。

消費滿6,000元：小小兵折疊手拉車一台，讓你的收穫更輕鬆。

餐後心得：這次988元吃到飽套餐不僅選擇多樣，燒肉和海鮮都非常滿意。可愛的周邊商品實用又充滿童趣。我們已經計劃下次假日提前預約二樓用餐，這麼好吃的燒肉，你們都來試過了嗎？

📍店家資訊：

店名：田季發爺燒肉新竹竹北店

地址：新竹縣竹北市文興路一段5號

電話：03 668 8692

營業時間：11:30~23:30