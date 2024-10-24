這次是二訪新竹的威尼斯露營車

真的太喜歡，已經準備好5月要再三訪了XD

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第一次露營是Mina姐姐9歲，小Lina還沒出生的時候~

真的好喜歡那種慵懶、很Chill的氛圍，

一直很想再帶著孩子們去露營，一起倘佯在大自然中，

由於現在的我是1打2，其中一位還是2歲多的半獸人，

考量到如廁及洗沐都希望能方便一點

尤其，當我離開上廁所或帶其中一位去上廁所，

不可能獨留一位在帳蓬裡啊XD

威尼斯露溫泉露營地，有帳蓬露營區(棧板 & 草地)，

最棒的是有多台內含獨立衛浴的露營車，讓我帶著2個小屁孩露營也不用擔心~

地點位於：新竹縣横山鄉内灣村內灣33號 (内灣大橋南段)

離內灣老街 及 7-11 步行5-10分鐘就到了!

單打獨鬥帶著小孩不方便煮食，或是懶得弄，採買小吃或零食都超級方便!

整個露營區圖↓ 籃色MARK就是露營車位置，橘色MARK是帳篷營位，

看得到整個中間活動區皆有草皮，露營有草皮就是讚啊~

(上圖截自威尼斯官網：https://www.hotspring-camp.com.tw/camp/photo.php?group_id=571&title_id=#page )

內灣大橋南端就可以看到威尼斯的招牌了，

左轉進去直接開到營本部報到就可以了~

映入眼簾的就是一大片美景

跟內灣老街外的車水馬龍相比，一種別有洞天的感覺~

這次帶著媽媽、姐姐及二個小屁孩，入住的是「水瓶座A」，

入房時，服務人員會先帶著說明介紹，趁這時建議巡過一遍，有問題可以立馬反應，

一個和室區的雙人床及一組單人上下舖，我們3大1小1屁嬰睡，醬醬好!

有自己的獨立衛浴，浴廁還分開，多人入住真得很方便，

看似空間很小，但實際使用上不會喔，連我帶著小Lina洗澡也很OK!

排水的狀況也很好，沒有積水問題(我上次住3人的天秤座也沒有喔)

浴室附上的洗髮精及沐浴露是 茶籽堂 的!!

超有品質，而且超級好用~

露營車都有附備品，包含浴巾、毛巾、牙膏牙刷、

吹風機、微波爐、快煮壼一應俱全，但要注意，需擇一使用喔，不然會跳電。

電視的部份沒有第四台，需要連自己手機熱點來看TY等網路電視，

跟飯店一樣，冰箱裡有瓶裝水、也有提供咖啡茶餅干。

上一次是去年四月，帶著二小入住天秤座3人，

上舖單人床位及下方和室區雙人床位，

整體睡覺的空間很大(尤其下舖)，我覺得睡2大2小都可以XD

同樣有獨立分離的衛浴喔~

露營車的門口都有自己的客廳，吃飯休息的好所在，

可以不用自己帶任何的裝備~

但我個人還是喜歡坐在露營椅上(放空)，所以都會自己另外帶上XD

每一車的旁邊都有自己的水糟及垃圾筒，洗碗洗菜都很方便，

但記得要自己帶洗碗精喔~

威尼斯露營區的空間不算太大，但整體草皮樹木的環境很好，可遠眺山景~

每一帳及車的距離不會太近，露起來可說是非常舒服，

中間還有一個魚池，鯉魚們都非常漂亮，記得帶魚飼料讓小孩餵魚，會超開心的，

還有設置小小的遊戲區，有簡單的攀爬、溜滑梯、盪鞦韆，還有小朋友最愛的沙坑!

很Chill的搖椅~也幾乎鄰近露營車及帳區，不用走很遠~(我就懶XD)

隨處都有擺放小小溜滑梯，有需要的可以自行搬動，

我都會搬沒有人在用的到自己的車外讓小Lina溜XD

也方便我蹺腳顧小小孩~(地墊是我自己帶的)

晚上的景緻，搭上輕音樂，吃烤肉配上紅酒~

這不是chill 什麼才是啦XD

二次來威尼斯露營車的經驗真得都很美好 (雖然二次小Lina都是負傷回家= =)

空間、環境都看得出營主的用心，可以看到工作人員定時的在整理垃圾、撿垃圾

離內灣老街真得很近，隨時都可以走去逛一逛~營本部也許多食材跟冰品可以補貨，價格上也還OK。

比起其它懶人豪華露營，我覺得算是CP值很高!

唯一缺點大概就是海拔比較低，可能夏天比較熱比較多蚊蟲這樣^^

但這對我來說根本不是缺點，因為帶著二個小孩，我也不想開這麼遠的山路~

住露營車，有獨立衛浴，洗澡、上廁所也不用怕蟲蟲啦!

露營最棒的就是自在放空，帶著孩子在草地上奔跑玩沙，跟朋友喝酒聊天到深夜，

露營車對於現階段帶著小小孩的我很適合，也很適合怕熱怕吵的朋友，

我也期許等二個孩子再長大一點，我們就一起睡帳蓬啦~

此非商業合作文

是Nina自行花費入住體驗的分享

感受依各人習慣喜好而不同，僅供參考喔^^



