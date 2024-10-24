簡約挑高的舒適室內空間，有著網美咖啡廳氛圍，餐點的選項也很豐富，除了披薩、義大利麵、沙拉、甜點等，平日也有推出優惠的平日午間套餐，很適合三五好友或是家人一起來聚餐或是下午茶，同時也是寵物友善的餐廳，很歡迎一起帶毛小孩來用餐。

創辦人在學生時期就讀餐飲業科系，進而從工讀到就業都選擇餐飲相關行業，內、外場、吧台甚至到食品業務部都做過，經驗的累積只為了圓自己白手起家的餐飲夢。

創立〈猴子披薩〉是想要一個活潑且能讓大家琅琅上口的名字，也是因為像猴子一樣皮的創辦人，研發許多創新口味，不強調正宗義式，而是美味及創意兼具的風格。

因緣際會下，第一家店就開在大里，想著讓大里人不用到市區，也能有這樣親子和樂、寵物友善的餐廳，所以無論租約到期怎麼換點，近10個年頭，還是希望能深耕大里，持續服務大里的居民，也在最新的店給予更明亮、寬敝的環境。希望大里的居民或是到大里工作、遊玩的朋友，都能攜家帶眷(包含毛小孩)一起到〈猴子披薩〉輕鬆歡樂聚餐。

猴子披薩最新的店就開在大里益民國小後門對面巷弄裡，大里區游泳池的旁邊。

建築風格與之前完全不同，之前比較偏美式的感覺，通常客源為年輕人居多，而這裡簡約又帶有設計感，加上挑高寬敞的室內空間，裡面也有一些動物元素符合店名，不論什麼年齡層來都很適合，同時也有提供包場的服務，像是公司、學校的聚會就很適合約在這裡，附近有收費停車場，而門口可以停幾台機車。

圓弧式的大門，讓門口的空間不再這麼制式化，而且同時又有時尚感，還有一點像是精品店或是設計感民宿的風格......( 繼續閱讀文章 )

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