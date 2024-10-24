台中無菜單料理推薦！來自花蓮超人氣耕壽司，於2022年進軍台中，承襲了職人精神，添加微醺氣息打造新品牌「耕料理」，不只能吃到招牌炙燒壽司，還有高CP值無菜單料理及午間套餐，餐點好吃，用料實在，還有超狂桌邊炙燒握壽司秀

台中耕壽司位置

台中耕壽司之前位在台中北屯區崇德路三段，今年八月搬新家至台中北屯后庄北路上，距離台中迪卡儂北屯店、台中中央公園不遠，外觀充滿濃厚的日式風格，越到晚上加上微醺燈光，氣氛更讚

台中耕壽司環境

台中耕壽司有兩層樓，一樓主要是一到四人的用餐包廂，裝潢以日式風格融入懷舊氛圍，充滿古典美

台中耕壽司二樓主要以包廂座位為主，空間非常寬敞，非常很適合商務會議、多人聚餐

台中耕壽司午間菜單

台中耕壽司晚間菜單

台中耕壽司平日有供應午間套餐及各式日料單點服務，晚餐供應無菜單料理，無菜單的價位分為1598元、 2598元、3598元三種價位，另外還有12歲以下的兒童套餐，晚間無菜單料理需事先提供訂位

只要點午間套餐均會附上御膳九宮格、鮮魚味噌湯、松露茶碗蒸、飲品及甜點，其中這道御膳九宮格最吸引糖糖，裡頭的食材是依當天為主，所以每次來都不太一樣，糖糖今天吃到的御膳九宮格裡頭包含北海道生蠔梅酒凍、敲敲燒鰹魚、玉子燒蒲燒鰻魚、山藥細麵、煙燻鮭魚、刺蔥醃製飛虎魚佐黑胡麻醋、伊比利豬五花日式漢堡排佐咖哩醬、明太子手羽及唐揚豆腐佐什錦天婦羅

台中耕壽司很特別，握壽司系列會採桌邊服務，讓大家不必坐吧檯的座位，也能欣賞師傅們的精湛料理

特上十貫握壽司 798元

想要一次吃到多種握壽司，糖糖還蠻推薦耕壽司的特上十貫握壽司，漁貨依當天為主，糖糖今天吃到的有黃鰭鮪魚、紅甘、鰤魚、飛虎魚、北海道干貝、北海道紋甲花枝、北海道生蠔、宜蘭大溪胭脂蝦、日本真鯛及挪威鮭魚等握壽司，食材都非常新鮮，其中糖糖最愛北海道生蠔，肉質肥美又大顆

接下來就是耕壽司的必點招牌「炙燒握壽司」，採桌邊服務，不僅能大飽眼福，炙燒過程還能聞到撲鼻而來的炙燒香氣，讓人著迷不已

始祖炙燒十五握壽司 1388元

喜歡吃炙燒握壽司的朋友必點！一次讓你吃到15種不同的炙燒握壽司，裡頭光是鮭魚就有八種口味，包含刺蔥奶醬鮭魚、馬告鮭魚、松露鮭魚、蘑菇松露辣椒鮭魚、焦糖鮭魚、刺蔥剝皮辣椒鮭魚、炙燒鮭魚佐洋蔥丁、起司鮭魚，還有柚香蔥鹽醬紅甘、柚子胡椒飛虎魚、烤鰻汁比目魚鰭邊肉、星鰻、松葉蟹膏北海道干貝、紋甲花枝佐海鹽魚子醬及A5和牛肋眼佐鹽之花，這份量兩人享用也沒問題

招牌壽司十貫 （熟食） 單點 298元／套餐 698元

不吃生食的朋友，台中耕壽司也有推出熟食的招牌壽司十貫，裡頭包含龍蝦沙拉豆皮、韓式泡菜豆皮、鮭魚卵、蝦卵、炸蝦捲壽司、越南春捲包壽喜豬肉及蒲燒鯛魚手捲

炸蝦天婦羅 單點 298元／套餐 698元

台中耕壽司的炸蝦天婦羅裡頭除了一整隻的炸蝦，還有炸香菇、炸地瓜、炸青椒及炸茄子，口感爽脆不油膩，上桌時可以先品嘗原味，再沾上天婦羅醬汁變二吃，接下來加入辣蘿蔔泥變第三吃，層次相當豐富

唐揚雞 單點 298元／套餐 698元

嚴選有著國宴雞之稱的桂丁雞腿肉塊，加上獨門醬汁醃製，外皮吃起來非常酥脆，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁

馬告雞腿 單點 298元／套餐 698元

另外這個馬告雞腿一樣採用桂丁雞，這次使用的是桂丁雞的去骨雞腿排，加入馬告醃製，外皮超酥脆，咬下去還會卡滋卡滋的，裡頭的肉質相當紮實，吃起來帶有淡淡的馬告香氣

白松露旨鹽和牛 單點398元／套餐 798元

選用A5和牛肋眼心，取自於肋脊部靠近背脊的肌肉，肉質嫩度僅次於菲力，含豐富油花，入口即化的鮮嫩口感，佐上白松露旨鹽，中和了油膩感，香氣更加迷人

熟成一夜干 單點 298元／套餐 698元

耕壽司的熟成一夜干是採用午仔魚，將魚皮烤至焦香酥脆，裡頭的肉質也相當細緻鮮嫩

黑豚薑汁燒肉丼 單點 298元／套餐 698元

採用伊比利黑豬的豬五花肉，搭配師傅自己熬煮的壽喜燒醬汁，搭配滿滿洋蔥及月見蛋，肉質軟嫩鮮甜，沾上月見蛋，口感更加滑嫩

台中耕壽司除了午間套餐，晚上還有提供無菜單料理，有1598元、2598元及3598元三種價位，糖糖今天點的是3598元的無菜單料理，第一道前菜以奶油乾煎鮑魚，再淋上鮑魚內臟製成的醬汁，搭配無花果，中間是芝麻醬醃製的小黃瓜，口感爽脆鮮甜，最後玉子燒也超特別，裡面是加入了山藥及蝦仁烤出來的玉子燒，香氣更加迷人

北海道生蠔

嚴選北海道生蠔，搭配梅酒凍、紫蘇葉、鮭魚卵及金箔，吃的時候直接整顆咕嚕進嘴裡，鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來

北海道的饗宴

嚴選北海道干貝、紋甲花枝、北紫海膽，搭配鱈場蟹膏及海鮮跟奶油醬汁熬出來的香濃湯汁，最後再佐上魚子醬，每一口都超鮮甜

活體波士頓龍蝦

先將活體波士頓龍蝦蒸熟後取出蝦肉，再加入蝦膏、海膽拌出來的醬汁，讓彈牙的龍蝦肉還多了蝦膏及海膽的鮮甜，底下的法國吐司也很厲害，先裹上海膽醬再裹上蛋液下去香煎，吃起來多了海膽的鮮甜，一旁佐上的溫室栽培水根菜也都可以享用唷

暖湯

上桌後現沖熱呼呼的暖湯，基底是海膽豆腐及季節性時蔬，湯頭採用人蔘雞精、桂丁雞骨、蛤蜊、蘿蔔等食材下去熬製一天一夜，湯頭濃厚甘甜，裡頭還可以吃到一整塊鮮甜的松葉蟹蟹腿肉

刺身

耕壽司無菜單料理的刺身是青甘三角部位、紅甘三角部位及日本真鯛，都是外面比較少見的刺身，食材新鮮，口感十足

炙燒握壽司

無菜單料理中的炙燒握壽司裡頭包含比目魚鰭邊肉握壽司、桐德豬里肌握壽司佐柚香蔥鹽及A5和牛肋眼握壽司，一次滿足海陸饗宴

松葉蟹蟹鉗蒸蛋

耕壽司的蒸蛋好特別，以昆布上湯加上土雞蛋製成，裡頭還加入了海苔醬，讓蛋香四溢的蒸蛋多了海苔的香氣，中間搭配鮮甜的松葉蟹蟹鉗

黑鮪魚上腹肉半敲燒

嚴選黑鮪魚上腹肉，採半敲燒作法，底下是北海道磯雪昆布片，搭配北海道紫海膽、水田芥，最後佐上金箔點綴，富含油脂的黑鮪魚上腹肉，肉質軟嫩，油脂香氣超迷人

和牛三吃

和牛第一吃，加入小松葉佐義大利阿爾巴松露鹽，多了小松葉的清爽，尾韻還伴隨著松露鹽的迷人香氣

和牛第二吃，加入小黃瓜細絲、海膽、昆布鹽及海葡萄，一入口和牛的濃郁油脂立刻在嘴裡化開來，交織著海膽的鮮甜，層次相當豐富

和牛第三吃是壽喜燒，以和牛本身的油脂加入蔥段、洋蔥及醬汁下去收汁，讓油脂豐富的和牛多了壽喜燒的鹹甜香氣，搭配月見蛋超讚

鮮蝦天婦羅（三吃）

裡頭包含炸蝦、炸地瓜、炸茄子、炸青椒，一旁搭配薑末、清酒熬煮的天婦羅醬汁，可加入蘿蔔泥增添香氣，另外還可以佐上些許的海老松露鹽享用風味更加有層次感

吃到這裡如果還沒有飽的朋友，店家還會再附上一份麵或飯，糖糖今天吃到的是松露鮭魚炒飯，松露香氣非常濃厚，炒飯粒粒分明，吃起來不油膩

土瓶蒸

以昆布高湯加上龍蝦頭熬煮，湯頭渾厚，帶有昆布的香氣，不只湯頭好喝，裡頭配料還有桂丁雞、百果、牛蒡及蛤蜊

甜點是店家自製的手工焦糖布丁，口感滑嫩，入口除了濃郁的雞蛋香氣，還多了迷人的焦糖香

飲品是店家製作的柚香檸檬，喝起來酸酸甜甜的，非常解膩

另外12歲以下的朋友，台中耕壽司還有準備兒童套餐，一套是399元，以可愛的汽車擺盤，裡頭有各式各樣的炸物，還有手卷、飯糰及龍蝦沙拉豆皮壽司，另外一個兒童套餐是香濃唐揚雞咖哩飯，裡頭的白飯還是可愛的兔兔造型呢