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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

踢小米 人氣：35
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1330篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：

青草湖木家香腸
phone0910-296484
place新竹市東區明湖路1075巷60號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

青草湖木家香腸歷經一年多重新改建，終於回來了新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

店家經營超過五十年，是青草湖周邊第一家香腸攤，店名由外公的外號「阿木」命名，目前由第三代共同經營~

店內還保留小時候的回憶打香腸彈珠台喔！

想念他們高粱香腸的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉青草湖木家香腸位置及停車方式

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青草湖木家香腸位於新竹市消防教育訓練基地斜對面。

開車的朋友可以在周邊的白線臨停，但不要擋到車輛出入喔！

新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉青草湖木家香腸環境介紹

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在店前就聞得到烤香腸的香氣~

店家之前有賣麵食，店家說因為天然瓦斯還沒來，目前只有賣香腸 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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店面旁邊那間應該是未來賣麵食的地方，希望未來有冷氣，夏天用餐會比較舒服喔 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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有內用的空間可以吃烤香腸。

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祖傳三代的木家香腸，堅持使用炭火燒烤，每一條香腸都肥肥粗粗的，光看就讓人口水直流 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉青草湖木家香腸菜單目錄搶先看

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現在物價上漲，香腸也漲價了~

香腸有原味和辣味，一條是45元，生的香腸一斤8條是280元。

要大量訂購的朋友，建議先打電話預訂啦 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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吃香腸配蒜頭就對了。

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這裡還保留小時候的回憶打香腸彈珠台，打一次45元~

30~100分有2條香腸、100分以上就有4條香腸喔 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

今天由小彤出手打香腸，花了45元打到30分獲得了2條香腸，等於買一送一的意思 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉青草湖木家香腸用餐心得分享

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我們選了原味和辣味，辣味的話店家會在香腸上劃一刀，比較容易辨別。

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香腸外層微焦，還保留肉汁而且會滴出來~

帶有高粱酒香的香腸配上蒜頭就是完美 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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店家自製的香腸帶有肥肉，吃起來特別嫩，一口咬下有爆汁的口感，帶有微微的酒香，不會太重。

口味上不會太鹹膩，重口味的朋友記得搭配蒜頭一起吃 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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夏天的話來吃香腸配台灣啤酒就更爽了 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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以上是我們的心得分享，青草湖木家香腸回歸囉！想念烤香腸的朋友們快來吧 新竹市東區傳承三代超過五十年的青草湖木家香腸回歸囉🎉彈珠台打香腸最高可中四條香腸！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉青草湖木家香腸營業時間地址

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🌟店家資訊：青草湖木家香腸
🏠地址：新竹市東區明湖路1075巷60號
☎電話：0910 296 484
⏰營業時間：08:30–17:45
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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