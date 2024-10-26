青草湖木家香腸歷經一年多重新改建，終於回來了

店家經營超過五十年，是青草湖周邊第一家香腸攤，店名由外公的外號「阿木」命名，目前由第三代共同經營~

店內還保留小時候的回憶打香腸彈珠台喔！

想念他們高粱香腸的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉青草湖木家香腸位置及停車方式

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青草湖木家香腸位於新竹市消防教育訓練基地斜對面。

開車的朋友可以在周邊的白線臨停，但不要擋到車輛出入喔！

👉青草湖木家香腸環境介紹

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在店前就聞得到烤香腸的香氣~

店家之前有賣麵食，店家說因為天然瓦斯還沒來，目前只有賣香腸

店面旁邊那間應該是未來賣麵食的地方，希望未來有冷氣，夏天用餐會比較舒服喔

有內用的空間可以吃烤香腸。

祖傳三代的木家香腸，堅持使用炭火燒烤，每一條香腸都肥肥粗粗的，光看就讓人口水直流

👉青草湖木家香腸菜單目錄搶先看

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現在物價上漲，香腸也漲價了~

香腸有原味和辣味，一條是45元，生的香腸一斤8條是280元。

要大量訂購的朋友，建議先打電話預訂啦

吃香腸配蒜頭就對了。

這裡還保留小時候的回憶打香腸彈珠台，打一次45元~

30~100分有2條香腸、100分以上就有4條香腸喔

今天由小彤出手打香腸，花了45元打到30分獲得了2條香腸，等於買一送一的意思

👉青草湖木家香腸用餐心得分享

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我們選了原味和辣味，辣味的話店家會在香腸上劃一刀，比較容易辨別。

香腸外層微焦，還保留肉汁而且會滴出來~

帶有高粱酒香的香腸配上蒜頭就是完美

店家自製的香腸帶有肥肉，吃起來特別嫩，一口咬下有爆汁的口感，帶有微微的酒香，不會太重。

口味上不會太鹹膩，重口味的朋友記得搭配蒜頭一起吃

夏天的話來吃香腸配台灣啤酒就更爽了

以上是我們的心得分享，青草湖木家香腸回歸囉！想念烤香腸的朋友們快來吧

👉青草湖木家香腸營業時間地址

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🌟店家資訊：青草湖木家香腸

🏠地址：新竹市東區明湖路1075巷60號

☎電話：0910 296 484

⏰營業時間：08:30–17:45

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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