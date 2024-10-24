喜歡旅遊露營的我們終於也到南投鹿谷【溪部好呆庄】住一晚了！

溪部好呆庄是鹿谷親子露營、親子住宿好選擇，園區內有舒適的露營拖車、馬車造型帳篷及主題親子房等可選擇，入住提供免費早餐，也可加購晚餐，是只要帶著行李，不需要任何裝備就能體驗露營樂趣的露營主題渡假莊園！

園區內有戶外兒童遊戲區、水管山洞、山泉水戲水池、露天電影院等設施，也有親子DIY、尋寶遊戲、夜間生態導覽及攀樹活動、溯溪活動等體驗，是親子旅遊好去處！

南投親子露營「溪部好呆庄」，主題露營車、親子四人房，溪邊玩水、生態導覽，適合親子的免搭帳露營!

溪部好呆庄位在溪頭與杉林溪的縣道151旁道路之間，坐擁群山環繞、景色秀麗，可以享受山林溪谷美景與遠離塵囂的美好

鄰近溪頭國家森林遊樂區及妖怪村，是溪頭旅遊住宿絕佳選擇！

ADD:南投縣鹿谷鄉和雅村愛鄉路1之2號

TEL:0921 423 440

FB粉絲專頁

官網

入住溪部好呆庄不怕無聊，9-12月的活動有披薩DIY、造型燈籠DIY、尋寶九宮格、體驗烤棉花糖及夜間生態導覽等

只有披薩DIY需要預約及另外收費

溪部好呆庄腹地廣大，海拔約900～950公尺，庄園風格以西部結合溪部為主題，園區內除了可以欣賞山林美景外，一旁還有潺潺溪流相伴，美景如畫

住宿入園時間為當天15:00後至隔日11:00前退房，車子可以直接行駛至住宿區旁停放，很方便

光是露營車就有好幾種風格，前區的電玩場景露營車別說小朋友了，就連大人也相當喜歡，每輛都好吸睛

露營車內設置為一大床+上下舖，可入住四人，內有獨立冷暖空調、乾濕分離淋浴間、坐式馬桶廁所、電熱茶壺、單門小冰箱、吹風機、棉被、枕頭、沐浴乳、洗髮精、衛生紙等，個人盥洗用品及浴巾則需自備

每輛車前也都有桌椅及水槽，料理、燒烤或是吃東西很方便

也有提供電動車充電樁服務，開電動車上山的車友也不怕沒地方充電

還有提供兩台一起或是三台一起的露營車訂購，適合揪親朋好友一起來玩

野宿竹海旅居露營拖車位於溪部好呆庄後區，由前區步行過來要走好一段路，可能要走8-10分鐘左右吧，但也是可以直接開車上來的

這一區的住宿品質很不錯，視野也更好，特別適合喜歡清幽及享受美景的！

野宿竹海旅居露營拖車有一大床+上下舖及兩大床可選擇，每台車前也都有專屬的休憩桌椅、水槽等，另外F區的露營車還有戶外獨立露天泡澡池

後區除了露營車還有馬車造型帳篷可以選擇，設置為二大床，可入住4人，配備也是應有盡有，獨立冷暖空調、乾濕分離淋浴間、坐式馬桶廁所、電熱茶壺、吹風機 、棉被、枕頭、沐浴乳、洗髮精及衛生紙等都有

若住不習慣露營車可以入住主題親子民宿，民宿地點就在前區溪部餐廳樓上及旁邊，有一大床+上下舖及兩大床的選擇

我們入住的是一大床+上下舖，空間寬敞舒適，有帶小朋友的建議可以選擇上下舖的，小朋友看到特別開心，馬上一人認領一張床

跟露營車最大的區別是民宿多了電視可以看，有電視小朋友也會特別開心，夜晚睡覺前可以看一下電視比較不無聊

房間外還有個私人空間，只不過沒有另外提供桌椅就是

房間內有電熱水壺及水杯，響應環保沒有提供瓶裝水，如需飲用水可至公共區域的飲水機裝取

然後，有免費的泡麵及棉花糖，宵夜時間不怕肚子餓了！

乾濕分離衛浴空間也挺舒適的，有提供嬰幼兒澡盆，沐浴乳、洗髮精也有，個人盥洗用品毛巾、浴巾、牙刷及刮鬍刀等則需自備

位於兒童遊戲區旁大大的Switch，我以為只是裝飾拍照用，結果居然是隱藏版露營車，也是可以入住的喔，外觀真的超吸睛

兒童遊樂設施有火車造型溜滑梯，高度不高，小小孩也可以玩

可以享受爬鑽樂趣的水管山洞，一共有三個出入口

往上走還有手足球、彈珠檯及撞球檯，小朋友光手足球就玩了好久，很喜歡

以及露天電影院，看官網播放時間只有晚上，但我們白天來也是有播放卡通

還有這個需要投幣的泡泡腳踏車，這我是第一次見到，原本還不知道是什麼，後來看到其他小朋友玩才知道，投幣後腳踩就會一直有泡泡出來，小朋友玩得挺開心

園區內還有雞，雞隻是有圍起來的，但夜晚牠們會溜出來蹓躂

由前區往後區走會經過這處山泉水戲水區，沁涼的天然山泉水淺淺的，當天水深約到小朋友的小腿肚位置，水裡有蝦、有螃蟹、有蝌蚪等，可以享受玩水、探索生態樂趣

溪部好呆庄餐廳有提供餐飲服務，若不想自己準備食材煮食，可以跟餐廳預訂餐食

餐點選擇還挺豐富，有火鍋、桶仔雞、餐盒或是火烤兩吃套餐(自己烤)等，建議可以選擇火烤兩吃，有一整隻烤好的雞之外還有烤肉食材可以享受烤肉樂趣

餐廳這裡也有提供微波爐及小烤箱，有需要的可以自行使用

下午茶時間來要來份點心或咖啡也沒問題，有販售薯條、雞塊等炸物，另外也有自助式咖啡，一杯50元，錢自行投入誠實箱

餐廳內還有誠實商店，提供泡麵、飲料、餅乾及冰棒等販售服務

下午四點至四點半為造型燈籠DIY時間，自行至餐廳領取，一房提供一個，若需要加購材料包一個50元

造型燈籠會發亮喔，夜間生態導覽時可以使用

下午四點半至五點為九宮格尋寶遊戲時間，自行至營本部前集合報名參加，遊戲後可獲得小獎品

溪部好呆庄緊鄰著溪流，潺潺流水畫面唯美，溪流不歸溪部好呆庄管轄範圍，若要到溪流玩水需要特別小心注意安全

我們來的前幾天才下過大雨，水流較為湍急，不適合下去

有預訂餐點的五點半開始就可以到餐廳領取，我們是訂了桶仔雞及餐盒，桶仔雞一隻650元，香噴噴的烤雞肉質鮮嫩帶汁，很好吃

餐盒也挺豐富，搭配的是地瓜飯，還有一瓶冷泡茶

晚餐後七點至七點半時間可以體驗烤棉花糖樂趣，是用竹子升的營火，大家一起烤棉花糖畫面也挺有趣

要注意的是棉花糖不要靠火太近，很容易焦黑喔

晚上七點半至八點十分為夜間生態導覽時間，想要參與的自行至營本部前集合，會帶大家去找貓頭鷹、猴子、溪蝦、螃蟹及甲蟲等，不過也是要碰碰運氣，不一定會看到什麼

若是螢火蟲季節來還可以賞螢喔，聽說螢火蟲數量挺多的

導覽結束後可以帶孩子來露天電影院看電影，播放時間至晚上十點！

隔天早餐是自助式的，早上七點至十點自行至餐廳享用，有清粥小菜及肉燥麵等，我看小朋友都挺喜歡吃麵的，好多人都煮了滿滿一大盤

早餐雖然不是挺豐盛那種，但有免費早餐可以享用就很棒了，而且我個人早餐本來就偏好吃熱呼呼的粥，配肉鬆、醬瓜、鹹蛋那真的是美味啊

很棒的親子露營度假園區，只要帶著個人行李就可以入住，完全不需要煩惱裝備、餐食，可以輕鬆享受露營度假樂趣

想要體驗露營樂趣，但不想花時間搭帳，推薦大家可以來南投鹿谷 溪部好呆庄 ，隔天離開後還可以到妖怪村、溪頭國家森林遊樂區或是杉林溪走走！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛，純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！