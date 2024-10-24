桃園龍潭隱身田野旁的秘密花園咖啡廳【茉莉花園caf’e】，美好的鄉村風環境，可以享受被滿滿植栽包圍的美好

茉莉花園caf’e是收進口袋名單內好一陣子的咖啡廳，實際走訪後果真沒讓人失望，好喜歡的氛圍啊！

桃園龍潭「 茉莉花園caf’e」，被滿滿植栽包圍的祕密花園，隱藏版鄉村風咖啡廳!

茉莉花園caf’e就隱藏在馬路旁，但因為過於低調，招牌也不是太醒目，經過容易錯過，鄰近三坑老街與三坑自然公園，可以安排順遊

導航直接設定＂茉莉花園caf’e＂即可抵達

ADD:桃園市龍潭區中正路三坑段511號

TEL:0912 035 330

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沒有華麗的裝潢，只有斑駁的招牌、綠植及多肉、木作建築搭配大片玻璃，但這卻也是茉莉花園caf’e讓人著迷之處，屋裡屋外都相當好拍

茉莉花園caf’e低消每人飲品一杯

我們造訪時飲料最低價一杯120元，拿鐵跟奶茶等之類都是這價位，也不貴

櫃台在戶外空間，自行找好桌位、劃單後至櫃台找老闆娘點餐結帳即可

戶外也有桌位可以喝咖啡，最近天氣比較涼爽了，坐戶外也是不錯選擇，怕蚊蟲的話就要自行做好防蚊措施，但也或許沒有

走進咖啡廳就好像進入溫室花園般，好喜歡充滿綠意及陽光穿透進來的美好，很適合拍照的氛圍

好喜歡鄉村風加綠意的氛圍感，所以在網路上發現茉莉花園caf’e時就立馬收進口袋名單內，然後終於找到時間來了～

咖啡廳內外有很多的綠植及多肉植物，滿滿綠意讓人感受特別舒心療癒，心情特別放鬆

室內空間有冷氣，可以舒適的品嘗咖啡、享用美食

我們是非假日的午後時間來，遊客三三兩兩，若是假日我想應該是爆滿狀態，不確定是否能提前訂位就是

洗手間也是木造而成，茉莉花園caf’e的裝潢設計、綠植多肉等通通都是出自老闆娘之手，相當厲害

我們來的時候也只有老闆娘一位服務大家，還要兼顧料理餐點，時間比較趕的就比較不適合了

沒有收取服務費，也沒有用餐時間限制，飲用水及餐具自行取用

茉莉花園caf’e菜單及價格

提供飲料、炸物、披薩、薄餅及甜點，餐點選項不多，建議可以吃飽後再來享用下午茶或點心

我們造訪當天甜點只有厚片土司，烤布蕾及乳酪蛋糕沒有提供

青醬海鮮披薩

披薩有八吋及十吋可選擇，這個是八吋，是長形的披薩切成六小片，有鮮蝦有干貝，還挺實在

綜合炸物

這一盤有雞塊、洋蔥圈及脆薯，這盤可以說是小朋友的最愛，我們當天雖然沒有帶孩子，但我還是點了

花生厚片

很可愛的厚片上還有眼珠子，有點俏皮的感覺，厚片吐司抹上厚厚一層花生醬，口感香濃

可惜沒有奶酥選項，我個人是偏好抹奶酥

鍋煮奶茶

香醇的鍋煮奶茶，很難得的這回我們沒有點咖啡，而是點奶茶

在喜歡的環境裡喝奶茶感覺就是特別好喝！

四季水果茶

杯內滿滿的水果，這樣一杯只要150元，以景觀餐廳而言真的很划算

真材實料，而且還蠻大一杯

讓人感覺舒服自在的用餐氛圍，環境氛圍營造很棒，來到茉莉花園caf’e可以暫時放下煩憂！

茉莉花園caf’e 距離龍潭知名玩水景點千層瀑布不遠，千層瀑布旁也有 鹿點咖啡 可以坐坐，大家也可以參考看看！

注意！！

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