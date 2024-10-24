Sarukame: 15 Yeonnam-ro, Mapo-gu, Seoul, 南韓，營業時間:11:30-15:00、17:30-20:30(線上訂位)

這家位於韓國首爾弘大商圈的日式拉麵店「Sarukame」，不僅獲得了2024年米其林必比登推薦，還是當地非常受歡迎的餐廳之一。很多台灣遊客來到弘大，都會選擇住在這個熱鬧的商圈，而「Sarukame」已經成為一個必訪的美食地點。



第一次聽朋友推薦這家店時，我還以為台灣才是日本拉麵界的強者，但沒想到韓國也早在幾年前就有米其林必比登入選的日式拉麵，而且不只一家。這次在朋友的推薦下，終於有機會品嚐到這家店。第一次來的時候，因為人太多沒能進去，於是第二次便提前避開用餐時間，終於吃到了這家名不虛傳的拉麵。總體來說，這裡的日式拉麵和台灣相比，有些不同，少了刻意模仿日本味道的感覺，而是融入了一些韓國特色，展現出屬於韓國的日式拉麵風格。

「Sarukame」的店名讓我聯想到日本動漫《七龍珠》，原來老闆是個拉麵愛好者，開店的初衷是希望大家可以每天都吃到他心目中的完美拉麵。這家店的湯頭是用韓國當地的食材，搭配日本的醬油，並加上煮干、蛤蜊等海鮮元素熬製而成。目標是讓每位顧客都能喝完湯頭，不留一滴。

店裡的空間雖不大，大約可以容納30人，但經常擠滿客人。最理想的用餐方式是先(線上訂位)，否則就要避開用餐高峰期來訪。

點餐方式類似於日本的自助點餐機，但功能更豐富。菜單上有六七種不同口味的拉麵，從日式到融入韓國風味的版本都有，此外還提供叉燒飯等附加選擇。

如果是第一次來，推薦先點基本款的拉麵，價格是10,000韓幣，而加螃蟹的版本是13,800韓幣。

這碗拉麵不僅包含螃蟹，還有叉燒、蛤蜊、海苔和水煮蛋。湯頭比日本的拉麵清爽一些，蛤蜊和海鮮的味道滲透在湯裡，讓人忍不住一口接一口。

基本款是10000韓幣，螃蟹部分比較一般，蟹肉和蟹黃的量不多，味道並不特別突出。

麵條的口感則像中華そば和蕎麥麵的結合，略帶彈性但不過於嚼勁十足，能吸收湯汁，整體體驗非常特別。

蛤蜊的鮮味更為搶眼，且份量不少。

叉燒則是薄薄的一片，口感像火腿，油脂不多，偏向熟成火腿的味道。半熟蛋稍微煮得過熟，口感接近水煮蛋，這點可能見仁見智。

總的來說，「Sarukame」的拉麵確實比我預期的好吃，如果你是拉麵控，一定要來嘗試韓國版本的日式拉麵。不過如果你對拉麵沒有特別熱愛，或許也不會覺得有太大損失，畢竟韓國還有許多其他美食等著你去探索。

Sarukame: 15 Yeonnam-ro, Mapo-gu, Seoul, 南韓，營業時間:11:30-15:00、17:30-20:30(線上訂位)

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