想要找小鍵盤的大大看過來，自己最近接觸到這把來自美國的Glorious GMMK 2 Compact 65% RGB模組化機械式鍵盤，尺寸僅有313mm x 105mm x 37.5mm，而67顆按鍵配置，搭配官方Glorious CORE 2.0軟體做燈光、回報率、輸入延遲、按鍵綁定的調整，能滿足一般人打字跟玩電玩的需求，又能節省擺放空間，所以就來簡單開箱分享一下，讓有興趣的大大參考看看。

這把RGB模組化機械式鍵盤，外盒是以白、黑兩色做為主體色。

我手上這把Glorious GMMK 2 Compact 65% RGB模組化機械式鍵盤是白色版本，重量880克，使用了鋁合金上蓋，還有兩色成型，側面印有Fn Key組合字樣的OEM高度鍵帽，從上面看下去整個相當簡潔。

採用有線連接電腦使用的Glorious 使用GMMK 2 Compact 65% RGB模組化機械式鍵盤，背後的連接接孔是USB Type-C形式。

在Glorious GMMK 2 Compact 65% RGB模組化機械式鍵盤本體外，其餘內容物還有ESC鍵帽、拔鍵器、拔軸器、連接線、ESC鍵帽、說明文件跟貼紙。

將連接線分別接上Glorious GMMK 2 Compact 65% RGB模組化機械式鍵盤跟電腦，就可以看到RGB燈效了，此時可以透過Fn Key + X組合鍵改變燈光顏色，而Fn Key + Z組合鍵則是能改變燈光效果。

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