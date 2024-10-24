台東知本的「亞灣溫泉飯店」是一間擁有超過20年歷史的溫泉飯店，2021年下半年由新經營團隊接手後進行了全面翻新。房間非常乾淨明亮，還設有戶外溫泉區，整體環境乾淨舒適，住起來非常放鬆，是規劃溫泉輕旅行的理想選擇。



飯店位於台東知本溫泉區，周圍幽靜，外觀以原住民圖騰裝飾。戶外溫泉區提供SPA、碳酸溫泉池和湯屋，搭配綠樹環繞的石牆水幕，充滿自然氣息。

交通方式

開車：飯店前有停車場，從台東市區沿台9線前行即可到達，非常容易辨識。

火車：可搭乘火車至知本車站，再乘坐計程車約10分鐘即可抵達。

知本亞灣溫泉飯店：線上訂房

官網訂房：連結

訂房專線：089-510-007

痞樂購Pixgo：台東知本亞灣溫泉飯店雙人住宿(含早餐票券)、台東知本亞灣溫泉飯店溫泉包廂池票券

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房間介紹

這次入住的是四人日式房，雖然擺設稍顯老舊，但非常乾淨、舒適，房內備有基本盥洗用品和瓶裝水。浴室內設有浴缸，不過大多數客人會選擇使用樓下的戶外溫泉區。

官網還有飯店其他房型一覽：https://rwd.ezhotel.cloud/yawan/1/room/list

飯店設施

飯店一樓設有泡茶區和投幣式卡拉OK區，住客可借用茶具與好友共度休閒時光。

最具特色的設施是二樓的露天湯泉區，這裡有SPA池、碳酸溫泉池以及獨立湯屋。湯泉開放時間分為夜湯和晨湯，大眾池可憑房號無限次進入，獨立湯屋則需要預約

溫泉在卑南族語中稱為「伊並(ebing)」，而「亞灣溫泉飯店」的湯泉區提供兩種戶外溫泉體驗。夜湯開放時間是下午3:30至晚上10:30（最晚入場為晚上10:00），晨湯則從早上7:00至10:30（最晚入場時間也是10:00）。

戶外湯泉區分為大眾池和隱蔽性高的湯屋。大眾池第一次進入時需攜帶泡湯券，之後只要報房號即可無限次進入。而獨立湯屋則需預約，價格為800元，最多可容納4人，超過4人需每人加收100元，每次使用時間為90分鐘。

偌大的湯泉區的一角有池畔涼亭，提供住客獨立用餐包廂及專屬足浴池。

知本亞灣溫泉飯店奈米氣泡氫水機和氫氧機

店提供氫氧機和奈米氣泡氫水機供住客使用，這些設施有助於緩解身體壓力，體驗費用為30分鐘150元。

知本亞灣飯店：晚餐

飯店的晚餐從下午5:30開始提供，入住前，飯店會致電詢問用餐時間。我們這次享用的是兩人份的五菜一湯一水果，菜色依當天的菜單調整，若有特殊飲食習慣，可以提前告知飯店，便於調整餐點。份量十分充足，讓人吃得很飽。

其中一道菜是部落料理「阿粨」，這是我第二次品嚐。第一次是在走阿朗壹古道時吃到，當時只吃了一個就感到飽足。阿粨是部落獵人在山中狩獵時食用的便攜糧食，外層用假酸漿葉包裹著小米飯，不僅保鮮，還有助於消化。再以月桃葉包裹，月桃葉的獨特香氣讓阿粨的風味更為豐富。

知本亞灣飯店：早餐

早餐為自助式，以中式菜色為主，西式選擇較少。雖然餐點較普通，但用餐環境十分乾淨舒適，尤其稀飯的配料整齊擺放在一個個小盒子裡，讓人看了心情愉快。

知本亞灣飯店：附近景點推薦

知本位於台東南部，飯店周邊還有許多景點可供遊覽，如知本國家森林遊樂區、天山農場賞花，或是到台東市區的市場尋覓美食。若有時間，可以到稍遠的太麻里走走。來台東旅行，至少規劃三天兩夜，才能充分感受到這裡的魅力。

★知本國家森林遊樂區門票：

這次入住台東知本亞灣溫泉飯店的體驗非常悠閒，房間乾淨明亮，住得非常舒適，工作人員也十分親切。飯店環境安靜不吵雜，樓下的戶外湯泉非常方便，隨時都能下去泡湯，適合放鬆身心。

亞灣溫泉飯店YAWAN SPA HOTEL

地址：台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂1號 顯示地圖

訂房電話：089-510-007

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