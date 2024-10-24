9th Sense Bistro & Bar第酒感，就位於捷運民權西路站附近，結合了精緻餐點與創意調酒的餐酒館，店內昏暗的燈光、柔和的音樂和低調的裝潢立即讓人放鬆下來。這裡的氛圍就像是夜晚的避風港，給人一種既神秘又舒適的感覺，非常適合與三五好友一同享受美食與美酒的時光

9th Sense Bistro & Bar 第酒感

IG:https://www.instagram.com/9thsense.taipei/

地址：台北市大同區承德路三段39號1樓

電話: 02 2595-7595

營業時間:1800-0200

店內的空間不算寬敞，但座位間隔保有距離與舒適，不會互相干擾，有吧檯區、一般座位以及沙發座位，不論是獨自來放鬆，還是來約會享用餐酒，或是三五好友小聚聊天都相當不錯

桌面上的QR Code是「9th Sense Bistro & Bar第酒感」的官方IG以及Menu可以參考，點餐可以直接跟服務人員說即可

細薯-搭配番茄醬$160

像我喜歡在酒吧裡享受小點心，那麼細薯絕對是不容錯過的選擇。這道薯條外表酥脆，內裡卻保留了馬鈴薯的鬆軟質地，簡單搭配上番茄醬，味道清爽又不油膩。這道小食非常適合一邊聊天，一邊享用，配上店內的特色調酒，更是愜意非常

日式唐揚雞$240

日式唐揚雞是另一道讓人驚艷的小吃。炸得金黃酥脆的雞塊，一咬下去肉質鮮嫩多汁，完全不會感到乾柴。明顯有對雞肉進行特別處理，讓雞肉的鮮嫩口感得以保留。無論是單吃還是搭配塔塔醬，都有不同的風味，這道唐揚雞絕對是下酒的好選擇，讓人一口接一口，停不下來。

干貝海膽燉飯$480

如果想要點一些正餐主食，也很推薦干貝海膽燉飯，這道菜一上桌就吸引了大家的目光，視覺效果滿分，燉飯上鋪滿了鮭魚卵和烏魚子醬，金黃色的海膽和三顆大顆飽滿的干貝靜靜地躺在上面，還有新鮮的菇菇點綴其中，讓人忍不住想要馬上開動

濃郁與多種風味的搭配，大口吃燉飯也完全不會讓人感到膩口。干貝的口感嫩滑，帶著大海的鮮甜，而海膽的濃郁風味則增添了層次感，讓整道料理的口味更顯豐富。鮭魚卵在嘴裡爆開的瞬間，充滿了海洋的鹹香，與烏魚子的微微甘苦形成了絕妙的平衡。這道菜真的是視覺、味覺和嗅覺的完美結合，讓人不禁讚嘆！

蟹黃海鮮義大利麵$480

另外蟹黃海鮮義大利麵同樣令人驚豔。這道義大利麵以清炒的方式烹調，保留了海鮮的鮮甜原味。大蝦、干貝和花枝的搭配，讓每一口都充滿了豐富的海洋氣息。麵條的軟硬適中，完美地吸收了蟹黃的濃郁醬汁，帶來一種口感上的享受。麵條與海鮮的結合，每一口都是滿足感的體驗，讓人不禁想要再多吃幾口。一樣有著鮮甜的干貝與魚子醬的點綴

既然來到9th Sense Bistro & Bar，以餐搭酒當然需要來一點特別的飲品，楊枝甘露是一款特別的調酒，從菜單上看到就立刻引起了我的興趣。這款酒的外觀非常吸睛，還附有一小串芒果，視覺上就像是大人版的楊枝甘露。喝上一口，酒味稍微明顯，但甜美的芒果味道和椰漿的香氣融合得恰到好處，既有酒精的刺激感，又不失清新的水果風味。

而水果特調-百香果則是一款適合喜歡清爽口感的調酒。這款酒喝起來沒有明顯的酒味，酸酸甜甜的百香果味道，非常消暑。這是一款非常適合夏天的妹子酒，容易讓人一口接一口，不知不覺就喝完了整杯。

在9th Sense Bistro & Bar 第酒感用餐，是真正的美食與美酒的雙重享受。這裡的每一道料理都是精心製作，每一杯調酒都充滿創意與心意。在這個昏暗而舒適的氛圍中，讓人完全放鬆，享受著屬於自己的微醺時光。不論是想與好友一起歡聚，甚至是約會，那麼「9th Sense Bistro & Bar 第酒感」是相當不錯的選擇！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦！