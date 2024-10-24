如果來曼谷想要找交通便利、逛街方便那這間位在曼谷RATCHAPRASONG的MOXY BANGKOK RATCHAPRASONG絕對是首選，真的大推。MOXY BANGKOKโรงแรมม็อกซี่ กรุงเทพ ราชประสงค์是萬豪集團旗下的酒店之一，這間MOXY BANGKOK是2024年初才剛開幕的酒店，但不到半年時間已經是全球網紅來曼谷必住的酒店之一，我跟珍小姐已經約好下次來曼谷還要住這間，這裡真的住過一次就回不去了。到底是什麼樣的魅力可以這樣讓人愛不釋手，讓我們繼續看下去。

《MOXY BANGKOK》飯店位置交通方式

位在曼谷RATCHAPRASONG的MOXY BANGKOK RATCHAPRASONG位置相當便利，位在奇隆CHITLOM區最近的BTS站是Siam站，飯店對面就是Central World、BigC，另外要去水門市場、白金時尚購物中心步行也都是10分鐘內就可以抵達，要去四面佛也超近。

《MOXY BANGKOK》Goolge評論

《MOXY BANGKOK》是2024年2月才開幕的全新飯店，在網路上已經有相當好的評論。看地圖就知道這位置有多方便，要去購物或是四面佛都超級近，要搭乘BTS也是很快就到。

MOXY是萬豪集團MARRIOTT旗下的飯店品牌，在全球已經累積了相當多的據點，同時也是全球網紅愛不釋手的飯店品牌。

《MOXY BANGKOK》飯店環境介紹

1F Grand Floor

《MOXY BANGKOK》的一樓是Grand Floor，Check in要再搭乘電梯上9樓。Grand Floor旁就是商場想要逛街購物在飯店旁就可以達成。

9F Lobby大廳

一出電梯我們就被這挑高的空間給吸引住，這大廳也太美了吧！在Moxy你可以看到很多的粉紅色就像他們的主要Logo一樣。

這等待的大廳座位就相當好拍，很喜歡他們空氣中那香香的味道，是那種很舒服的香味在這連呼吸都可以很愉悅，太棒了。N年沒有出國的小麥仔光是在MOXY就玩瘋了，看他就知道有多開心。

《MOXY BANGKOK》Check in

Check in櫃檯就在右手邊有行李箱這區，左邊這個車子會有歌手駐唱，氣氛超棒。如果喜歡晚上微醺小酌一下的一定不要錯過Moxy的酒吧，同樣就在這個位置，到了晚上是截然不同的氛圍。

從Check in的那一刻起就能感受到整間酒店的規劃實在很用心，櫃檯人員在我們抵達時已經準備好迎賓果汁迎接我們，還給了小麥仔一支棒棒糖當作小禮物真的好貼心。

Check in的櫃檯同時也是調酒的吧台，來這喝一杯也是很棒的選擇。Moxy Grab + Go 提供每天精選的24/7全天候餐點和飲料，想要在這裡飽餐一頓也完全沒有問題。

隔天早上的早餐也是在這裡享用，另外兩篇再跟大家分享我們在MOXY的早餐跟晚餐。

Lobby的另外一側就是公用區，在這你可以玩撞球、桌上曲棍球等小遊戲或是坐在舒適的沙發放空都很適合。

《MOXY BANGKOK》房型介紹

拿到房卡後整間酒店一共有504間房間，我們這次入住的是2421號房，房間在24樓。雙人床再加一個上下舖這樣的房型剛好適合我們一家三口來住，強烈建議親子家庭來曼谷可以比照我們這個房型來訂房。

房間的規劃超棒，有飯店還貼心的對我們準備了入住的小禮物，裡面竟然有我們的合照真的是好感動。房間裡有55吋的液晶電視，乾濕分離的浴室。

床墊跟枕頭的舒適度還有軟硬度都恰到好處，這也是我們在飯店很在意的一點。

很喜歡他們房間的空間規劃還有配色，木質色搭配白色元素看著好舒壓。牆壁上都有提供衣架還有掛鉤，可以直接收納衣服。

乾濕分離的浴室。

然後這個房型的view超好，有大片的落地窗，望出去就是Central world。從這裡就可以知道住在MOXY的交通有多方便，走路不用10分鐘就是BTS，中間連貫了商場跟知名賣場BigC，然後要去四面佛、水上市場都在附近所以這也是我們考慮入住MOXY的誘因之一。

我們家小麥仔沒有睡過上下舖，一進房間就霸佔了上鋪一睡就愛上直呼下次來。這樣的床型也是很少有機會遇到真的是很不錯的體驗。

然後這隻小熊就變成小麥仔這次旅行的貼身玩伴，直接就幫他取名Moxy，現在已經互相是好朋友了。

光是在房間跟Moxy玩就可以玩很久，小朋友的世界果然是簡單又單純。

《MOXY BANGKOK》飯店環境介紹

在房間簡單休息後我們回到Lobby享受一下公共區的設施。天花板的燈飾是會變色設計感相當強烈。

公共區提供撞球檯、桌上曲棍球、桌上足球台可以免費使用。我們家小麥仔光是在這就玩瘋了。

想要靜態的遊戲這裡有一些益智小遊戲可以玩。

沙發區規劃的很舒適，這裡同時也有雙人的座位旁邊就是大片的落地窗，採光相當好也有不少遊客選擇在這裡拍照紀念。

好玩又好拍，光是這個Lobby拍照就拍不完了。

兩層樓高的挑高空間真的很寬敞，在這就算坐著休息也可以很放鬆，然後他們的音響設備規劃的相當好到了晚上又是另外一種風格。

旁邊的置物櫃只要你是入住的客人就提供免費使用，貴重的物品可以放在置物櫃更安全。

Lobby區同時也規劃了商務空間跟會議室，在這裡即使是商務洽公也可以很舒服。

在Moxy有很多粉紅色我們家珍小姐超愛的。

沿著樓梯往上走可以看到塗鴉牆，上面主要都是泰國在地的元素為主夜市、嘟嘟車、寺廟、景點整個顏色相當繽紛。

望出去的視野相當好。Moxy對面就是相當有名的公園來這逛逛也很不錯。

健身房

健身房也在Lobby大廳旁，我很喜歡他們的健身房設計規劃的很完善。有瑜珈墊、瑜伽球、跑步機、啞鈴、壺鈴可以使用。

平常在飯店的健身房很少有機會看到有提供拳擊沙包。他們的手套跟沙包也都是粉紅色好可愛。

出國有機會練習一下拳擊真的很舒壓。

跑步機可以連接到Youtube邊看影片邊跑步這樣可以跑得更起勁。

運動完爆汗後回房間梳洗一下繼續來下午茶，來到Moxy真的不用擔心飯店裡會太無聊，可以玩的東西真的很多。

露天戶外區

Moxy Bankok還有一個很棒的地方就是他們的超大戶外空間，在這裡可以很慵懶的躺在懶人沙發喝著調酒曬太陽，這才是人生。

在這躺著放空真是享受，度假不就應該這樣完美嗎。

戶外座位天氣好在這享用早餐也是沒有問題。

如果想要去購物，Lobby健身房旁有專用的獨立電梯可以直接通往二樓，這裡就直接連接商場，要去哪裡都超方便。

這個出口有時間限制，如果太晚回來就是走一樓的Grand Floor回去飯店就可以。

我們第一天晚餐選擇在Moxy飯店的餐廳用餐，品嚐他們帶有創意的泰式料理，然後在酒吧小酌幾杯好愜意，晚上的Moxy Bankok搖身一變變成夜店風格，超棒。下一篇就跟大家分享我們在Moxy的晚餐。 這次在Moxy Bankok的住宿感覺真的太好了，尤其是他們的服務與硬體設備都規劃的相當完善，工業風的設計跟繽紛的色彩元素真的讓人非常享受這個空間，要購物去拜四面佛Moxy也是超近，讓我們節省了非常多時間，如果你們要來曼谷玩強烈推薦這間位在奇隆區Siam站的這間時尚飯店，真的太棒了。

《MOXY BANGKOK》飯店 資訊

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