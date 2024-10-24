為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

Coco Lin 人氣：10
share
窩客好文

Coco Lin

發表篇數：206篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 竹山鎮

 
 

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

中彰投地段的民眾相信對於臺西客運絕對不陌生，這可是承載著雲林南投段的鄉親們走遍鄉鎮的好幫手，而且應該也已經算是全台最老的客運了！！

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

臺西客運是中彰投地區民眾熟悉的老牌客運，尤其承載著雲林和南投地區的居民穿梭鄉鎮之間。這家老客運不僅僅是交通工具，它更是許多居民的回憶之一，甚至可以說是全台最老的客運之一！

這家位於南投縣竹山鎮的臺西客運，近年來經過轉型，已經不再只是單純的交通服務，它內部增添了不少文化氣息，令人耳目一新。南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

「台西長廊書坊」便是其中一個亮點，這是一條圓弧型的長廊書櫃，裡頭收藏了2000多本由「天下文化」出版的書籍，讓等待車輛的旅客可以在高腳竹椅上靜靜閱讀，打發時間。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

雖然現在搭乘客運的比例減少，但在一些偏鄉地區，客運仍然是不可或缺的重要交通工具。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

「小鎮文創股份有限公司」創辦人何培鈞發揮創意，將這家老客運站重新改造，不僅注入竹山當地的竹文化，還設計了「竹青庭人文空間」（餐廳）、「台西冰菓室」（冰店）以及竹藝童玩小舖，讓這個老客運站變得更加多元豐富，成為了假日民眾聚集的熱鬧場所。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

在臺西客運附近，有一間當地人極力推薦的美食——「寶島肉圓店」，這裡的肉圓外皮Q彈，內餡則是筍子和肉的完美結合，每一口都充滿了濃郁的滋味。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

除此之外，附近還有一棟全白建築，早期是作為醫院使用的，現在已經成為了一般住家，保留了當年醫院的風貌。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

位於竹山鎮的「竹山旅社」，則是一間擁有百年歷史的日式旅社

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

這間旅社早已經歷數次修繕，但依舊保留了部分舊有設計，像是老窗框和古早櫥櫃。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

這裡乾淨清爽，雖然位於老街內，但卻提供現代化的衛浴設備，乾濕分離的設計讓人感受到格外的舒適，是許多外地遊客來竹山的首選落腳處。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

如廁的衛浴空間也是乾濕分離，一點都不覺得是在老街裡頭的旅店

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

隨著時間的流逝，竹山老街不再如以往般熱鬧，但增添了許多文化創意空間，讓老街以全新的面貌繼續吸引著遊客。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

走在這條街上，還能看到早期屋舍的深度，從正面看似普通的小店，實際上內部深遠，前面是商店，中間是工廠，後面是住家，這種「一條龍」的生活方式，在現代都市中已經不多見了。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

「啟明米麩店」是竹山老街上的四十年老店，主要販售糙米麩、麵茶、五穀粉等傳統食品，這些古早味的產品勾起了不少老一輩人的回憶。像是爆米香這類傳統小吃，曾經是許多人的童年回憶，而如今的年輕人可能已經很少見到了。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

店主分享了他小時候的記憶，和林內火車站附近爆米香的景象，這些童年的味道，令人不禁懷念。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

竹山的特色美食還包括「竹山捲仔粿」和「一口香腸」，捲仔粿的外皮晶瑩剔透，類似於香港的腸粉，但不同的是，捲仔粿是冷吃的，裡頭包著特製內餡，再淋上蒜蓉醬油膏，滑嫩Q彈的口感，成為了當地人早餐或點心的最佳選擇。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

老街上還有許多保存傳統技藝的店鋪，其中「來發鐵店」堪稱竹山第一打鐵老店，這家打鐵鋪延續著傳統工藝

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

師傅親手打造的刀具，質地優良，比起現代的鋼刀更加堅韌耐用。現場演示的打鐵過程更是震撼人心，火花四濺，鐵塊在錘子的敲打下逐漸成形，展現出傳統工藝的美麗。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

 

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

再往打鐵巷內深入，藏著一間擁有百年歷史的竹山民宿「筑高亦朗 - The Gallery」。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

這間民宿的小而美，民宿主人是五星級飯店的退休經理，民宿內部擺滿了藝術收藏品

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

古井中庭則為整體空間增添了悠閒的氛圍。這裡非常適合那些尋求靜謐與放鬆的旅客。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。
走在竹山老街上，還能看到「蘇保宏竹藝工坊-築山城」

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

這裡展示了竹雕大師蘇保宏老師的各類竹雕作品，還結合了藍染和茶器的設計，提供了DIY竹鳥笛的手作體驗，讓遊客能夠簡單地參與並親手製作出如鳥鳴般的笛聲。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

在臺西客運的對面，是一家名為「種子菻手作」的小店

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

這裡展示了各式由種子製作的手工藝品

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

還提供DIY體驗，讓遊客們可以發揮創意，製作屬於自己的紀念品。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

最後，不得不提的是「新合歡餐飲」，這間餐廳是當地學生和年輕人放學後的聚會場所，提供了各式美味的餐點，是聚會和聊天的好去處。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

菜單DM

 

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

「 雙喜美糕餅行」店內陳列著各式各樣的傳統糕餅

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

來到這種傳統的麵包店最喜歡這種小蛋糕

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

看看架面上的麵包，都是在地婆媽為家中老小添購當早餐或是點心的好去處

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

大多數的民眾可能都會選擇埔里、日月潭

其實比較靠近名間交流道的名間，其實也是相當多遊程可以來走點

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

只能說青年人就是超多諧音梗出現，在自家茶園週圍開立了這工作室，讓小農二代可以自由的發揮

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

來到這裡也可以安排DIY

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

茶園導覽

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

甚至還可以了解古厝歷史典故

 

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

鐵牛之家，上回來的時間因為是晚上，所以並沒有發現起家的鐵牛車

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

這裡是鹿寮改建的，所以相當具有特色而且他們的鍋物也相當知名

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

一般來說大家都知道針灸

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

來到泉發茶廠當然更不能錯過的就是茶球的揉捻

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

再來體驗清潔液的DIY，完全自己手作更是讓人好奇

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

在這裡體驗茶球，跟手工清潔液

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

要返家之前還可以來到松柏嶺旁的受天宮

記憶中就是沿路走，到了受天宮就會在週圍的店家買茶葉蛋坐在廟外頭吃著茶葉蛋

 

 

南投竹山懷舊旅行！老街文創打卡景點、竹藝工坊推薦，品味寶島肉圓、捲仔粿。

活動的DM提供給大家參考

 

 

#高手在茗間
https://www.facebook.com/masterin551?locale=zh_TW
#139小旅行
https://www.facebook.com/139route/

 



 
 
 

 

 

 

 
相關文章

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

這次入住的民宿真的很特別！不僅是中興新村第一
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up