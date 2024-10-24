中彰投地段的民眾相信對於臺西客運絕對不陌生，這可是承載著雲林南投段的鄉親們走遍鄉鎮的好幫手，而且應該也已經算是全台最老的客運了！！

臺西客運是中彰投地區民眾熟悉的老牌客運，尤其承載著雲林和南投地區的居民穿梭鄉鎮之間。這家老客運不僅僅是交通工具，它更是許多居民的回憶之一，甚至可以說是全台最老的客運之一！

這家位於南投縣竹山鎮的臺西客運，近年來經過轉型，已經不再只是單純的交通服務，它內部增添了不少文化氣息，令人耳目一新。

「台西長廊書坊」便是其中一個亮點，這是一條圓弧型的長廊書櫃，裡頭收藏了2000多本由「天下文化」出版的書籍，讓等待車輛的旅客可以在高腳竹椅上靜靜閱讀，打發時間。

雖然現在搭乘客運的比例減少，但在一些偏鄉地區，客運仍然是不可或缺的重要交通工具。

「小鎮文創股份有限公司」創辦人何培鈞發揮創意，將這家老客運站重新改造，不僅注入竹山當地的竹文化，還設計了「竹青庭人文空間」（餐廳）、「台西冰菓室」（冰店）以及竹藝童玩小舖，讓這個老客運站變得更加多元豐富，成為了假日民眾聚集的熱鬧場所。

在臺西客運附近，有一間當地人極力推薦的美食——「寶島肉圓店」，這裡的肉圓外皮Q彈，內餡則是筍子和肉的完美結合，每一口都充滿了濃郁的滋味。

除此之外，附近還有一棟全白建築，早期是作為醫院使用的，現在已經成為了一般住家，保留了當年醫院的風貌。

位於竹山鎮的「竹山旅社」，則是一間擁有百年歷史的日式旅社

這間旅社早已經歷數次修繕，但依舊保留了部分舊有設計，像是老窗框和古早櫥櫃。

這裡乾淨清爽，雖然位於老街內，但卻提供現代化的衛浴設備，乾濕分離的設計讓人感受到格外的舒適，是許多外地遊客來竹山的首選落腳處。

如廁的衛浴空間也是乾濕分離，一點都不覺得是在老街裡頭的旅店

隨著時間的流逝，竹山老街不再如以往般熱鬧，但增添了許多文化創意空間，讓老街以全新的面貌繼續吸引著遊客。

走在這條街上，還能看到早期屋舍的深度，從正面看似普通的小店，實際上內部深遠，前面是商店，中間是工廠，後面是住家，這種「一條龍」的生活方式，在現代都市中已經不多見了。

「啟明米麩店」是竹山老街上的四十年老店，主要販售糙米麩、麵茶、五穀粉等傳統食品，這些古早味的產品勾起了不少老一輩人的回憶。像是爆米香這類傳統小吃，曾經是許多人的童年回憶，而如今的年輕人可能已經很少見到了。

店主分享了他小時候的記憶，和林內火車站附近爆米香的景象，這些童年的味道，令人不禁懷念。

竹山的特色美食還包括「竹山捲仔粿」和「一口香腸」，捲仔粿的外皮晶瑩剔透，類似於香港的腸粉，但不同的是，捲仔粿是冷吃的，裡頭包著特製內餡，再淋上蒜蓉醬油膏，滑嫩Q彈的口感，成為了當地人早餐或點心的最佳選擇。

老街上還有許多保存傳統技藝的店鋪，其中「來發鐵店」堪稱竹山第一打鐵老店，這家打鐵鋪延續著傳統工藝

師傅親手打造的刀具，質地優良，比起現代的鋼刀更加堅韌耐用。現場演示的打鐵過程更是震撼人心，火花四濺，鐵塊在錘子的敲打下逐漸成形，展現出傳統工藝的美麗。

再往打鐵巷內深入，藏著一間擁有百年歷史的竹山民宿「筑高亦朗 - The Gallery」。

這間民宿的小而美，民宿主人是五星級飯店的退休經理，民宿內部擺滿了藝術收藏品

古井中庭則為整體空間增添了悠閒的氛圍。這裡非常適合那些尋求靜謐與放鬆的旅客。



走在竹山老街上，還能看到「蘇保宏竹藝工坊-築山城」

這裡展示了竹雕大師蘇保宏老師的各類竹雕作品，還結合了藍染和茶器的設計，提供了DIY竹鳥笛的手作體驗，讓遊客能夠簡單地參與並親手製作出如鳥鳴般的笛聲。

在臺西客運的對面，是一家名為「種子菻手作」的小店

這裡展示了各式由種子製作的手工藝品

還提供DIY體驗，讓遊客們可以發揮創意，製作屬於自己的紀念品。

最後，不得不提的是「新合歡餐飲」，這間餐廳是當地學生和年輕人放學後的聚會場所，提供了各式美味的餐點，是聚會和聊天的好去處。

菜單DM

「 雙喜美糕餅行」店內陳列著各式各樣的傳統糕餅

來到這種傳統的麵包店最喜歡這種小蛋糕

看看架面上的麵包，都是在地婆媽為家中老小添購當早餐或是點心的好去處

大多數的民眾可能都會選擇埔里、日月潭

其實比較靠近名間交流道的名間，其實也是相當多遊程可以來走點

只能說青年人就是超多諧音梗出現，在自家茶園週圍開立了這工作室，讓小農二代可以自由的發揮

來到這裡也可以安排DIY

茶園導覽

甚至還可以了解古厝歷史典故

鐵牛之家，上回來的時間因為是晚上，所以並沒有發現起家的鐵牛車

這裡是鹿寮改建的，所以相當具有特色而且他們的鍋物也相當知名

一般來說大家都知道針灸

來到泉發茶廠當然更不能錯過的就是茶球的揉捻

再來體驗清潔液的DIY，完全自己手作更是讓人好奇

在這裡體驗茶球，跟手工清潔液

要返家之前還可以來到松柏嶺旁的受天宮

記憶中就是沿路走，到了受天宮就會在週圍的店家買茶葉蛋坐在廟外頭吃著茶葉蛋

活動的DM提供給大家參考

#高手在茗間

https://www.facebook.com/masterin551?locale=zh_TW

#139小旅行

https://www.facebook.com/139route/