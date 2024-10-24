這家台北五月新開幕的「椿teppanyaki」高檔鐵板燒無菜單料理，位於台北中山區距離捷運松江南京站步行約五分鐘，一天只有午餐晚餐兩個場次，用餐時間沒那麼緊湊，讓你可以慢慢的享用美食，提供季節新鮮嚴選的食材、鐵板燒師傅精湛的廚藝，以及充滿驚喜的菜色，為喜歡無菜單料理的饕客們打造一場獨一無二的味覺盛宴，不管是生日、紀念日、求婚等值得紀念的日子，椿teppanyaki都是不錯的選擇。 也很適合商務宴客，高檔的用餐環境，能給客戶留下深刻的印象



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1.椿teppanyaki︱交通、營業資訊

椿teppanyaki

住址：台北市中山區松江路69巷13號1樓

電話：02 2508 2798

營業時間：開餐時間 12：00～14：30; 開餐時間 18：00～21：30 或開餐時間 18：30～21：30

※ 僅接待12歲以上之貴賓。完成付款前請再次確認訂位日期、時間、人數、餐點及總金額。訂位需預付全額訂金

每位套餐2200+10%，



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2.椿teppanyaki︱餐廳環境

椿teppanyaki隱身在中山區松江路的巷弄中，外觀十分低調

用餐區環境優雅舒適，搭配合適的燈光，營造出一種高級日式的氛圍

。

3.椿teppanyaki︱開胃前菜-胭脂蝦佐鮭魚卵

一上桌店員就很貼心的詢問要不要冰水或熱茶，還送上好吃的醃蘿葡，鐵板燒師傅在料理、盛盤的全過程都可以看的見，盛盤後直接放到前面的大理石枱面上方便取用跟拍照，第一道是使用脆皮塔放入南非樹番茄和日本胭脂蝦再放上鮭魚卵跟可食用的繁星花，不僅看起來十分美麗，吃起來也很是清爽







4.椿teppanyaki︱和牛蒸蛋

使用十分美麗的器具盛裝著，由高湯製作而成還放入和牛的和牛蒸蛋，十分滑順入口一下子就吃完了

5.椿teppanyaki︱松葉蟹醬煎白魽魚

煎的熟度剛好的白魽魚放入裝了松葉蟹醬美麗碟子中，再放上做為點綴的醋漬山椒花，軟嫩魚肉搭配醬料食用很是搭配

6.椿teppanyaki︱酥炸天婦羅

椿teppanyaki真的很用心，每個盛盤的容器和盤子都不一樣的美麗，這道酥炸天婦羅外皮包裏的是新鮮紫蘇葉，裡面則是干貝，搭配自已磨的蘿葡泥很清爽

7.椿teppanyaki︱南非活鮑魚

喜歡吃鐵板燒料理的其中一個原因就是能全程看到鐵板燒師傅料理的過程，增進其食慾以及樂趣，這道南非活鮑魚料理時加入了乾昆布提味，蒸完再反面煎搭配白雞湯汁以及龍鬚菜吃，沒有過多的調味，可以吃的出鮑魚的海洋原始鮮甜味

8.椿teppanyaki︱澳洲天鵝龍蝦

澳洲天鵝龍蝦，台灣俗稱水姑娘，產自澳洲西部，特色是肉多，而且蝦肉鮮香彈牙，蒸時加冰塊慢慢融化形成大量水蒸氣，然後用大火燒過後加入香料悶住味道，黃色的醬則是使用昂貴的番紅花製作而成，上面裝飾放了雲豆苗海葡萄和搭配龍蝦肉一起食用

9.椿teppanyaki︱紙包菜

這道紙包菜放在鐵板上慢慢蒸熟很是可愛，裡面有山藥、番茄、蓮藕、櫛瓜還有風乾的柿柚卷，吃起來帶點酸甜口感

10.椿teppanyaki︱宮崎A5和牛

這道宮崎A5和牛很考驗鐵板燒師傅的功力，師傅先將和牛煎至表皮微熟中間深紅的美麗顏色後先行放置提升美味度，再煎搭配的大蒜，將大蒜煎至焦香時，香味真的讓人有飢腸轆轆之感，一旁還搭配鹽之花，以及自製的黃芥末，讓和牛可以吃到不同類型的美味

11.椿teppanyaki︱黑松露佐蝦天婦羅最中餅

由蝦肉黑松露為餡料的天婦羅上面刷了明太子醬增添其風味，待煎的焦香後放入最中餅吃起來有多層次的口感超特別，而且用紙袋包著吃不會弄髒手

12.椿teppanyaki︱魚清湯

湯品店家特別選了魚清湯，裡面放入日本銀耳、澎湖海藻、還有特別手作的愛玉放入熱湯也不會融化，喝起來非常鮮甜又不油膩，我個人很喜歡

13.椿teppanyaki︱龍蝦蛋炒飯

這道最豪華的蛋炒飯，除了蛋跟白飯還拌入了從龍蝦頭取出的蝦膏還有龍蝦碎肉，並加入鰻魚飯用的鰻魚汁增加鹹甜的滋味，吃起來炒的粒粒分明外還充滿了鑊氣

14.椿teppanyaki︱坪林蜜香紅茶/栗子波士頓派

在徐徐不急不忙中終於吃到了今天的最後一道來自坪林的蜜香紅茶以及正是時候的栗子波士頓派，栗子波士頓派中間的奶油還跟冰淇淋一樣的涼爽，為今天畫上了完美的句點

15.椿teppanyaki︱個人評價

這次享用了共11道+1甜點的菜色， 而且椿teppanyaki的菜單每隔一陣子就會做變化，主廚會根據當日最新鮮的食材，設計出最適合的料理組合。在這您可以品嚐到活龍蝦、活鮑魚、A5和牛等頂級食材，每一口都是驚喜。精緻的擺盤，將每一道料理都視為一件藝術品。提升用餐的愉悅感