不誤正夜 NightDuty Taipei｜全台唯一浮誇系卡通餐酒館，小小兵馬力歐蠟筆小新通通有，多達40款調酒讓人選擇障礙!

這是我看過最可愛的餐酒館!在IG上超紅的【不誤正夜 NightDuty Taipei】，主打卡通主題的浮誇系調酒，小小兵、馬力歐、蠟筆小新通通有，還可以客製化調酒的酒感和風味，”當日”壽星來用餐更免費贈送 小新轉盤 ，搭配多樣化美味的餐點品項，很適合和三五好友一起來嗨一下!

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生日”當日”壽星來用餐免費贈送 小新轉盤 ，“當月”壽星可以優惠價1200元加購。

即日起~2024/12/31為止回饋活動，菜單上的每杯酒水都可換造型不加價！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

不誤正夜 NightDuty Taipei 環境分享

▼【不誤正夜 NightDuty Taipei】位於台北市松山區市民大道四段，從忠孝敦化捷運2號出口步行10分鐘可抵達，全黑色的外觀看起來低調又神秘!

▼【不誤正夜 NightDuty Taipei】用餐空間共有兩層樓，店內環境充滿巧思擺設，可以看到蠟筆小新、馬力歐和小小兵等，每一個空間都很適合打卡拍照，空間很大可以容納將近百人~

▼【不誤正夜 NightDuty Taipei】有專業調酒師現場調製，不只可以調整酒感和風味，每一杯都好拍又好喝，”當日”壽星來用餐還會免費贈送小新轉盤SHOT!

不誤正夜 NightDuty Taipei 菜單

點我線上看菜單

不誤正夜 NightDuty Taipei 餐點介紹



洗澡小葵 （颶風特攻隊)💰350元 肥嘟嘟左衛門 （洛神賦)💰400元 佛新來著 （一騎紅塵妃子笑)💰350元

▼超可愛的蠟筆小新系列調酒!!! 不只外型可愛喝起來也很討喜， 肥嘟嘟左衛門 （洛神賦)以洛神花風味為主，搭配龍舌蘭和茉莉綠茶，喝起來偏酸。

▼洗澡小葵 （颶風特攻隊)以烏龍伏特加為基底，喝得到百香果和白柑橘風味。

▼佛新來著 （一騎紅塵妃子笑)將琴酒結合紅茶，入口有著微甜荔枝茶果香。

吸血鬼小兵 （奇山異水)💰400元 蘑菇（ 吃葡萄不吐葡萄皮)💰400元

▼另外還有萌到不行的小小兵和馬力歐系列，即日起~2024/12/31為止回饋活動，菜單上的每杯酒水都可換造型不加價，蘑菇（ 吃葡萄不吐葡萄皮)則是加入紅酒和白蘭地，酒香濃郁，整個嘴裏瀰漫迷人莓果和接骨木香~

▼充滿萬聖節風格的吸血鬼小兵 （奇山異水)，有著奇異果、青蘋果、柳橙的果香，伴隨琴酒整體酸甜偏酸。

內格軟絲墨魚燉飯💰460元 明太子海膽燉飯💰460元

▼餐點的部分表現都很不錯，它們家的燉飯是使用香米熬煮，保有粒粒分明但不軟爛的口感，內格軟絲墨魚燉飯霸氣放上整尾軟絲，每一口都能吃到海鮮的鹹香~

▼明太子海膽燉飯奶香十足，濃郁又不膩口，用料很實在，喜歡海鮮的人不能錯過!



蒜辣海鮮義大利麵💰360元

▼愛吃辣會愛的蒜辣海鮮義大利麵，還沒吃就聞到明顯的辣香，伴隨嚼勁好咬的麵體，不知不覺就整盤吃光光!

黃金左右腿💰 320元 酥炸柳葉魚💰320元 鮮蝦炸炒菇💰420元

▼除了主食之外也有炸物和炒物的選擇，超狂的黃金左右腿趁熱咬下會有肉汁，酥炸柳葉魚外酥內軟綿，沾上塔塔醬更對味~

▼鮮蝦炸炒菇香氣逼人，鮮蝦已事先貼心去殼，肉質彈牙又肥美，懶人最愛!

不誤正夜 NightDuty Taipei 用餐心得

各位酒咖們一定要收藏這家~全台唯一浮誇系卡通餐酒館【不誤正夜 NightDuty Taipei】，最讓人意外的不只是好拍而已，餐點的口味和調酒都很有水準，趕快揪朋友一起出發吧!

不誤正夜 NightDuty Taipei 店家資訊

粉絲團 : 不誤正夜 NightDuty Taipei FB

地址 :台北市松山區市民大道四段213號

電話 : 02-2578-0680

營業時間 : 18:00-2:00(週日~周四)；18:00-3:00(週五六)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/