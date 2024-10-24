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說到南投的親子景點，絕對不能錯過這個全台唯一的山蕉生態園區——集元果 Jijibanana 觀光工廠！結合了香蕉農場、生態教育、DIY體驗，還有親子專屬的觀光工廠，讓大人小孩都能樂在其中。另外，園區內種植了多達110品種的香蕉，處處可見高聳的香蕉樹，空氣中飄著熟成的香蕉香氣，特別是那高達兩層樓的台蕉7號，走在巨大的蕉葉下，彷彿自己就這樣縮小了！ 室內工廠內的山蕉森林樂園也充滿了驚喜，松鼠老爹早已準備好媒體互動區、種蕉知識介紹、球池和戶外溜滑梯，讓孩子們開心玩耍。而累了還能在美食區小憩一下，享受各種香蕉美食。雖然園區腹地不算大，但重點是免門票！還有孩子們最期待的山蕉DIY活動，可以安排個1-2小時的旅遊時間。

#Jijibanana集元果觀光工廠

■ 地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號

■ 官方連結：>官方網站< ；>官方粉絲團<

■ 營業時間：每日09:00–17:30，週三公休

■ 門票：免門票

■ 香蕉DIY活動：山蕉巧克酥、山蕉披薩、山蕉蛋糕、山蕉皮曲奇

→DIY活動需要提前預約，無現場!!

■ 鄰近景點：水里蛇窯陶藝文化園區（陶藝DIY)、軍史公園（登上C-119 運輸機）

\ 至少一天前預約喔！ /

＃全台唯一以香蕉為主題的觀光工廠

全台唯一以香蕉為主題的觀光工廠，共有三大主題區：戶外蕉園生態園區、生產製程大樓以及觀光工廠。整個園區都是免門票的進場，進入工廠後，就可以看到松鼠老爹的森林造景，十分童趣呀！

進入工廠內後，除了有大量的山蕉種植的知識牆之外，也有這個小型媒體互動區，小朋友可以追逐著香蕉投影而完成遊戲，另外，牆上的簡易拼圖也可以互動。我自己是覺得，室內的互動項目不如其他的觀光工廠那麼大量，但是，集元果的強項是戶外的大型香蕉園及草地場域，所以，不定時園區會有市集或是文創活動，搭配香蕉園的場域更有趣了！

＃現場來根紅皮蘋果蕉吧！

集元果集團本來就是蕉農世家，所以園區很特別的是，現場直接放置多種品種的香蕉，“現場單根販售”，還真是第一次品嚐到紅皮蘋果蕉，蕉肉結實Q彈，微酸口感不會很甜，香蕉香氣更濃厚。當然禮品部也有香蕉的相關食品，蕉心巧克力、山蕉脆片、金蕉條等等，讓大家可以帶幾包回家品嚐。

美食餐廳-正餐/下午茶

紅燒牛腩套餐 Nt. 280

餐廳部分有提供正餐及下午茶，我真的覺得，以不收門票的觀光工廠來說，這個餐點費用真的不貴呀！當天我們家點了份紅燒牛腩套餐，餐點部分還使用芭蕉葉來承裝，再加上香蕉，不枉費在香蕉園區用餐，而餐點口味中規中矩，但是份量很充足豐富，整體來說，真的很不錯！

\ 兒童球池

用餐區旁邊有一個兒童球池，但需要現場消費後，孩子們才能進場使用。

\ 戶外溜滑梯及沙坑

餐廳外面有一處戶外溜滑梯及沙坑，也有公雞、鴨鵝的飼養區，但有些可惜當天前往時下過一場雨，現場有些泥濘而無法久待

＃山蕉DIY活動

其實當初孩子們是想要製作山蕉DIY，園區有著很不錯的DIY烘焙教室，但只可惜只接受事前預約，目前推出的DIY項目為：山蕉巧克酥、山蕉披薩、山蕉蛋糕、山蕉皮曲奇，費用皆是300元/份，但最快需要提前一天預約喔，到現場很容易向隅。

\ 至少一天前預約喔！ /

＃戶外生態教育園區

我自己是非常喜歡這個戶外的園區，看得出來，園區之前有規劃為露營地，但現在轉成觀光型態，不得不說，這個香蕉園整理的非常良好，特殊香蕉品種前，園區都有貼心放置說明牌，讓大家即便是自己在園區散步，也可以認識各式山蕉。而戶外區有一處至高的望景臺，濁水溪畔的美景搭配著這片香蕉森林，著實愜意。

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