中正藝文特區帝王蟹鍋物藏挺深！要走進燒肉店沿路聞燒肉香，往2樓走上去才會到力二帝王蟹鍋物放題，平假日都是120分鐘吃到飽，有麻辣鴛鴦鍋、帝王蟹海鮮拼盤、生食級干貝、刺身握壽司、啤酒暢飲、哈根達斯..吃到飽！平日來加碼有火烤帝王蟹～

力二帝王蟹鍋物放題 在哪？

力二帝王蟹鍋物放題位在桃園大興西路二段路上！大興西路二段靠近中正路口，就藏在鬥佐燒肉的二樓，附近有多間收費停車場，附近有免費機車格，距離桃園總圖約3~5分鐘車程，吃太飽可以去散步一下～

地址：桃園市桃園區大興西路二段8號2樓

訂位專線：03-3581122

營業時間： 12:00~15:00/17:00~21:00(最後收客13:00及19:00)

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：有（寵物籃）

服務費：10%

看到萊爾富上大大招牌就是囉！第一次上門顧客可能找不到入口？別懷疑它真的就藏在鬥佐燒肉裡面～

直接推開鬥佐燒肉大門！走進去直走後右轉就到了，旁邊都有清楚指標，不用擔心走錯啦～

沿路一直聞到鬥佐燒肉烤肉香！明明不餓聞到都餓了～

力二帝王蟹與鬥佐燒肉不同風格！大大的帝王蟹就在牆上，超大面玻璃落地窗，有日式懷石料理氛圍感～

力二帝王蟹吃到飽 價位

主打帝王蟹吃到飽！店內沒有分中餐晚餐或假日，都是統一成人2098元起吃到飽，接受現金、信用卡與apple PAY電子支付結帳，吃到飽時間長達2小時，菜單與自助區無限供應，除了手工甜點每人限點一份～

【消費方式】

成人吃到飽 NT$2098

兒童110公分~130公分 NT$499

幼兒未滿110公分 NT$100元(清潔費)

消費均收10%服務費

用餐時間：120分鐘（點餐時間90分鐘)​ ​ ​ ​ ​

超寬敞 用餐環境

一走上去真的挺驚訝！沒想到二樓空間那麼寬敞、明亮，可容納上百位顧客，挑高設計通透感十足，動線簡單明確，每張桌子都有一定距離，不用怕吃飯擁擠對到眼尷尬，這環境挺適合聚餐，輕鬆吃飯無壓力～

現場有一小區親子友善環境！裡面有小朋友扮家家酒與積木，需拖鞋才能入內，建議大人在旁陪同，怕寶寶亂跑離家出走～

左手邊一整排大圓桌是開放式包廂！每桌可容納約6～8位客人，平日這天也有公司訂位聚餐，雖然是開放式包廂但還是能有屬於自己的隱密感～

哈根達斯．海尼根吃到飽

自助區有冰沙咖啡、麵食、蔬菜與滷三寶吃到飽！光是飲品自助區超過20種選擇，氣泡飲、果汁、冰沙、茶飲、楊枝甘露..等，重點是有哈根達斯、海尼根與麒麟啤酒～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

雖然菜單有刺身、鰻魚飯、花壽司、菜盤、肉盤、海鮮、帝王蟹料理可點！

自助區還是有提供時蔬、滷牛筋、滷牛肚、滷大腸、鵪鶉蛋與麵食，食量和我一樣弱建議就別拿啦，來這當然要點菜單吃好料～

自助區多種佐料可選！日系麒麟啤酒、海尼根裝起來！冰箱還有復古瓶裝日本汽水，有西瓜汽水、白桃汽水～

除了哈根達斯、明治冰淇淋，還有多種冰棒！平常超商買這些冰棒都不便宜，飯後一定要來一支～

有點誇張菜單全部來一輪，大圓桌只剩下一半空間！鴛鴦鍋有川味麻辣湯底、蔬菜昆布湯底可選～

刺身．海膽鮭魚卵茶碗蒸

前菜刺身有旗魚、鮭魚與生食級干貝！朋友想把胃拿來裝帝王蟹，這三盤刺身交給我解決，旗魚與鮭魚有一定厚度，鮭魚保有本身鮮味，旗魚吃起來沒有筋，重點是生食級干貝要多吃幾顆啦～

海膽鮭魚卵茶碗蒸！半透亮鮭魚輕咬一口左右迴盪，茶碗蒸蛋很嫩口，沒有多餘調味吃得到蛋香～

炙燒鮭魚．炙燒干貝 握壽司

鮭魚握壽司與干貝握壽司，經過火槍炙燒，海鮮表面油脂融化，炙燒握壽司是吃到飽陷阱！一吃讓人欲罷不能想來第二個～

北海道生食級干貝對切，鋪在醋飯上加上炙燒，干貝帶點微微焦香氣，入口是滑軟清甜的干貝味，炙燒鮭魚油脂融化，入口沒多久鮭魚就化掉，鮭魚肉厚薄度不一樣，但同樣大片都蓋住醋飯啦～

花壽司一人先吃一個就好！花俏日式花壽司沾上蝦卵，擠上美乃滋來一匙鮭魚卵，一口塞進去味覺好豐富～

蒲燒鰻魚飯．和牛滷肉飯

近幾年蒲燒鰻魚水漲船高！外面點一份也要500元以上，在這也能點到蒲燒鰻魚飯，小碗裡有兩小塊鰻魚，鹹甜鰻魚醬很下飯，會一直忍不住扒飯～

和牛滷肉飯、溫泉蛋分開裝！把溫泉蛋倒進去戳破蛋黃，濃郁蛋黃搭配滷肉飯一起吃，口感更滑順～

如果你不是大胃王！勸退不要像我一樣卯起來吃飯，還沒吃到帝王蟹已經半飽～

當令蔬菜拼盤很新鮮！香菇好大一朵！蔬菜昆布湯底本身較清爽，加入大量蔬菜熬煮，湯底會很甘甜～

超份量 海鮮拼盤

海鮮、肉盤與菜盤會依照人數給！這巨無霸海鮮拼盤是三人份，加上乾冰增添視覺美感，整個仙氣飄飄，有大蛤蜊、小卷、貽貝、牡蠣、草蝦、白蝦、天使紅蝦、鱸魚、紅條石斑，最重要的是主角「帝王蟹」～

乾冰讓海鮮食材保鮮！還可以讓餐桌多一分震撼效果，整個升級好有高級感，海鮮拼盤真的沒在客氣！蛤蠣很大一顆～

進口帝王蟹把最深的原始鮮味鎖在裡面！這帝王蟹腳好大一個，比50元硬幣還要寬，買過帝王蟹都知道不便宜，產量少時候真的很貴，來這專攻帝王蟹吃到飽就對了～

鱸魚與紅條石斑好大一片也很厚實！小卷一看就知道有新鮮，口感Q彈又鮮甜～

火烤帝王蟹．焗烤海鮮盤

火烤帝王蟹平日來才有！帝王蟹用剪刀稍微出力剪開，就能把帝王蟹肉夾出來，帝王蟹帶有焦香氣，海鮮焗烤盤有帝王蟹、扇貝與生蠔，被我放到冷掉起司不見了，剛上桌趁熱還會牽絲，焗烤生蠔就是香～

這鴛鴦鍋真的很大！海鮮拼盤還沒全下，昆布湯鍋已經滿了～

海鮮吃一輪就知道自己喜歡什麼，今天蛤蠣與牡蠣看起來挺大！但吃起來草蝦、白蝦、鱸魚與小卷比較鮮美～

帝王蟹不是螃蟹！帝王蟹牠只有6條腿！現場附沙漏可計時使用，用昆布清湯煮最能保留住海鮮原味～

昆布湯煮帝王蟹 大肥螯

帝王蟹腳螯拿起來！用剪刀把蟹殼剪開撬起來，一夾就知道帝王蟹肉質有多肥美緊緻，每一口都吃得到原汁原味，帝王蟹肉鮮甜又飽滿，一口塞進去好像很奢侈？來吃到飽不用客氣，找到喜歡的一直吃下去就對了，比起火烤帝王蟹，我覺得煮帝王蟹更讚～

菜單有現點現調的彩色雞尾酒！三種顏色都是以琴酒為基底，藍色夏威夷是藍柑橘，粉色是紅石榴，黃色是柳橙雞尾酒，我比較喜歡麒麟啤酒～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

肉肉吃到飽

除了澎湃海鮮拼盤！現場也有多種肉品可選！有澳洲見島和牛、無骨牛小排、極緻牛舌、嫩香牛滑、頂級伊比利豬、白金級和牛..等，建議用黃金秒數吃完一輪再續點～

其中一道香嫩牛滑很特別！澳洲和牛板腱裹上一層蛋液，這樣涮煮的肉片比較軟，還吃得到濃郁牛板腱風味～

時蔬與海鮮放昆布湯！川味麻辣湯拿來涮肉！吃來吃去還是頂級無骨牛小排深得我心，涮10秒呈現粉嫩色即可，牛小排可多來幾盤，畢竟牛小排到單點店也不便宜，至少吃個三、四盤～

極緻牛舌涮起來有點Ｑ脆感，我習慣吃烤的！頂級伊比利油脂豐潤不膩口，白金級和牛比想像中更有咬勁，會比較推見島和牛～

壽星禮！大鮑魚

壽星提前預約出示有效證件！招待一大顆大鮑魚！廚房已經幫忙切小片狀，放到湯裡稍微涮煮一下，鮑魚肉緊實變Ｑ就好囉！肉質軟嫩帶點嚼勁～

飯後甜點有「牛奶熔岩布朗尼」與「黑糖豆花」(每人限點一份)

豆花挺滑口甜度適中！個人推薦熔岩布朗尼，剛烤好還熱熱著外層有點酥度，一切開裡面是半熟巧克力漿，搭配抹茶冰淇淋一起吃，外表微酥冷熱交織好吃～

＊力二帝王蟹鍋物放題吃到飽！寬敞用餐環境、開放式圓桌包廂，適合有預算想聚餐的人！前菜有刺身、海膽鮭魚卵茶碗蒸，飯桶有炙燒鮭魚干貝握壽司、蒲燒鰻魚飯與和牛滷肉飯，像我這種吃不多就挑重點吃，就一直點海鮮拼盤、帝王蟹、涮牛小排就對了，自助區還有啤酒暢飲、哈根達斯吃到飽～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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力二帝王蟹 鍋物放題-桃園店 資訊

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