在每天忙忙碌碌的下班後，想小酌一下放鬆心情，最佳首選絕非居酒屋莫屬了！

【台中精誠商圈美食/台中西區餐廳推薦】

【御三家備長炭串料理】店內裝潢充滿日式風格，讓您彷彿置身於日本的居酒屋

現點、現做的日料餐點，每一道都精選食材製作，飽含日本人料理長專精的功夫和手作的溫度

道道都是經典之作,無論是小酌一杯還是大快朵頤，都能在這裡度過美好時光！

【御三家備長炭串料理】隱身在台中市西區精誠六街25號

轉入精誠六街遠遠就可以看到這日式庭園建築

從門外就能感受到一股濃濃的日本氣息

融合了日本料理與居酒屋的典雅質感

從大片落地窗望出去還能見到綠意植栽造景,隔絕外頭的喧囂

進門是開放式的四人座與需拖鞋的日式座位

空間非常寬敞..每桌的間隔也算大

往裡面則還有團體多人數的包廂

親朋好友一同在這聚餐更有FU

還有直接可以看到日本人料理長手作料理的吧檯座位

御三家最大特色就是採用高價的「紀州備長炭」來串烤

備長炭的溫度維持在800-900度，不會起火

擁有細緻而優良的質素，燃燒時火力強而猛烈，讓串烤能保持著外酥內多汁

不論是單人小酌,雙人約會

家庭、好友、公司團體聚餐都很適合

日式放鬆的氛圍可以平緩工作生活上的壓力疲倦感

享受輕鬆的用餐時光

菜單上的品項豐富多樣

從新鮮的生魚片、精緻的握壽司，到經典的日式串燒、串炸、日式熱炒

以及融合歐式經典複合式和洋料理

還有我超愛各種在日本居酒屋才喝得到的酒品

生啤酒,沙瓦 ,高球（High-ball）清酒,燒酎等等

不用飛日本就能感受滿滿的日本味

環境燈光美、氣氛佳，牆上還掛著許多日本職棒選手和歌手的簽名照..

不定期還會推出隱藏菜單與新菜單

像我們這次來有著新品丼飯嘗鮮活動

與生啤酒買一送一，活動即日起至 11 月底

活動將不定時更新，會更新在【御三家備長炭串料理】的社群平台

(實際請依店家公告為主)

現在更有周年慶活動

有餐券可購買，面額一：1,000 元，買5 張送1 張

即買即可使用,真的太佛心了呢！

御三家的沖繩Orion生啤酒是全台銷售最好的串燒居酒屋店

日本Orion企業還特別為御三家設計的啤酒杯

現在直接生啤酒買一送一

這個Orion生啤酒超好喝,入口感受清爽冰涼的口感

滿足的爽口感非常適合搭配燒烤料理一起享用

更添氛圍美味

點好菜後

第一道上的是三樣招待小菜

握壽司

#鮭魚

入口即化

咀嚼後油脂整個逼出來的香氣在口中漫開

#青甘

鮮甜有彈性QQ脆脆的口感老哥最愛

#鮪魚

入口咀嚼自然甘美的滋味在舌尖上綻放

鮮甜滋味令人愛不釋口

#紅蝦

鮮甜Ｑ彈在嘴中化開的馨香海味,吃上就愛上

與米飯親密結合至恰到好處.甜鮮滋味滿溢於唇齒間,每款都好好吃

串燒

#烤雞皮

雞皮經過烤製後，酥脆金黃，咬下去時能感受到皮的香脆

中心多汁卻不油膩，是生啤酒最完美的搭檔

#烤雞胗

看了就想趕快大快朵頤一番

肉質緊實帶脆，一點也沒有膩味，忍不住一口接一口，吃得不亦樂乎！

#豬頸肉

外層微微焦香，內裡卻保有彈性和紮實的肉感

每一口咬下去都能感受到獨特的Q彈嚼勁，油脂適中

散發出豬肉自然的甘甜

搭配些七味粉，增添了鹹香和微辣的味道

更有層次美味

炸串

炸雞肉 VS 炸牛肉

剛炸好的外層金黃酥脆，輕輕咬下時可以聽到清脆的聲音

入口時那層薄薄的麵衣帶來了極致的酥脆感

裡面的牛肉與雞肉保持著鮮嫩多汁，肉質紮實卻不乾柴，完美地保留了肉的香氣與鮮美

每一口都能感受到外脆內軟的口感，再搭配附上的蘸醬，讓口感更加豐富，無論單吃或搭配生啤

都是令人食指大動的佳餚

酒伴特色料理

明太子山藥

去居酒屋只要有明太子山藥一定必點

爽脆山藥上面都是滿滿的明太子

醬香帶脆的口感十分的豐富

拉麵

和歌山拉麵

湯底濃郁醇厚，口感濃稠卻不油膩

麵條彈牙有勁，吸附了湯汁精華，每一口都充滿豐富的滋味

搭配帶油花五花肉，肉質嫩滑，與湯底相互襯托

再加上溏心蛋的濃郁蛋黃和脆口的蔥花點綴，整碗拉麵口感層次多元，一吃難忘

喜歡濃厚口味的饕客們一定要來嚐嚐

新品丼飯-鰻魚丼飯

即便在日本當地，都是高級料理的鰻魚丼飯，現在來【御三家備長炭串料理】

用經濟實惠的價格就品嚐到這夢幻美味了

精選品質新鮮的鰻魚，佐以店家的祕方醬汁燒烤，層層塗抹、烤得入味的醬香，將嫩白的魚肉渲染上垂涎欲滴的琥珀色

趁熱品嚐，甘醇香濃的醬汁底蘊將鰻魚自然的鮮味襯托得恰好，帶甜的口味完整展現道地、正宗的和式風格

搭配粒粒分明的白飯,完整品味日料的功夫與醍醐味

現點、現做的日料餐點，每一道都精選食材製作

飽含日本人料理長主廚專精的功夫和手作的溫度，道道都是經典之作

喜歡品嚐日式料理愛居酒屋氛圍的麻吉們【御三家備長炭串料理】

絕對是大家必來的最佳選擇，趕緊與好友、家人一同來這裡度過美好時光吧！

【御三家備長炭串料理】

IG@gosanke.head.office2.0

FB搜尋御三家備長炭串料理總本店

地址：台中市西區精誠六街 25 號

營業時間：星期二~星期日 17:00～24:00

訂位方式：電話訂位、臉書 FB 私訊 電話：04-2329-2892

（假日店內用餐 2 小時，最後點餐時間 22:45）