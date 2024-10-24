台中市霧峰區，位處交通樞紐，鄰近大里、烏日，往草屯、南投也是很方便。

週邊景點也不少，亞洲大學、林家花園、光復新村、九二一地震教育園區...都在附近。當初孩子年紀還小的時候，也都在這些景點留下足跡^_^

玩歸玩，民生問題也得解決。過去就是找個小吃甚至超商就解決了(⌒▽⌒)

今天帶著阿嬤跟孫子一起出門，可得找個祖孫三代都能一起享用的美食好好的吃一頓

上網做了功課，發現在霧峰中正路上的黑告食坊評價還蠻高的，

中正路上有停車格，附近就有嘟嘟房停車場🅿️，很方便。

不過沒有店家特約優惠，好在距離不遠，停好車後走過去，大約五分鐘就到了。

店招很可愛，就是白底上面有一隻黑狗，難怪叫黑告

門面走極簡風，透明的玻璃一目了然。

一整面的玻璃，可以清楚看到店內座位狀況，如果沒有空位就先在門外的子坐著稍待。

菜單入口門邊小桌子上，自行畫單點餐（餐廳公告事項也寫在那面玻璃上）。

店內有七張桌，可以同時服務十來位客人。

店面或許不大，如果不太能等的食客，建議可以選擇外帶呦

門簾上也是有可愛的店招黑狗^_^

結帳櫃檯旁有餐具櫥櫃，還有店家準備的冰檸檬水

另一面牆上，貼了另一隻狗狗的照片，看來店主應該是愛狗人士

店內的菜單清楚的列出品項，有鍋燒系列跟拉麵系列。

品項蠻多的，主食之外，還有多種小菜可以點。

另外也有圖示告知推薦品項跟有辣的餐點

店內的湯頭都是採用新鮮食材去熬煮，

餐點也是點餐後才進行烹煮，

所以要耐心等待呦

媽媽感冒才剛痊癒沒多久，就幫她點了不辣的原味鍋燒意麵。

點餐之後，店主才進行烹煮，得稍稍等待一下。

一端上桌，可以看到料蠻豐富的，有蝦子、蛤蜊、豬肉片、青菜...，

用料真的很實在，蝦子也很新鮮，蔬菜也是青翠的

媽媽一口接一口窸窣的吸著意麵，然後品嚐原味的湯頭，多麼滿足。

翔翔點的是豚骨拉麵，

在乳白的豚骨湯上，有兩片叉燒、剖半的溏心蛋、玉米粒跟海帶。

灑上蔥花跟白芝麻，畫面真是好看。

不需要蔥花的朋友，在點單上面可以勾選告知店家喔。

肥瘦適中的叉燒，夾起來就可以看得出軟嫩

溏心蛋的熟度是我喜歡的

店家選用的拉麵比較細一點，不過夾起來還是不會軟爛

光看到這乳白色的湯，就可以預知湯頭的水準

看看我們這位小鮮肉吃貨，一口接一口的

翔翔也喜歡這樣的湯頭，濃郁的豚骨湯頭，停不下手來。

看似比較細的麵條，也有好勁道。

夾起來，每一口咬下，都可以感受到那Q彈，翔翔很喜歡這口感。

我點的是蒜香牛拉麵。

還沒上桌，就已經聞到濃郁的蒜香。

一樣乳白色的湯頭，上面鋪滿牛肉片，灑上蔥花跟白芝麻，嘿嘿，我有兩半的溏心蛋

夾起一片牛肉片，份量適中，可以看到五花的油脂部份，肉片也不會太薄。

用湯匙舀下去，可以看到滿滿的料

這蒜香湯頭又比翔翔點的豚骨更加濃厚，光是把麵夾起來，都可以聞到濃濃的蒜香味

加上原本上面鋪滿的牛肉片，讓我的湯頭美味再加分，

原本濃厚的豚骨風味，再加上牛肉本身的油脂，味道更加乘！

連翔翔都忍不住，來喝我的湯了

年輕人果然比較喜歡重口味啊

除了麵類的主食之外，店內還有多樣的小菜可以選擇，

我點了豚麻鴨血。

內容很豐富，除了六塊鴨血之外，還有高麗菜、金針菇、黃金魚蛋、豆皮，

湯頭原本設定就是微辣，若需要調整辣度，點餐時記得告知店家喔^^

豚麻湯頭就是除了原本的麻辣湯頭之外，還有加入豚骨湯，

麻、辣、香三種相乘，一上桌就聞到那濃厚的香氣。

真的是料多實在，

而且原本預期會很辣的，還好是可以接受的範圍，

吃起來稍稍的麻，入喉之後才顯現稍微的辣，

媽媽跟翔翔也都能接受的辣度。

所以喜歡吃辣的朋友，可以在增加辣度喔

翔翔也吃了好幾塊

因為只有我的麵是一整顆的溏心蛋，

所以另外點了一份。

這蛋黃的熟度剛好，味道也適中，

真的很適合搭配主食，並不會搶了湯頭的風味。

今天祖孫三人來到霧峰一遊，

還吃到這麼好吃的餐點，

真是開心

如果大家來霧峰這邊的景點遊玩，

又多了一家筆記名單^^

黑告食坊真的不能錯過^^

店家資訊：

黑告食坊

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552378550450

IG：https://www.instagram.com/heygo_2023/

營業時間：11：00～14：00，17：00～20：30（公休時間不固定，請參考粉絲頁）

電話：0937-917660

地址：台中市霧峰區中正路1031號