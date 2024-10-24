【燒肉吉室】宜蘭最強炭火燒烤吃到飽！平日最便宜只要$488元，CP值超高！千元價格還能吃到厚切牛舌、帝王大生蠔、生食級干貝、龜山島胭脂蝦等頂級食材！

宜蘭最強炭火燒烤吃到飽！「燒肉吉室」平日中午只要$488元就能享有50多種食材讓你吃到飽，最讚的是還結合了日式居酒屋、韓式燒肉以及豐盛頂級海鮮，海鮮都超新鮮，還有專人桌邊撥蝦服務，讓你解放雙手輕鬆吃蝦！推薦直上燒肉吉室$988元價位，就能吃到厚切牛舌、黑牛羽下、牛肉千層、帝王大生蠔、生食級大干貝、龜山島胭脂蝦、炙燒松露和牛壽司等等上百種食材，當然還少不了啤酒喝到飽、Coldstone、明果冰淇淋吃到飽！以這樣的頂級食材、價格來說，CP值真的超高！難怪生意這麼好，連平日中午都是客滿狀態，想吃的朋友建議提前訂位，以免撲空！這間就是位在宜蘭市的「燒肉吉室」，喜愛炭火燒烤吃到飽的朋友，真心推薦給你們～

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「燒肉吉室」位在宜蘭火車站附近，旁邊就是宜蘭市立圖書館，開車來可以停在圖書館旁的停車場，對面也有整排路邊收費停車格，停車可以說是相當方便。

「燒肉吉室」店內裝潢以清水模、大理石桌子以及韓式煙管，打造出文青木質調的用餐空間，很喜歡牆面上有趣的slogen，念出來會讓人會心一笑。

當天平日中午前往用餐，店內幾乎是座無虛席，真的建議各位提前訂位，以免撲空～

自助吧區有氣泡飲機、果汁、無糖茶、可爾必思、果醋、Coldstone、明果冰淇淋等等，選擇還算是很多元。

▲燒肉吉室菜單價格

🔺用餐價位$488(限平日中午)/$588/$788/$988

🔺用餐時間120分鐘、酌收10%服務費

開烤之前先來份「炙燒松露和牛壽司」墊墊胃！和牛炙燒後逼出油脂，油亮的表皮，香氣更迷人，再加上黑松露及日式醬料，這個來個10貫肯定沒問題！

想吃飯，這裡有「蔥花月見飯」，再自行擺上韓式泡菜、燒肉、烤牛舌，就變成一碗超好吃的烤肉飯啦！

這裡提供的調味料種類真的很多，有台、日、韓式三種烤肉醬料以及辣粉、七味粉、檸檬椒鹽、椒鹽粉，菜單上還有蒜片、蔥鹽、韓式泡菜、醃蘿波、檸檬角、昆布鹽可以點，讓燒肉吃起來味道更豐富多層次。

$988元價位的「カルビ霜降」有原味、醬燒、鹽醬能選擇，這部位油花超級美，以小片厚切方式供應，單吃口感很軟嫩，包菜吃更適合，而且他們家的調味都很剛好，不會死鹹很好吃。

肉片超推薦這個長長超大片的「黑牛羽下」，油花還不錯，烤起來很嫩很甜，當天續了好幾盤～油花跟牛肉一樣美的「雪藏伊比利豬」，咬下去又嫩又脆口，豐腴油脂吃起來肉香四溢。

厚切「松阪豬」烤至微焦脆，彈牙又脆口，好吃到也讓我們續了好幾盤。

「燒肉吉室」也有提供不少居酒屋料理，像是「三星蔥肉串」，咬下去蔥甜、肉香味十足，重點是用炭火烤過，香氣更上一層樓，這真的完全不輸外面居酒屋，而且還能讓你吃到飽！

韓式烤肉必吃的三層肉這裡也有，三種風味醃漬都很入味，重點是口感超軟嫩，搭配生菜、泡菜享用更對味～

很多燒肉吃到飽都是提供薄切牛舌，燒肉吉室竟然是我超愛的「厚切牛舌」，牛舌油花很豐腴，吃起來又脆又多汁，搭配蔥鹽享用真的好幸福～真的好吃到我們續了好幾盤～

大家都有吃過千層蛋糕，那麼「牛肉千層」你吃過嗎？以牛肉片層層堆疊起來，再切成正正方方，外型相當特別，烤至裡面三分熟狀態即可享用，口感柔軟又多汁，真的是全新口感體驗，各位一定要點來試試！

「燒肉吉室」另一個重頭戲就是海鮮種類超豐盛！手掌大「巨大生蠔」，蠔肉飽滿又鮮甜，不只生蠔大顆，連蛤蜊也很大顆！這「現撈大蛤」真的是顆顆飽滿又鮮甜。

「燒肉吉室」最棒的服務是有專人幫你撥蝦～首推「龜山島胭脂蝦」，鮮紅色澤吃起來超級鮮甜，另外還有黑虎蝦、藍鑽蝦、天使紅蝦，讓你解放雙手輕鬆吃蝦，果然別人撥好的蝦最好吃！「澎湖小卷」口感也是脆彈又鮮甜。

「龍蝦沙拉山藥」不需要烤，一上桌就能吃，香甜又濃郁的龍蝦沙拉，加上帶有炭香的脆口日本山藥，就是道好吃的開胃菜。蔬菜部份，竟然點得到「礁溪溫泉茭白筍」，真的很多都是宜蘭在地才吃得到的隱藏菜。

飯後甜點一定要來份「京都糯米糰子」，煉乳淋好淋滿，再撒上花生粉，真的好軟糯好好吃！

當然還有啤酒可以無限暢飲，燒肉配生啤真的有夠爽～

最後再來幾球Coldstone冰淇淋、明果冰淇淋當作完美ending，真的超級滿足～

宜蘭火車站附近最強、CP值最高的燒肉吃到飽，絕對是這間「燒肉吉室」，而且是木炭燒烤，真的超加分！愛吃海鮮的朋友，直接無腦點$988元價位準沒錯，生蠔、干貝、龜山島胭脂蝦任你無限吃，還有厚切牛舌，絕對能滿足你的口腹之慾！小資族、學生族，平日中午只要$488元，就能讓你無壓力爽吃兩小時的燒肉吃到飽！當天平日中午前往用餐，店內幾乎是座無虛席，建議各位提前訂位，喜歡吃燒肉的朋友，這間「燒肉吉室」真心推薦給你。