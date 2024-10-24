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「竹東邱記排骨酥麵」創始店從店名就知道在竹東，目前還有新竹與竹北一共三家分店，它是一家提供道地中式料理的餐廳，清蒸肉圓和排骨酥麵是店內招牌餐點，特別受到饕客們的喜愛。而這家位於新竹東區公園路270號的「竹東邱記排骨酥麵-新竹店」，是一棟三層樓建築的新竹分店，獨棟坐落在新竹市光復路二段與公園路交叉口，夜晚華燈初上店內燈光一亮，建築外大大的店名「竹東排骨酥麵」顯得特別明亮吸引人，融合中西合體洋溢著濃濃中國古風的裝潢設計，招喚吸引著路過飢腸轆轆的行人，進去大快朵頤解饞一番!

推開一樓大門，一進門左手邊是內用與外帶點餐接待櫃檯，後方則可以清楚看見大廚們在半開放式廚房穿梭烹煮客人點選餐點的忙碌身影，後都有身穿制服訓練有素的店員，引領客人入座與點餐，整個用餐空間十分寬敞，還有免費的氣泡水可以自行飲用，以及餐盤餐具可以自行取用，送餐還有餐點電梯可直通二樓，方便二樓員工直接拿取送餐，不用端著餐點上下一二樓之間，增添不必要的送餐過程的風險，對客人員工，公司管理階層考量都十分周到體貼，晚餐時刻用餐客人幾乎滿座，但一二樓的地面保持得十分乾淨，讓人印象深刻。

二樓還設有調味獎取用區，讓客人可以依照個人口味輕重自行增減， 另外對家庭親子客，也備有幼兒座椅方便爸媽餵食，從許多小地方都能看出「竹東邱記排骨酥麵-新竹店」 生意能如此受到歡迎的原因。

2023年6月初第一次造訪，菜單概分為排骨類(如排骨酥麵疙瘩與意麵)、肉燥類、肉圓水餃、牛肉麵、湯類與其他類( 滷肉飯與各式小菜如小菜拼盤和燙空心菜)，當晚我點了一碗竹東邱記排骨酥麵店內招牌的「排骨酥麵疙瘩」(NT$130/碗)與一盤「豆芽菜」(NT$50/盤)，合計NT$180，當時餐點單價介於NT$55 ~NT$225之間，經過一年多想必又有所調漲。

首先品嚐的是這盤「豆芽菜」(NT$50/盤)，新竹這幾年的物價幾乎都跟台北物價並駕齊驅，有趣的是在中大型餐館提供的小菜，在份量上往往比小吃店裡更勝一籌，而這盤「豆芽菜」(NT$50/盤)正是如此， 不管是跟台北還是新竹城隍廟觀光景區的小吃店相比，份量都給得相當慷慨，CP值相對地高，豆芽菜入口新鮮清脆多汁，上面灑滿了店家的獨門肉末與些許的韭菜，與豆芽菜的交融，在口中迸發開來滋味豐富，吃起來清爽又開胃!

接著品嚐的就是這碗店內招牌的「排骨酥麵疙瘩」(NT$130/碗)，他家的排骨酥形狀跟風格獨幟一格，入口軟嫩的排骨酥與芋頭，佐以Q彈有咬勁的麵疙瘩，撒上滿滿的香菜、青菜與豆芽菜，加上獨門的湯頭，入口味道豐富而令人歡愉! 跟新竹在地另一家知名的朱家排骨酥、豐原清水排骨酥，以及雙北擁有多家連鎖，創始店在西門町的楊排骨酥，在形狀與湯頭各擅勝場各有千秋， 風味都在水準之上，至於哪家最好吃，就真的看個人口味偏好而定!

喜歡吃排骨酥麵小吃的朋友，有機會造訪新竹東區，別忘了來這家位於新竹市東區公園路270號的「竹東邱記排骨酥麵-新竹店」，不只餐點美味好吃，用餐空間與服務上都讓人倍感貼心!

竹東邱記排骨酥麵-新竹店

營業地址： 300新竹市東區公園路270號

營業時間： 週一至週日 11:00 ~ 21:00

營業電話 : (03) 523 - 3678

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