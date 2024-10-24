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【電影首映會】泰國恐怖片 #鬼禁地，經典鬼片 #鬼影 男主角阿南達艾華靈漢遭遇最詭異事件【電影欣賞】【電影推薦】

～17七公主的小天地～ 人氣：35
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～17七公主的小天地～

發表篇數：415篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #鬼禁地

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劇情：因駕車失誤導致失去妻子的佛教徒男子（阿南達艾華靈漢 飾）帶著女兒（詹尼斯奧普拉塞特 飾）搬進穆斯林社區開始新生活，卻意外釋放了破舊房屋裡被封印了200年的「妖靈」，並陸續發生令人頭皮發麻的靈異現象，不得已他只能尋求穆斯林巫醫協助……。

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20年前的泰國經典鬼片 #鬼影 男主角阿南達艾華靈漢主演的恐怖電影，更入選2024年美國紐約亞洲電影節，在這夜黑風高的萬聖節前，是好適合躲在男人懷裡看的恐怖片！

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被詛咒的 #鬼禁地，全台10月25日（五）上映！

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