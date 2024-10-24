桃園新屋美食「江戶壽司」位於永安漁港觀光漁市內，是第一家立吞壽司店。丼飯和壽司現點現做，生魚片每天新鮮現切。雖然攤位不大，但生意非常好，食材也很新鮮。主廚推薦的干貝丼飯，一碗有五顆干貝，只要150元，滿滿鮭魚和鮭魚卵的鮭魚丼飯也是150元！如果只想單吃干貝，也別錯過，五顆干貝，平均一顆只要90元，這麼高CP值的美食，只有在漁港裡才能吃到，超划算！

江戶壽司怎麼去？

桃園新屋的永安漁港觀光漁市分為三大區域：鮮魚區、乾貨區和熟食區，販售新鮮漁獲、各式海鮮炸、燒、烤的美食和飲料，以及大家最愛的海鮮餐廳。騎車或開車都方便，漁港裡有大型停車場。不過，假日人潮較多，停車場容易滿喔！

江戶壽司在永安漁港鮮魚區的C02攤位，周圍都是賣鮮魚的店家，還有熱鬧的直播叫賣！

江戶壽司用餐環境

江戶壽司雖然名為立吞壽司，但店內仍有少數座位，生意非常好！不斷有客人上門，很多人都是為了品嚐現點現做的超鮮美味！

外帶的話，展示櫃擺放著握壽司、豆皮壽司和花壽司餐盒，以及鮭魚卵、蝦卵和蟹肉沙拉可以選擇喔！

另外，當天的新鮮生魚片種類也擺在櫥窗前，像是旗魚、鮭魚、海鱺、紅甘、鮪魚、軟絲和海膽等。

江戶壽司菜單

江戶壽司的菜單有生鮮類、炙燒類、丼飯類、手捲類、生魚片和江戶套餐，還有味噌湯。有時候，還會推出隱藏版的食材喔！

如果不知道怎麼點，店家很貼心地準備了照片版的菜單，可以直接看圖點餐。

製作過程

江戶壽司是開放式的料理台，所有餐點都是現點現做。比如我們點的握壽司，老闆會直接在魚身上切下一片片光澤十足的魚肉，然後放在一口大小的醋飯上，輕輕捏製而成！

江戶壽司的丼飯類也很受歡迎，像這碗鮭魚丼就相當誇張，一份有五片鮭魚，老闆切的鮭魚也太厚了吧！原價280元，現在優惠價只要150元，真的讓人超想吃！

餐點

我們當天在江戶壽司點了手捲、握壽司和丼飯，端上桌的份量真的很足！連路過的客人看到我們的餐點，也忍不住直接入座享用了！

蟹肉手捲&海膽手捲

手卷壽司是用海苔把壽司飯和配料捲成的，你沒看錯，老闆塞的蟹肉和海膽多到快要炸出來了！咬下去，無論是蟹肉的香氣還是海膽的味道都相當濃郁，一口下去有著豐富的層次感！

享受套餐

享受套餐8貫握壽司整盤端上桌時，氣勢十足，各種美味握壽司依序擺放，食材的色澤充滿誘惑力。

干貝握壽司上面點綴著魚子醬，整顆干貝口感超級好～鮮甜的干貝在嘴裡化開。

鮪魚握壽司的鮪魚肉質鮮美，含豐富油脂，口感甘甜肥腴。味道濃郁卻不油膩，入口即化！

海鱺握壽司的魚肉口感Q脆帶點嚼勁。

旗魚握壽司口感細緻爽韌有嚼勁。

海鱺肚握壽司的白色油脂豐富，入口時脂香濃郁！

鮭魚肚握壽司的魚肚油脂豐富，口感軟嫩飽滿，吃起來超滿足！

天使蝦蟹膏握壽司一口咬下去滿溢濃郁的海鮮味，鮮甜無比！

小甜蝦握壽司的生食小甜蝦口感Q彈，鮮甜味道十足。

江戶招牌海鮮丼

有選擇障礙或喜歡驚喜的人就直接點江戶招牌海鮮丼就對了，丼飯上的生魚片會根據當天的魚貨來搭配。

生魚片有鮪魚、海鱺、鮭魚和旗魚，每片都切得很厚，口感十足。

除了生魚片，還有炙燒干貝、花枝海苔卷、天使蝦、蝦卵、玉子燒和海帶絲等配料。

底層醋飯量多，醋香濃郁，還帶點微黏。

自助區有餐具、山葵醬和醬油可以自己取用！山葵醬真的很嗆，不要沾太多哦！

冰鮮大干貝

老闆招待的冰鮮大干貝端上桌，真的太巨大了！這是我吃過最大的干貝，炙燒後咬下去肉質更彈，甜度更是驚人！一顆就讓人超滿足！

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