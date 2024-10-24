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府城騷烤家~開始轉涼的天氣、正是準備吃大餐的訊號!

沾墨點落 人氣：24
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：680篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

府城騷烤家
phone06-2377099
place台南市東區前鋒路126號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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寫文章

/tmp/phpkmofBO

府城騷烤家~開始轉涼的天氣、正是準備吃大餐的訊號❤

真的有好一段時間沒來〖騷烤家〗

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看到店家把簾布放下才注意到、
現在居然有加裝《冷氣》
~吃起來更舒服啦

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而且整個環境也有翻修過的樣子，
變得比之前更加整潔明亮。

連放餐具的碗櫃都是用紫外線殺菌
的等級，看得出有在用心!

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前些日子在臉書上看到店家
po了個新菜色【囚犯龍蝦湯】

如此衝突？的菜名挺引人好奇!
再加上聽聞有新菜登場的樣子，
當然立刻揪人來嚐嚐啦~

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不用說、有蝦必有蟹！
難得能湊齊人數當然是蝦蟹齊發

來場《龍蝦與螃蟹的共舞》

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♦︎【囚犯龍蝦湯】

看到龍蝦湯上桌、瞬間讓我有那種
南部辦桌特有的澎湃感受!

~湯頭還是很適合天氣轉涼時喝的
「味 噌 湯」

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但騷烤家的味增不走濃厚系、
而是走輕盈爽口的路線！

不過也正是這份「輕」
讓湯中的龍蝦甜味更加鮮明！

熱燙湯香加上滑嫩豆腐
還有鮮甜彈牙的龍蝦肉以及飽滿蛤蠣，
如此奢侈的享受真是....
.....（邪惡）滿足呢

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然後菜名由來跟地瓜葉挺像的！
之前才聽師父在聊天說
地瓜葉現在都有錢人在吃！

而龍蝦過往也屬於囚犯、或者低下階層的食物，
曾幾何時竟變成了有錢人的享受~》

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接著是騷烤家名聞遐邇 ♦︎【碳烤紅蟳】

真的是要用木炭烤比較香！
經炭火炙烤後散出的蟹殼香氣特誘人啊~

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而且從剖面露出滿滿的蟹膏蛋黃
以及吃進嘴裡的鮮甜蟹肉，
都能看出店家的螃蟹有特別挑揀過~

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Ps：［看到廚房大姐在處理 一桶桶
活跳跳的螃蟹就順道借拍一下啦！］

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然後除了蝦蟹外，
騷烤家的炸、烤、炒類料理
也都相當不錯!

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☐《必點的

♦︎【醬烤油條】

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用烤的油條沒有油炸的膩、
卻有著炸過的酥脆感，
搭配刷上的醬汁香鹹整個涮嘴。

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♦︎【豬油拌飯】

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土雞蛋真好吃。
用豬油與蛋黃攪拌出的濃潤厚軟、
加上恰到好處的醬油香鹹 。

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下酒用（雖然我們沒喝酒）

♦︎【酥炸肥腸】♦︎【酥炸銀魚】

「酥」就是最大的賣點！
無論是炸肥腸外表的乾酥油香、
或是銀魚外殼的金黃脆酥~都很棒!

其餘就是肥腸內裡嫩彈滑Q的脂香
搭配椒鹽香鹹下酒。
還有魚肉入口即化的香燙滋味。

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☐《配飯用

♦︎【蒜香炒小干貝】

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彈嫩的小干貝炒入柔軟蒜香。
有點像是蒜蓉蒸蝦的那種香氣~挺下飯

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♦︎【麻婆豆腐】

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也是配飯料理！辣度算偏高、
但裡頭的花椒麻香好刺激口水啊！
加上滑嫩熱燙的豆腐香~好吃

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♦︎【荷蘭豆炒臘腸】

一盤紅綠鮮明配色、荷蘭豆輕脆加上臘腸香鹹、
再炒點辣椒增添香氣，簡單又好吃。

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☐《解饞用

♦︎【櫻桃鴨肉串】

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不像一般夜市烤到很乾硬的那種，
而是保有水份的嫩彈肉感。

加上櫻桃鴨本身的豐富油脂與誘人孜然香~
烤的非常可以啊!

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♦︎【碳烤羔羊排】

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肉質很嫩且外表烤到有些酥感。
厚度也讓人很滿意

最讚的是雖有有羊香味兒但不會騷耶！
油脂亦是相當豐沛、不輸烤牛肉呢

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♦︎【碳烤雞佛】

彈脆波波口感很棒!
處理的很乾淨沒啥腥味，
倒是炭香挺鮮明的~

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店名：府城騷烤家

電話：06 237 7099

地址：台南市東區前鋒路122號

營業時間:18:00–01:00(週二休)

創作者介紹
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沾墨點落

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