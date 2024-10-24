府城騷烤家~開始轉涼的天氣、正是準備吃大餐的訊號❤
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真的有好一段時間沒來〖騷烤家〗
看到店家把簾布放下才注意到、
現在居然有加裝《冷氣》
~吃起來更舒服啦❤
而且整個環境也有翻修過的樣子，
變得比之前更加整潔明亮。
連放餐具的碗櫃都是用紫外線殺菌
的等級，看得出有在用心!
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前些日子在臉書上看到店家
po了個新菜色【囚犯龍蝦湯】
如此衝突？的菜名挺引人好奇!
再加上聽聞有新菜登場的樣子，
當然立刻揪人來嚐嚐啦~
不用說、有蝦必有蟹！
難得能湊齊人數當然是蝦蟹齊發
來場《龍蝦與螃蟹的共舞》
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♦︎【囚犯龍蝦湯】
看到龍蝦湯上桌、瞬間讓我有那種
南部辦桌特有的澎湃感受!
~湯頭還是很適合天氣轉涼時喝的
「味 噌 湯」❤
但騷烤家的味增不走濃厚系、
而是走輕盈爽口的路線！
不過也正是這份「輕」
讓湯中的龍蝦甜味更加鮮明！
熱燙湯香加上滑嫩豆腐
還有鮮甜彈牙的龍蝦肉以及飽滿蛤蠣，
如此奢侈的享受真是....
.....（邪惡）滿足呢❤
《然後菜名由來跟地瓜葉挺像的！
之前才聽師父在聊天說
地瓜葉現在都有錢人在吃！
而龍蝦過往也屬於囚犯、或者低下階層的食物，
曾幾何時竟變成了有錢人的享受~》
接著是騷烤家名聞遐邇 ♦︎【碳烤紅蟳】
真的是要用木炭烤比較香！
經炭火炙烤後散出的蟹殼香氣特誘人啊~
而且從剖面露出滿滿的蟹膏蛋黃
以及吃進嘴裡的鮮甜蟹肉，
都能看出店家的螃蟹有特別挑揀過~
Ps：［看到廚房大姐在處理 一桶桶
活跳跳的螃蟹就順道借拍一下啦！］
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然後除了蝦蟹外，
騷烤家的炸、烤、炒類料理
也都相當不錯!
☐《必點的》
♦︎【醬烤油條】
用烤的油條沒有油炸的膩、
卻有著炸過的酥脆感，
搭配刷上的醬汁香鹹整個涮嘴。
♦︎【豬油拌飯】
土雞蛋真好吃。
用豬油與蛋黃攪拌出的濃潤厚軟、
加上恰到好處的醬油香鹹 。
☐《下酒用》（雖然我們沒喝酒）
♦︎【酥炸肥腸】♦︎【酥炸銀魚】
「酥」就是最大的賣點！
無論是炸肥腸外表的乾酥油香、
或是銀魚外殼的金黃脆酥~都很棒!
其餘就是肥腸內裡嫩彈滑Q的脂香
搭配椒鹽香鹹下酒。
還有魚肉入口即化的香燙滋味。
☐《配飯用》
♦︎【蒜香炒小干貝】
彈嫩的小干貝炒入柔軟蒜香。
有點像是蒜蓉蒸蝦的那種香氣~挺下飯
♦︎【麻婆豆腐】
也是配飯料理！辣度算偏高、
但裡頭的花椒麻香好刺激口水啊！
加上滑嫩熱燙的豆腐香~好吃
♦︎【荷蘭豆炒臘腸】
一盤紅綠鮮明配色、荷蘭豆輕脆加上臘腸香鹹、
再炒點辣椒增添香氣，簡單又好吃。
☐《解饞用》
♦︎【櫻桃鴨肉串】
不像一般夜市烤到很乾硬的那種，
而是保有水份的嫩彈肉感。
加上櫻桃鴨本身的豐富油脂與誘人孜然香~
烤的非常可以啊!
♦︎【碳烤羔羊排】
肉質很嫩且外表烤到有些酥感。
厚度也讓人很滿意。
最讚的是雖有有羊香味兒但不會騷耶！
油脂亦是相當豐沛、不輸烤牛肉呢
♦︎【碳烤雞佛】
彈脆波波口感很棒!
處理的很乾淨沒啥腥味，
倒是炭香挺鮮明的~
店名：府城騷烤家
電話：06 237 7099
地址：台南市東區前鋒路122號
營業時間:18:00–01:00(週二休)