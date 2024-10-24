



府城騷烤家~開始轉涼的天氣、正是準備吃大餐的訊號❤

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真的有好一段時間沒來〖騷烤家〗





看到店家把簾布放下才注意到、

現在居然有加裝《冷氣》

~吃起來更舒服啦❤





而且整個環境也有翻修過的樣子，

變得比之前更加整潔明亮。

連放餐具的碗櫃都是用紫外線殺菌

的等級，看得出有在用心!





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前些日子在臉書上看到店家

po了個新菜色【囚犯龍蝦湯】

如此衝突？的菜名挺引人好奇!

再加上聽聞有新菜登場的樣子，

當然立刻揪人來嚐嚐啦~





不用說、有蝦必有蟹！

難得能湊齊人數當然是蝦蟹齊發

來場《龍蝦與螃蟹的共舞》





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♦︎【囚犯龍蝦湯】

看到龍蝦湯上桌、瞬間讓我有那種

南部辦桌特有的澎湃感受!

~湯頭還是很適合天氣轉涼時喝的

「味 噌 湯」❤





但騷烤家的味增不走濃厚系、

而是走輕盈爽口的路線！

不過也正是這份「輕」

讓湯中的龍蝦甜味更加鮮明！

熱燙湯香加上滑嫩豆腐

還有鮮甜彈牙的龍蝦肉以及飽滿蛤蠣，

如此奢侈的享受真是....

.....（邪惡）滿足呢❤

《然後菜名由來跟地瓜葉挺像的！

之前才聽師父在聊天說

地瓜葉現在都有錢人在吃！

而龍蝦過往也屬於囚犯、或者低下階層的食物，

曾幾何時竟變成了有錢人的享受~》

接著是騷烤家名聞遐邇 ♦︎【碳烤紅蟳】

真的是要用木炭烤比較香！

經炭火炙烤後散出的蟹殼香氣特誘人啊~





而且從剖面露出滿滿的蟹膏蛋黃

以及吃進嘴裡的鮮甜蟹肉，

都能看出店家的螃蟹有特別挑揀過~





Ps：［看到廚房大姐在處理 一桶桶

活跳跳的螃蟹就順道借拍一下啦！］



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然後除了蝦蟹外，

騷烤家的炸、烤、炒類料理

也都相當不錯!





☐《必點的》

♦︎【醬烤油條】





用烤的油條沒有油炸的膩、

卻有著炸過的酥脆感，

搭配刷上的醬汁香鹹整個涮嘴。





♦︎【豬油拌飯】





土雞蛋真好吃。

用豬油與蛋黃攪拌出的濃潤厚軟、

加上恰到好處的醬油香鹹 。

☐《下酒用》（雖然我們沒喝酒）

♦︎【酥炸肥腸】♦︎【酥炸銀魚】

「酥」就是最大的賣點！

無論是炸肥腸外表的乾酥油香、

或是銀魚外殼的金黃脆酥~都很棒!

其餘就是肥腸內裡嫩彈滑Q的脂香

搭配椒鹽香鹹下酒。

還有魚肉入口即化的香燙滋味。





☐《配飯用》

♦︎【蒜香炒小干貝】





彈嫩的小干貝炒入柔軟蒜香。

有點像是蒜蓉蒸蝦的那種香氣~挺下飯





♦︎【麻婆豆腐】

也是配飯料理！辣度算偏高、

但裡頭的花椒麻香好刺激口水啊！

加上滑嫩熱燙的豆腐香~好吃





♦︎【荷蘭豆炒臘腸】

一盤紅綠鮮明配色、荷蘭豆輕脆加上臘腸香鹹、

再炒點辣椒增添香氣，簡單又好吃。





☐《解饞用》

♦︎【櫻桃鴨肉串】





不像一般夜市烤到很乾硬的那種，

而是保有水份的嫩彈肉感。

加上櫻桃鴨本身的豐富油脂與誘人孜然香~

烤的非常可以啊!





♦︎【碳烤羔羊排】





肉質很嫩且外表烤到有些酥感。

厚度也讓人很滿意。

最讚的是雖有有羊香味兒但不會騷耶！

油脂亦是相當豐沛、不輸烤牛肉呢





♦︎【碳烤雞佛】

彈脆波波口感很棒!

處理的很乾淨沒啥腥味，

倒是炭香挺鮮明的~





店名：府城騷烤家

電話：06 237 7099

地址：台南市東區前鋒路122號

營業時間:18:00–01:00(週二休)