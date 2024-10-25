週末發現了一個位於於桃園的超棒秘境～

桃園龜山的「X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗所」

龜山植藝實驗所

龜山植藝實驗所

我在網路上看到照片深深吸引著我.....

這座充滿故事的老屋，

龜山植藝實驗所

經過一番改造後，搖身一變成為一個結合自然與藝術的綠洲，真是太美了；

好有國外的氛圍，也讓我想起了日本神戶異人館的一些老房子。

龜山植藝實驗所

［ X-iSLAND ］REBORN 龜山植藝實驗所

地址：桃園市龜山區文化東路88號

期間：2024年10月10日起正式對外開放（10:00-17:00）

FB：X island ｜IG：x.island.tw

龜山植藝實驗所

一踏進龜山植藝實驗所，

就好像走進了童話故事裡的森林小屋；

這棟擁有33年歷史的美式老洋房，據說是當地名人的故居，

龜山植藝實驗所

也見證了龜山地區的變遷......，

如今在大家的共同努力下，煥發出新的生命力。

龜山植藝實驗所

白色老屋裡每一處都充滿了驚喜，從保留下來的老樹，

到精心設計的綠色廊道，無不透露著對自然的尊重和對生活的熱愛。

我不認識龜山的過去，但眼前的老屋，

不免讓我對龜山的過去感到好奇。

龜山植藝實驗所

Slow Motion 慢閃祭透過多元體驗演繹老屋的「重生」，

引領著到訪的旅人們探索都市叢林中的綠意空間，

在探險、探索與探尋的過程中，緩而深地重新思考生活的選擇與永續的價值。

龜山植藝實驗所

以龜山植藝實驗所為良田，灌溉「永續」、「緩慢生活」的價值，

強調深度交流、體驗和消費，形成城市中富有靈性和人文氣息的休憩綠洲。

2024/10/10開幕後已吸引了許多人前往，

我10/13去的時候，10點多才剛開門不久，已經陸續有些人抵達；

龜山植藝實驗所

還好不算太多，朋友說前一天前往時人太多，

她便離開了.....

說真的，沒人時的「X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗所」

真是超...夢幻的，如自己在網路初見照片時，就深深的被吸引住了。

龜山植藝實驗所

這裡有幾間漂亮的和式洋房，

有展覽與休憩空間，其中「美學館」是該區最大棟的老屋，

龜山植藝實驗所

以「植物」為主體的展覽體的展覽，

記錄人類生活痕跡與生命軌跡，展現人與自然共存的可能性。

龜山植藝實驗所

從現代居家到野外探索，

老屋材料重生為場域一部分，

森林植物與生活空間中的植物生命交織，

展現自然與人文的和諧共生。

龜山植藝實驗所

龜山植藝實驗所美學館展出三個以「植物」為題的展覽，

分別是：植人日和、森林方舟計畫、所有的週而復始都是新生混著腐朽。

造訪那日，除了靜態的藝術展覽，

這裡還有一個充滿特色與活力的「森織島市集」；

龜山植藝實驗所

很有日式風情的文創市集分布在森林之中，

還有的是在另一棟老屋內；

龜山植藝實驗所

真的很有自己曾去北海道網走冬季逛過的文創耶誕市集，

裡頭有少獨特的文創商品與美味小食。

龜山植藝實驗所 RëBORN CAFE 泳池咖啡廳

小森林中有個特別的咖啡聽～RëBORN CAFE，

這是一個「泳池咖啡廳」，

咖啡廳提供多樣化的冷萃咖啡與精釀啤酒，

龜山植藝實驗所 RëBORN CAFE 泳池咖啡廳

讓人在充滿文、青藝術氣息的環境中，

一邊欣賞昔日藍磚舊泳池的景致風光，

一邊品嚐美食與飲品，全然享受慢活步調。

這裡超好拍照的，人也是超多的.....

我們買了咖啡後打卡後得到了竹製的扇子；

店內小哥貼心的說：給你兩把，一把給先生.....

嗯，如此貼心的舉動，讓我好感動倍增。

龜山植藝實驗所 RëBORN CAFE 泳池咖啡廳

如果，人不多的話，

可以坐在RëBORN CAFE泳池咖啡廳旁的戶外空間，

一邊品嚐著包裝時尚的氮氣咖啡，

一邊欣賞著老屋的風景，

吹著秋日的微風，那種愜意真的難以言喻。

如果你跟我一樣，喜歡大自然，喜歡藝術，喜歡慢生活，

那麼「龜山植藝實驗所」是個很不錯的地方，

龜山植藝實驗所

不過，現在剛開幕，人還挺多的，

若能遇到人少時，必能有機會感受到這座森林老屋的魅力。

「推開龜山植藝實驗所的大門，彷彿走進了一座綠意盎然的童話世界。陽光透過斑駁的樹影灑落在林間小徑上，空氣中瀰漫著泥土和花草的香氣。在這裡，時間彷彿靜止了，你可以盡情享受慢活的樂趣。漫步在森林步道上，聆聽鳥兒的歌聲，感受微風拂過臉頰，讓身心徹底放鬆。在美學館裡，欣賞藝術家們以植物為主題的創作，感受自然與藝術的完美結合。或者，你可以找個舒適的角落，靜靜地閱讀一本書，品一杯咖啡，讓思緒自由飛翔。」

龜山植藝實驗所

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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