週末發現了一個位於於桃園的超棒秘境～
桃園龜山的「X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗所」
|龜山植藝實驗所
|龜山植藝實驗所
我在網路上看到照片深深吸引著我.....
這座充滿故事的老屋，
|龜山植藝實驗所
經過一番改造後，搖身一變成為一個結合自然與藝術的綠洲，真是太美了；
好有國外的氛圍，也讓我想起了日本神戶異人館的一些老房子。
|龜山植藝實驗所
［ X-iSLAND ］REBORN 龜山植藝實驗所
地址：桃園市龜山區文化東路88號
期間：2024年10月10日起正式對外開放（10:00-17:00）
FB：X island ｜IG：x.island.tw
|龜山植藝實驗所
一踏進龜山植藝實驗所，
就好像走進了童話故事裡的森林小屋；
這棟擁有33年歷史的美式老洋房，據說是當地名人的故居，
|龜山植藝實驗所
也見證了龜山地區的變遷......，
如今在大家的共同努力下，煥發出新的生命力。
|龜山植藝實驗所
白色老屋裡每一處都充滿了驚喜，從保留下來的老樹，
到精心設計的綠色廊道，無不透露著對自然的尊重和對生活的熱愛。
我不認識龜山的過去，但眼前的老屋，
不免讓我對龜山的過去感到好奇。
|龜山植藝實驗所
Slow Motion 慢閃祭透過多元體驗演繹老屋的「重生」，
引領著到訪的旅人們探索都市叢林中的綠意空間，
在探險、探索與探尋的過程中，緩而深地重新思考生活的選擇與永續的價值。
|龜山植藝實驗所
以龜山植藝實驗所為良田，灌溉「永續」、「緩慢生活」的價值，
強調深度交流、體驗和消費，形成城市中富有靈性和人文氣息的休憩綠洲。
2024/10/10開幕後已吸引了許多人前往，
我10/13去的時候，10點多才剛開門不久，已經陸續有些人抵達；
|龜山植藝實驗所
還好不算太多，朋友說前一天前往時人太多，
她便離開了.....
說真的，沒人時的「X-iSLAND REBORN 龜山植藝實驗所」
真是超...夢幻的，如自己在網路初見照片時，就深深的被吸引住了。
|龜山植藝實驗所
這裡有幾間漂亮的和式洋房，
有展覽與休憩空間，其中「美學館」是該區最大棟的老屋，
|龜山植藝實驗所
以「植物」為主體的展覽體的展覽，
記錄人類生活痕跡與生命軌跡，展現人與自然共存的可能性。
|龜山植藝實驗所
從現代居家到野外探索，
老屋材料重生為場域一部分，
森林植物與生活空間中的植物生命交織，
展現自然與人文的和諧共生。
|龜山植藝實驗所
龜山植藝實驗所美學館展出三個以「植物」為題的展覽，
分別是：植人日和、森林方舟計畫、所有的週而復始都是新生混著腐朽。
造訪那日，除了靜態的藝術展覽，
這裡還有一個充滿特色與活力的「森織島市集」；
|龜山植藝實驗所
很有日式風情的文創市集分布在森林之中，
還有的是在另一棟老屋內；
|龜山植藝實驗所
真的很有自己曾去北海道網走冬季逛過的文創耶誕市集，
裡頭有少獨特的文創商品與美味小食。
|龜山植藝實驗所 RëBORN CAFE 泳池咖啡廳
小森林中有個特別的咖啡聽～RëBORN CAFE，
這是一個「泳池咖啡廳」，
咖啡廳提供多樣化的冷萃咖啡與精釀啤酒，
|龜山植藝實驗所 RëBORN CAFE 泳池咖啡廳
讓人在充滿文、青藝術氣息的環境中，
一邊欣賞昔日藍磚舊泳池的景致風光，
一邊品嚐美食與飲品，全然享受慢活步調。
這裡超好拍照的，人也是超多的.....
我們買了咖啡後打卡後得到了竹製的扇子；
店內小哥貼心的說：給你兩把，一把給先生.....
嗯，如此貼心的舉動，讓我好感動倍增。
|龜山植藝實驗所 RëBORN CAFE 泳池咖啡廳
如果，人不多的話，
可以坐在RëBORN CAFE泳池咖啡廳旁的戶外空間，
一邊品嚐著包裝時尚的氮氣咖啡，
一邊欣賞著老屋的風景，
吹著秋日的微風，那種愜意真的難以言喻。
如果你跟我一樣，喜歡大自然，喜歡藝術，喜歡慢生活，
那麼「龜山植藝實驗所」是個很不錯的地方，
|龜山植藝實驗所
不過，現在剛開幕，人還挺多的，
若能遇到人少時，必能有機會感受到這座森林老屋的魅力。
「推開龜山植藝實驗所的大門，彷彿走進了一座綠意盎然的童話世界。陽光透過斑駁的樹影灑落在林間小徑上，空氣中瀰漫著泥土和花草的香氣。在這裡，時間彷彿靜止了，你可以盡情享受慢活的樂趣。漫步在森林步道上，聆聽鳥兒的歌聲，感受微風拂過臉頰，讓身心徹底放鬆。在美學館裡，欣賞藝術家們以植物為主題的創作，感受自然與藝術的完美結合。或者，你可以找個舒適的角落，靜靜地閱讀一本書，品一杯咖啡，讓思緒自由飛翔。」
|龜山植藝實驗所
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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