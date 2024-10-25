今天來介紹一間惠來市場裡面的隱藏版人氣古早味早餐，這家古早味很多人推薦，叫做小時代眷村美食，賣的是古早味粉漿蛋餅。

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小時代眷村美食 環境

這邊機車較為方便，座位區在小攤子的前面有幾張桌椅，市場裡面也有座位喔。

整體環境空間不算大，市場裡面的室內座位只有兩張桌子，所以大部分的客人是機車快遞或者是外帶為主。

小時代眷村美食 菜單

餐點的部分有蘿蔔糕、蛋餅、蔥油餅，也有賣煎水餃和一些飲品為主。

仙草鮮奶茶 50元/ 微甜熱豆漿 35元

飲品的部分有中杯和大杯，我們都點大杯的，我覺得蠻特別的是這邊還有賣仙草，這在別的早餐店內比較看不到這類的飲品。

古早味皮蛋九層塔蛋餅 50元

蛋餅的部分，餅皮是用粉漿，煎台的旁邊就有一大桶的粉漿，隨時可以舀到煎台上煎成餅皮！

我們點了皮蛋九層塔口味的蛋餅，老闆鋪上切碎碎的皮蛋，再放上幾片新鮮的九層塔葉。

不得不說，九層塔真的很香呢！

泡菜蔥油餅加蛋 55元

想嘗嘗看他們家的蔥油餅和蛋餅到底口感差在什麼地方，於是乎就點了他們的蔥油餅。我看到還有別的客人點泡菜皮蛋蔥油餅，超特別的口味，我有點難想像這兩種口味加在一起是怎樣，我下次要點點看XD

好的，我們點的蛋餅和蔥油餅沒多久就上桌！店家會幫忙淋上些許醬油膏，外皮都煎得看起來恰恰很酥脆的樣子！

泡菜口味的蔥油餅，側面看一下。蔥油餅的口感煎得酥脆，且厚實有層次感，外皮咬下很香，裡頭的泡菜不至於太辣，脆脆的口感多了些清爽味道，我覺得還蠻好吃的。

至於皮蛋九層塔蛋餅的部分，餅皮吃起來Q軟紮實，配上九層塔真的好香喔！皮蛋九層塔這個口味大概也算是店家的招牌了吧，很多人都會點這個口味。這間小眷村時代美食有著懷舊的古早味，撇除用餐環境上不是那麼寬敞以外，在口味上也有蠻多特別的選擇，喜歡吃蛋餅的朋友們，不妨可以來吃吃看喔！

店名：小眷村時代美食

地址：台中市西屯區青海路二段141號

電話：0912-067121

營業時間：06:20-13:30

公休日：禮拜一

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