來台中絕不能錯過只有台中春水堂才有的早餐，點一杯飲品＋80元就有早餐套餐，光吐司就80元了，還附生菜沙拉、荷包蛋和火腿，且早餐還有限定熱紅茶、熱奶茶60元可選，等於最便宜140元就可以享用有氧早餐，CP值超高，也可以加價選擇其他的飲品，重點是環境相當寬敞舒適，還有中庭，一片綠意盎然，適合姐妹聚會、家人聚餐好所在。
早餐限定時段：09:00-10:30；平假日都有。
我們這次選擇春水堂崇德店享用，不能預約只能現場排，還好我們比較早到還有位置。
餐廳內居然還有戶外洋傘座位區，四周都是落地窗，可讓陽光透進來，超舒適的～影片分享
挑高二層樓，古色古香的裝潢，很有中式復古氛圍。
二樓座位區。
採取機器人帶位，線上點餐，相當先進。
餐廳內各式各樣的座位區，用餐環境寬敞舒適。
最新DM，實際DM以店家為主。
招牌必點：奶酥厚片，超好吃的，有氧早餐套餐在早上10:30前才有供應。
飲品＋80元有氧早餐有四種吐司可選，附餐有營養荷包蛋、火腿、豐富蔬果沙拉搭配千島醬。
招牌必點：珍珠奶茶90元，春水堂拿手招牌。
中庭戶外座位區。
後方也有戶外座位區。
洗手間居然還有造景藝術，相當特別。
140元就可以在這麼美的環境下享用早餐，感覺CP值還蠻高的，真希望除台中桃園也可以有早餐，我一定會常常去光顧的～
春水堂崇德店：台中市北屯區崇德路三段400號；營業時間：09:00-22:00
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