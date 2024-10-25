新竹串燒推薦！中正路居酒屋推薦、新竹市東區必吃美食、新竹火車站美食「隱川居酒屋」
門前掛滿日式燈籠 加上充滿自然質感的原木色裝潢 讓人彷彿置身於東京小巷中的深夜食堂
從進門的那一刻起 暖黃的燈光輕柔地迎接食客 日式元素無處不在
無論是招牌串燒、創意銷魂皮蛋、胡麻炙燒松阪豬還是獨特的炸蝦生春捲
都以新鮮食材與精湛手藝展現出日式料理的精髓 不僅滿足了味蕾 更讓人收穫一場身心靈的饗宴
原文: 隱川居酒屋｜濃濃日式風 放鬆、微醺的好去處 餐點種類多元 平價深夜食堂。菜單價位(新竹東區)
隱川居酒屋在哪裡?怎麼去?
奉上資訊
名稱:隱川居酒屋
隱川居酒屋電話:03-523-0386
隱川居酒屋營業時間:17:30~隔日00:30（星期五、星期六營業至隔日01:00）詳見官網或google商家資訊
隱川居酒屋ＦＢ:點我
隱川居酒屋地址:新竹市東區中正路86號
備註：文章皆有時效性，如有修正皆以隱川居酒屋為主
文章內有隱川居酒屋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考
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隱川居酒屋位於新竹市東區中正路86號 鄰近新竹火車站、東門市場和影像博物館附近 雖然沒有顯眼的招牌
但其獨特的氛圍與日式燈籠吸引了許多顧客的目光 門口還提供菜單讓路人隨時參考 是一個適合與朋友小酌放鬆的好去處
隱川居酒屋餐餐環境主要為兩人桌、四人桌跟吧台座位
店內座位數不算多 建議提前打電話預訂座位
牆上還有不少充滿日式風情的擺飾 讓人更能感受到濃厚的日本居酒屋氣息
桌旁放置了由麒麟啤酒外箱再利用而成的置物箱 讓用餐的客人能方便地擺放個人物品 既環保又實用
隱川居酒屋菜單價位
選擇的類型非常的多
包括有：「招牌」、「串燒」、「冷物」、「烤物」、「食事」、「揚物」、「多種酒類」....等
除了菜單上的餐點 牆上的小黑板 也有寫著當日提供的限定餐點讓用餐客人參考 ！
隱川居酒屋｜隱川銷魂皮蛋
隱川居酒屋的招牌之一「隱川銷魂皮蛋」是一道相當令人驚豔的創意小菜
結合軟Q的皮蛋、微脆的昆布絲 以及麻辣醬料 入口後香麻四溢 讓人食慾大開 非常適合作為夏日的開胃前菜
隱川居酒屋｜炸蝦生春捲
炸蝦酥脆不油膩 蝦肉彈牙多汁搭配新鮮的生菜和Q彈的春捲皮
吃起來清爽且開胃 這樣的搭配既豐富了口感 也讓整體風味更加出色 讓人忍不住一口接一口
隱川居酒屋｜蜂蜜檸檬氣泡飲&生啤酒
來到居酒屋當 當然不能錯過生啤酒啦！搭配串烤 相當清爽順口
而對於需要開車的朋友來說 蜂蜜檸檬氣泡飲則是另一個不錯的選擇 清新解膩 非常適合搭配各式餐點 風味也十分協調
YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒
喝酒不開車 開車不喝酒
飲酒過量有害身心健康
隱川居酒屋｜醬燒雞皮串、櫛瓜串、剝皮辣椒牛串、松阪豚串、招牌雞腿肉串
來到隱川居酒屋 當然不能錯過串燒這個重頭戲！無論是招牌雞腿肉串還是剝皮辣椒牛串 每一道串燒都烤得恰到好處
調味豐富不過鹹 雞腿肉串鮮嫩多汁 剝皮辣椒牛串的牛肉片軟嫩帶有燒烤香氣 剝皮辣椒更是增添了豐富的層次感
松阪豚串則兼具嚼勁 油脂豐富 口感非常美妙 每次想到串燒 就會忍不住想起隱川的滋味！
隱川居酒屋｜胡麻炙燒松阪豬
這道烤物 更是值得推薦 松阪豬肉炙燒後帶有脆口的口感 切片大小剛好入口 搭配胡麻醬與洋蔥
清爽又美味 肉質不會過硬 咀嚼時能感受到甜美的肉汁 再加上白芝麻香氣 整體風味層次更加豐富
隱川居酒屋｜明太子山藥
脆口的山藥搭配上風味濃郁的明太子 口感鮮明
明太子的鹹香味與山藥的清爽脆感形成了絕妙的對比 既清爽又開胃 特別適合當作前菜
隱川居酒屋｜明太子奶油雞肉烏龍麵
濃郁又美味的主食 滑順的烏龍麵搭配上奶油醬汁與鹹香的明太子 帶來豐富的味覺享受
雞肉鮮嫩多汁與濃厚的明太子奶油醬完美融合 每一口都充滿濃郁的風味
烏龍麵本身Q彈有勁 是一道既飽足又讓人回味無窮的料理
隱川居酒屋｜日式唐揚雞
外皮炸至酥脆金黃 內裡雞肉鮮嫩多汁 經過主廚特製醬料醃製後
帶有淡淡的鹹香與微甜的風味 每一口都充滿了濃郁的香氣 口感酥脆但不油膩
隱川居酒屋｜白玉糰子串（煉乳）
這道甜點串燒十分特別 白玉糰子經過烤製後 帶有微微的焦香 內部依然保持著Q彈的口感
搭配淋上濃郁的煉乳 甜味適中 與糰子的口感形成完美平衡 最後再撒上些許海苔粉 為這道甜點增添了一層獨特的鹹香風味
吃起來甜而不膩 既有日式傳統甜點的風味 又帶來了創新的口感變化 非常值得一試
隱川居酒屋以其充滿日式氛圍的裝潢和豐富的料理選擇 成為新竹不容錯過的用餐好去處
從經典的串燒、創意料理如明太子山藥、胡麻炙燒松阪豬 到豐富口感的白玉糰子串
每一道菜品都展現了精緻的烹調手法和美味的層次
無論是搭配清爽的蜂蜜檸檬氣泡飲 還是傳統的生啤酒 都能讓整個用餐體驗更加完整
隱川的每一道料理 不僅僅是味蕾的饗宴 更是一種對日式飲食文化的深度體驗
經過附近時不妨也來隱川居酒屋嘗嘗看吧!!
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