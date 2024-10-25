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宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

紫色微笑 人氣：10
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紫色微笑

發表篇數：1531篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：

上品牛肉麵店
place宜蘭縣羅東鎮東南301-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東美食這家上品牛肉麵位於宜蘭縣羅東鎮興東路上，中國信託的對面，原本是間小店，但因生意太好，現在搬到隔壁，而且店面變大，用餐品質提升不少。店裏最熱賣的還是牛肉麵!! 湯頭清爽不膩，非常受在地人的喜愛

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

上品牛肉麵 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路301號之1 ( 中國信託對面)
  • 營業時間： 11:00–13:50, 17:00–19:50
  • 公休日 : 周二
  • 電話： 03 955 0291
  • FB

上品牛肉麵交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入上品牛肉麵即可到達
  • 停車場：附近有路面停車格

上品牛肉麵 空間環境

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

上品牛肉麵在羅東一帶盛名遠播，每到用餐時間，店裏幾乎座無虛席

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

原本店面在隔壁但空間不大，現在搬來新址，空間及用餐環境好多了

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

店內裝潢很樸素清爽，桌椅之間的距離也不會太擠，用餐起來還滿舒服的

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碗盤和醬料都是自取的

上品牛肉麵 菜單價位

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)
主要分成牛口味的紅燒與豬口味的清湯

自行劃單後再到櫃台點餐付款

上品牛肉麵 心得評價

小菜

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小黃瓜和豆干的表現都還可以

牛肉麵

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牛肉麵的湯頭嚐起來清爽不膩，但還是滿有牛味的，很不錯

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麵條算是中規中矩，口感也滿不錯的

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

牛肉切的肉塊適中，比較像大塊的骰子牛。但燉煮的很軟爛入味，但又不致於失去口感
肉塊愈嚼愈香

整體來說談不上太驚豔，但也是水準之上的佳作了

榨菜肉絲麵

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

這碗榨菜肉絲麵也滿實在的，榨菜與肉絲的數量也不算少哦，整體的表現也滿不錯

宜蘭縣羅東鎮上品牛肉麵》在地人的喜愛，湯頭清爽不膩 (含菜單)

湯頭也很順口好暍，如果不吃牛肉的朋友，可以選擇這種

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