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羅東美食這家「上品牛肉麵」位於宜蘭縣羅東鎮興東路上，中國信託的對面，原本是間小店，但因生意太好，現在搬到隔壁，而且店面變大，用餐品質提升不少。店裏最熱賣的還是牛肉麵!! 湯頭清爽不膩，非常受在地人的喜愛
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上品牛肉麵 店家資訊
- 地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路301號之1 ( 中國信託對面)
- 營業時間： 11:00–13:50, 17:00–19:50
- 公休日 : 周二
- 電話： 03 955 0291
- FB
上品牛肉麵交通停車
- 自行開車：Google導航輸入上品牛肉麵即可到達
- 停車場：附近有路面停車格
上品牛肉麵 空間環境
「上品牛肉麵」在羅東一帶盛名遠播，每到用餐時間，店裏幾乎座無虛席
原本店面在隔壁但空間不大，現在搬來新址，空間及用餐環境好多了
店內裝潢很樸素清爽，桌椅之間的距離也不會太擠，用餐起來還滿舒服的
碗盤和醬料都是自取的
上品牛肉麵 菜單價位
主要分成牛口味的紅燒與豬口味的清湯
自行劃單後再到櫃台點餐付款
上品牛肉麵 心得評價
小菜
小黃瓜和豆干的表現都還可以
牛肉麵
牛肉麵的湯頭嚐起來清爽不膩，但還是滿有牛味的，很不錯
麵條算是中規中矩，口感也滿不錯的
牛肉切的肉塊適中，比較像大塊的骰子牛。但燉煮的很軟爛入味，但又不致於失去口感
肉塊愈嚼愈香
整體來說談不上太驚豔，但也是水準之上的佳作了
榨菜肉絲麵
這碗榨菜肉絲麵也滿實在的，榨菜與肉絲的數量也不算少哦，整體的表現也滿不錯
湯頭也很順口好暍，如果不吃牛肉的朋友，可以選擇這種
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