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羅東美食這家「上品牛肉麵」位於宜蘭縣羅東鎮興東路上，中國信託的對面，原本是間小店，但因生意太好，現在搬到隔壁，而且店面變大，用餐品質提升不少。店裏最熱賣的還是牛肉麵!! 湯頭清爽不膩，非常受在地人的喜愛





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上品牛肉麵 店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路301號之1 ( 中國信託對面)

營業時間： 11:00–13:50, 17:00–19:50

公休日 : 周二

電話： 03 955 0291

FB

上品牛肉麵交通停車

自行開車： Google導航輸入 上品牛肉麵 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：附近有路面停車格

上品牛肉麵 空間環境

「上品牛肉麵」在羅東一帶盛名遠播，每到用餐時間，店裏幾乎座無虛席

原本店面在隔壁但空間不大，現在搬來新址，空間及用餐環境好多了

店內裝潢很樸素清爽，桌椅之間的距離也不會太擠，用餐起來還滿舒服的

碗盤和醬料都是自取的

上品牛肉麵 菜單價位



主要分成牛口味的紅燒與豬口味的清湯

自行劃單後再到櫃台點餐付款

上品牛肉麵 心得評價

小菜

小黃瓜和豆干的表現都還可以

牛肉麵

牛肉麵的湯頭嚐起來清爽不膩，但還是滿有牛味的，很不錯

麵條算是中規中矩，口感也滿不錯的

牛肉切的肉塊適中，比較像大塊的骰子牛。但燉煮的很軟爛入味，但又不致於失去口感

肉塊愈嚼愈香

整體來說談不上太驚豔，但也是水準之上的佳作了

榨菜肉絲麵

這碗榨菜肉絲麵也滿實在的，榨菜與肉絲的數量也不算少哦，整體的表現也滿不錯

湯頭也很順口好暍，如果不吃牛肉的朋友，可以選擇這種

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