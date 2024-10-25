吃心絕對 4 週 ago 在〈高雄美食 – 欣欣市場小籠包前鋒店 x 岡山限定！眷村風格厚皮小籠包〉中留言功能已關閉

關於欣欣市場小籠包兩三事

第一次來前峰店，招牌似乎褪色到看不見了，吹冷氣吃小籠包、吃麵，好舒心呀。

現點現做：這家店的小籠包都是現點現做，保證每一顆都是新鮮出爐。這樣的製作方式讓小籠包的口感更加鮮嫩多汁。 老麵發酵：他們的小籠包麵皮是用老麵發酵製成，這種傳統的製作方法讓麵皮更加有嚼勁，並且帶有一種獨特的香氣。 多樣選擇：除了招牌小籠包外，店內還提供蒸餃、各式湯品和麵食，如榨菜肉絲湯、酸辣湯、炸醬麵等，滿足不同顧客的口味需求。 人氣排隊：由於口碑極佳，這家店經常大排長龍，特別是在用餐高峰期。建議提前預訂或避開高峰時段前往 特製沾醬：店內提供的特製沾醬微辣且回甘，搭配小籠包食用，能夠提升整體的風味。

欣欣市場小籠包短影片



▲背景音樂：欣欣市場小籠包之歌 https://www.youtube.com/watch?v=H3QftApzDJs

欣欣市場小籠包前鋒店位置與店內外環境

位置

店家位於岡山區公園西路三段112號，位置相對隱蔽，沒有顯眼招牌，很容易走過錯過，建議使用導航前往。

店內環境

內用空間，店內有5張四人桌，今天來發現四個單人來，都各坐一個四人座位，還滿有趣的，包含我也是一個人來吃，感覺平日來以獨食客人居家，空間不大，但整潔舒適。

店內設有擀麵台，顧客可以看到老闆現擀現包小籠包跟蒸餃，這樣的透明製作過程增加了用餐的樂趣。

大多數顧客選擇外帶，店內提供外帶餐具和醬料自取。店內有冷氣設備，讓顧客在炎熱的天氣中也能舒適用餐。



▲可愛小模型。

欣欣市場小籠包菜單

小籠包

小籠包：70元

蒸餃

蒸餃：70元

湯類

榨菜肉絲湯：大 50元，小 40元

酸辣湯：大 50元，小 40元

蛋花湯：大 40元，小 30元

牛肉湯：大 100元，小 90元

麵類

榨菜肉絲麵（湯）：大 65元，小 55元

榨菜肉絲麵（乾）：大 70元，小 60元

炸醬麵：大 70元，小 60元

酸辣麵：75元

牛肉麵：大 110元，小 100元

欣欣市場小籠包餐點介紹

注意事項



▲菜單上是60元，但有公告已漲價到70元了。

✅ 炸醬麵 💰60/小 | 💰70/大

炸醬麵的醬汁鹹香濃郁，粗麵條口感彈性有嚼勁，炸醬是用豬肉末或牛肉末與黃豆醬、甜麵醬等發酵醬料炒製而成，一般會搭配黃瓜絲、豆芽等蔬菜，讓口感更為清爽，但這裡沒有，湯頭是牛肉高湯，不會很重口味。

✅ 小籠包 💰70

他們小籠包的風格白白胖胖的，雖然不會有爆漿的湯汁，但新鮮蒸好的小籠包，大口咬下去，還是會有肉汁溢出來，帶著蔥和淡淡淡薑的香氣，鹹香好滋味。

前幾天才去市場吃過，我覺得跟在市場的老店味道，基本上是一樣的，老麵發酵的麵皮，口感特別的好！雖然有些人會抱怨等很久，但我覺得內用還好，因為有冷氣吹，現蒸的口感，跟蒸好一陣子擺著賣，吃起來味道還是有差。

欣欣市場小籠包前鋒店 營業資訊

🏠 公園西路三段112號

⌚️ 星期二~六10:00–13:30, 17:00–20:00

⌚️ 星期日10:00–13:30

🛏️ 星期一休息

☎️ 0917-361-132



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2018年食記 欣欣市場 楊小籠包



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舊欣欣市場空拍照



▲圖片來源：https://www.youtube.com/watch?v=t7Xtro-Q45U