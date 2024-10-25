台中第一站我們來到黎長辦公室吃早餐，一進門就感受到熱情招呼，感覺很溫暖，每道餐點都可以感受到用心製作，精緻擺盤，食物的溫度剛剛好，招牌必點梨長家早餐盤只要230元就有，還附現打果汁，點套餐飲品還可以折30元，CP值也太高了，另外單點巴斯克乳酪蛋糕也相當好吃，居然只要銅板價55元，環境清新有質感，讓人用餐起來相當舒適～

黎長辦公室名言：不求最好喝的咖啡，只求在最好的地方喝咖啡！

老闆娘自己做的甜點：巴斯克乳酪蛋糕，銅板價就能享用，好吃又便宜，列為必點。

最新DM，實際DM以店家為主，早餐盤、定食、漢堡、兒童餐、炸物、甜點、果汁、咖啡等

用餐座位區不多，建議可以先電話預約。

用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮，還有吧台座位區。

美式咖啡90元，點套餐可以折30元，咖啡相當順口好喝。

巴斯克乳酪蛋糕55元，新鮮手作低糖低脂，不會太甜，相當好吃。

乾淨透明的廚房，看著老闆娘用心製作的早餐盤，可以感覺到對食物製作的用心，不僅擺盤精緻，好看而已，每樣都好好吃喔～

招牌必點：梨長家早餐盤230元有豐富的生菜沙拉、培根、義式香腸，磨菇、現烤鮮奶烘蛋、可頌等超營養又豐盛。

生菜沙拉擺飾也太美了，上面還有蕃茄和堅果，不僅讓人賞心悅目，重點是搭配起來很好吃耶～

很久沒吃到那麼好吃的拼盤，且價格不高，超推薦的～影片分享

不管室內戶外都好拍。來台中千萬不要錯過黎長辦公室早餐。

周邊有許多路邊停車格，相當好停車。

台中新景點：裕芳食品

粉紅色的城堡建築，超吸睛的～

研磨咖啡天天免費招待，假日還提供免費霜淇淋。

廁所裡面居然還有冷氣，超高級的～

超多商品種類可以選購，為台中最佳伴手禮。

周邊景點：伊莎貝爾數位烘焙體驗館

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湖口休息區北上：落羽松秘境

天氣變涼，羽松湖草原的湖畔落羽松轉紅了～

落羽松數量雖然不多，但有涼亭、水池、荷花，小而美的賞松秘境。

下回在湖口休憩時，可以順道來賞松。

梨長辦公室 Uncle Lee’s CAFE：台中市北屯區建和路二段17號；營業時間：08:00-16:00

裕芳食品中科店：台中市大雅區中清路四段340號；營業時間：09:00-20:00

台中推薦早午餐【春水堂崇德店】點飲料加80元起就有早餐/平假日都有限定早餐時段/140元起有氧早餐套餐/台中CP值高早午餐