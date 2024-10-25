台北中山區、中山北路巷弄內
有一間全台北最有浪漫氛圍的星空餐酒館
【一屋xCOUPLE ²】
可以仰望燦爛的星空，
還能在專屬的獨立包廂享用無菜單料理，
搭配客製化的佈置與服務，
儀式感滿點，永恒又難忘，
是情侶約會、慶生、閨蜜聚餐、求婚必勝餐廳，
快來「一屋xCOUPLE²」
打造專屬浪漫，譜出你倆幸福故事！
【一屋xCOUPLE ²】
- 地址：台北市中山區中山北路一段83巷18號
- 捷運：中山站2號出口，行7分鐘
- 電話： 0903-509510
- 營業時間：17:30-02:00
- FB：一屋xcouple²
- 訂位：一屋xCOUPLE² 訂位
▼星空沙灘區
在白色沙灘上仰望星空，
超有情調感又好拍，
再來杯調酒、小點，越夜越美麗。
(低消＄600/人)
▼包廂區
共有9種風格的獨立包廂，可容納2~5人，
包廂費＄5000(可全額抵消費及客製化服務)，
每間包廂有投影設備可觀看串流平台影片或netflix。
包廂還可以加購客製作項目：
- 氣球氛圍布置
- 客製化影片
- 浪漫摘星活動
- 4吋慶生蛋糕
- 各式永生花/玩偶花束
(ps.其它包廂圖片，文末介紹)
▼傾心包廂
▼羈絆包廂
【消費方式】
【一屋xCOUPLE ² 菜單】
提供一屋經典雙人專屬套餐(無菜單料理)，
以及COUPLE²餐酒館的單點餐酒料理，
有限時及低消，需加收10％服務費
詳情請洽𝑳𝑰𝑵𝑬官方帳號：https://lin.ee/ko4RPQz
【一屋經典雙人套餐】＄3580
我們2人選用慶生套裝，
選擇了「一屋經典雙人套餐」，
可享用十道無菜單料理，
還有獨立包廂、氣球佈置、客製化影片，
加上了專屬項目，儀式感拉滿！💕
▼「月漫」包廂
滿滿的氣球佈置，還看的到極光星空，
搭配客製化的影片與專屬香氛，
妳要的情調與浪漫通通在這邊！😍
▼在包廂裡享用大餐，
加上了英文名氣球佈置和玫瑰花束，
氣氛💯，儀式感滿載~~❤️
▼【荔刻在一起】＄350
首先來一杯限定的星空調酒！
閃閃發亮、顏值高，冰涼又香甜，
有微醺的滋味，搭配餐點很合適。
▼【蛋蛋的哀傷】＄250
可愛系調酒！喝起來有芒果的甜蜜，
酒精濃度也剛好，一點也不哀傷！
【貝比帕瑪森野菜盛】
選用成長期20~25天內的嫩葉蔬菜，
也就是蔬菜界的BABY，貝比生菜，
以及熟成的帕瑪森火腿、藍莓、番茄，
搭配藍莓優格醬、現刨的帕馬森起司，
口感鮮脆水嫩有層次感，清新又開胃。
【蝦蝦甜甜圈】
使用新鮮蝦仁手工製作的蝦漿製成的蝦蝦甜甜圈，
外衣金黃酥脆，內餡飽滿還有濃厚的蝦味及鮮甜感，
搭配糖霜及下層泰式酸辣醬汁，更是美味。
【磯魯鮑魚燉雞湯】
精選老母雞、磯魯鮑魚、台灣土雞腿，
以及巴西蘑菇、蔬果…等食材熬煮而成，
喝起來濃郁鮮香，暖心又暖胃。
【水柴帆石刺身盛合】
華麗又浮誇的刺身拼盤！
這一盤裡有9款海鮮齊聚，超吸睛。
- 天使紅蝦
- 紅甘
- 鮪魚
- 海鱺
- 鮭魚
- 干貝
- 比目魚鰭邊
- 星鰻
- 海膽鮭魚卵
▼天使紅蝦超大一隻，鮮甜可口，
搭配多款日式小菜，更添風味！
▼炙燒干貝、星鰻、比目魚鰭邊，也超好吃！
▼打開珠寶盒，裡面裝的是海膽、鮭魚卵，
是不能錯過的奢華海味！
(如果打開是浪漫又驚喜的💍，
妳是否會說Yes, I do!!🥰)
【蜜桃．果醋飲】
自然的果香，冰涼酸甜又解膩。
【一屋極旨藏寶箱】
貴氣滿檔、重磅登場！
這一大盒的藏寶箱裡，裝有：
- 日本鹿兒島A5和牛
- 日本熊本A5櫻花和牛
- 澳洲A5翼板和牛
- 波士頓活龍蝦
- 台灣黑豬松阪
- 季節時蔬
- 水果玉米
▼波士頓活龍蝦
超大一隻，以清蒸的方式料理，
保留了最原始的鮮甜感，
肉質結實鮮美有彈性，好吃！🦞
▼韓式包肉松阪豬
煎烤至焦香的松阪豬，油潤脆口，
搭配生菜、泡菜，口感更豐富又有味！
▼和牛拼盤
油花均勻豐富的和牛，是我最愛的品項！
服務人員會在桌邊服務，
會先幫和牛以龍眼木煙燻，增加香氣後再炙烤。
▼日本鹿兒島A5和牛
搭配昆布鹽，吃起來軟香油嫩又多汁，超喜歡！
品
▼澳洲A5翼板和牛
5分的熟度，吃起來帶有肉香及嚼感，
搭配鮮香的鮭魚卵，滋味更提升！
▼日本熊本A5櫻花和牛
搭配生雞蛋、醬汁，
吃起來軟嫩又滑順，
有吃壽喜燒的口感。
【曇花雞蛋蒸】
以水洗紅心土雞蛋、柴魚高湯製成的雞蛋蒸，
搭配金箔、魚子醬，
吃起來滑嫩鮮香，有高級感又順口。
【星蛤煮肴饌】
這道其實就是松子羅勒蛤蜊燉飯，
大顆的蛤蜊飽滿鮮美，
米飯吸收了羅勒的香氣，順口好吃，
還吃的到脆脆的松子，
吃完很有飽足感及幸福感。
【香甜貝里斯奶酒提拉米蘇】
層次分明，絲滑綿密的提拉米蘇，
搭配北海道香草冰淇淋，
再淋上貝里斯奶酒，
吃起來香氣濃郁、柔軟滑順，並帶有微苦甜的氣息，
是道好吃的飯後甜點！😋
【拿鐵、繽紛莓果氣泡飲】
冰涼有勁，搭配甜點、餐點都合適。
▼客製化禮品
雙人套餐贈送的鑰匙圈，
還有刻印名字，很值得紀念呀！🥰
▼拍立得2張
紀錄專屬的兩人美好時光，
即拍即印，一人一張留存紀念！😍
▼摘星星活動
雙人套餐專屬摘星星活動，
爬上樓梯，替閨蜜或情人摘一顆星星帶回紀念，
更是難忘的回憶~~！
▼好康報報▼
只要上google打卡評論，
即贈送一屋xCOUPLE ² 聯名帆布袋！✨
【其它包廂】
▼以沫
▼煙雨
▼夕霧
▼星月
《蛋寶543》
這一次來到台北中山區、中山北路上的
【一屋xCOUPLE ²】
讓每一刻的感動，化成最珍貴的畫面留存於記憶中！
謝謝姐妹的安排，這個生日真的太驚喜了，
從沒想過台北會有這樣的餐廳，
用餐環境像個都市秘境，隱密又放鬆，
不只餐點好吃有特色，還有許多專屬的貼心服務，
打造滿滿獨一無二的儀式感，
是約會、慶生、求婚的好場所，
你在乎的她一定能感受到這份真心及用心，
推薦給大家~！
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