台北中山區、中山北路巷弄內

有一間全台北最有浪漫氛圍的星空餐酒館

【一屋xCOUPLE ²】

可以仰望燦爛的星空，

還能在專屬的獨立包廂享用無菜單料理，

搭配客製化的佈置與服務，

儀式感滿點，永恒又難忘，

是情侶約會、慶生、閨蜜聚餐、求婚必勝餐廳，

快來「一屋xCOUPLE²」

打造專屬浪漫，譜出你倆幸福故事！

【一屋xCOUPLE ²】

▼星空沙灘區

在白色沙灘上仰望星空，

超有情調感又好拍，

再來杯調酒、小點，越夜越美麗。

(低消＄600/人)

▼包廂區

共有9種風格的獨立包廂，可容納2~5人，

包廂費＄5000(可全額抵消費及客製化服務)，

每間包廂有投影設備可觀看串流平台影片或netflix。

包廂還可以加購客製作項目 ：

氣球氛圍布置

客製化影片

浪漫摘星活動

4吋慶生蛋糕

各式永生花/玩偶花束

(ps.其它包廂圖片，文末介紹)

▼傾心包廂

▼羈絆包廂

【消費方式】

【一屋xCOUPLE ² 菜單】

提供一屋經典雙人專屬套餐(無菜單料理)，

以及COUPLE²餐酒館的單點餐酒料理，

有限時及低消，需加收10％服務費

詳情請洽𝑳𝑰𝑵𝑬官方帳號：https://lin.ee/ko4RPQz

▶️(一屋xCOUPLE ² 菜單)

【一屋經典雙人套餐】＄3580

我們2人選用慶生套裝，

選擇了「一屋經典雙人套餐」，

可享用十道無菜單料理，

還有獨立包廂、氣球佈置、客製化影片，

加上了專屬項目，儀式感拉滿！💕

▼「月漫」包廂

滿滿的氣球佈置，還看的到極光星空，

搭配客製化的影片與專屬香氛，

妳要的情調與浪漫通通在這邊！😍

▼在包廂裡享用大餐，

加上了英文名氣球佈置和玫瑰花束，

氣氛💯，儀式感滿載~~❤️

▼【荔刻在一起】＄350

首先來一杯限定的星空調酒！

閃閃發亮、顏值高，冰涼又香甜，

有微醺的滋味，搭配餐點很合適。

▼【蛋蛋的哀傷】＄250

可愛系調酒！喝起來有芒果的甜蜜，

酒精濃度也剛好，一點也不哀傷！

【貝比帕瑪森野菜盛】

選用成長期20~25天內的嫩葉蔬菜，

也就是蔬菜界的BABY，貝比生菜，

以及熟成的帕瑪森火腿、藍莓、番茄，

搭配藍莓優格醬、現刨的帕馬森起司，

口感鮮脆水嫩有層次感，清新又開胃。

【蝦蝦甜甜圈】

使用新鮮蝦仁手工製作的蝦漿製成的蝦蝦甜甜圈，

外衣金黃酥脆，內餡飽滿還有濃厚的蝦味及鮮甜感，

搭配糖霜及下層泰式酸辣醬汁，更是美味。

【磯魯鮑魚燉雞湯】

精選老母雞、磯魯鮑魚、台灣土雞腿，

以及巴西蘑菇、蔬果…等食材熬煮而成，

喝起來濃郁鮮香，暖心又暖胃。

【水柴帆石刺身盛合】

華麗又浮誇的刺身拼盤！

這一盤裡有9款海鮮齊聚，超吸睛。

天使紅蝦

紅甘

鮪魚

海鱺

鮭魚

干貝

比目魚鰭邊

星鰻

海膽鮭魚卵

▼天使紅蝦超大一隻，鮮甜可口，

搭配多款日式小菜，更添風味！

▼炙燒干貝、星鰻、比目魚鰭邊，也超好吃！

▼打開珠寶盒，裡面裝的是海膽、鮭魚卵，

是不能錯過的奢華海味！

(如果打開是浪漫又驚喜的💍，

妳是否會說Yes, I do!!🥰)

【蜜桃．果醋飲】

自然的果香，冰涼酸甜又解膩。

【一屋極旨藏寶箱】

貴氣滿檔、重磅登場！

這一大盒的藏寶箱裡，裝有：

日本鹿兒島A5和牛

日本熊本A5櫻花和牛

澳洲A5翼板和牛

波士頓活龍蝦

台灣黑豬松阪

季節時蔬

水果玉米

▼波士頓活龍蝦

超大一隻，以清蒸的方式料理，

保留了最原始的鮮甜感，

肉質結實鮮美有彈性，好吃！🦞

▼韓式包肉松阪豬

煎烤至焦香的松阪豬，油潤脆口，

搭配生菜、泡菜，口感更豐富又有味！

▼和牛拼盤

油花均勻豐富的和牛，是我最愛的品項！

服務人員會在桌邊服務，

會先幫和牛以龍眼木煙燻，增加香氣後再炙烤。

▼日本鹿兒島A5和牛

搭配昆布鹽，吃起來軟香油嫩又多汁，超喜歡！

品

▼澳洲A5翼板和牛

5分的熟度，吃起來帶有肉香及嚼感，

搭配鮮香的鮭魚卵，滋味更提升！

▼日本熊本A5櫻花和牛

搭配生雞蛋、醬汁，

吃起來軟嫩又滑順，

有吃壽喜燒的口感。

【曇花雞蛋蒸】

以水洗紅心土雞蛋、柴魚高湯製成的雞蛋蒸，

搭配金箔、魚子醬，

吃起來滑嫩鮮香，有高級感又順口。

【星蛤煮肴饌】

這道其實就是松子羅勒蛤蜊燉飯，

大顆的蛤蜊飽滿鮮美，

米飯吸收了羅勒的香氣，順口好吃，

還吃的到脆脆的松子，

吃完很有飽足感及幸福感。

【香甜貝里斯奶酒提拉米蘇】

層次分明，絲滑綿密的提拉米蘇，

搭配北海道香草冰淇淋，

再淋上貝里斯奶酒，

吃起來香氣濃郁、柔軟滑順，並帶有微苦甜的氣息，

是道好吃的飯後甜點！😋

【拿鐵、繽紛莓果氣泡飲】

冰涼有勁，搭配甜點、餐點都合適。

▼客製化禮品

雙人套餐贈送的鑰匙圈，

還有刻印名字，很值得紀念呀！🥰

▼拍立得2張

紀錄專屬的兩人美好時光，

即拍即印，一人一張留存紀念！😍

▼摘星星活動

雙人套餐專屬摘星星活動，

爬上樓梯，替閨蜜或情人摘一顆星星帶回紀念，

更是難忘的回憶~~！

▼好康報報▼

只要上google打卡評論，

即贈送一屋xCOUPLE ² 聯名帆布袋！✨

【其它包廂】

▼以沫

▼煙雨

▼夕霧

▼星月

《蛋寶543》

這一次來到台北中山區、中山北路上的

【一屋xCOUPLE ²】

讓每一刻的感動，化成最珍貴的畫面留存於記憶中！

謝謝姐妹的安排，這個生日真的太驚喜了，

從沒想過台北會有這樣的餐廳，

用餐環境像個都市秘境，隱密又放鬆，

不只餐點好吃有特色，還有許多專屬的貼心服務，

打造滿滿獨一無二的儀式感，

是約會、慶生、求婚的好場所，

你在乎的她一定能感受到這份真心及用心，

推薦給大家~！

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