天母無菜單日式料理

【鮨 本味 思藏料理】

擁有自家漁船的新鮮食材優勢，

以師傅精湛的手藝和貼心的服務，

從前菜、刺身、握壽司、炸物、烤物到丼飯，

善用當季優質食材做變化，

「無菜單料理」只要$1680起！

#天母美食 士東市場美食

【鮨 本味 思藏料理】

▼2024年8月才全新開業的「鮨本味」，

有一排江戶板前吧台座位，

也有兩張4人桌位，

座位不多，務必訂位！

【鮨本味思藏料理 菜單】

從生魚片、手卷、前菜、握壽司、揚物、烤物、酒水皆有，

無菜單料理：$1680、$2680

需另加10%服務費

▶️(鮨本味 菜單)

▼【招待熱茶】

▼【招待小菜】

【生蠔】$760/2顆

用力吸一口，吃到的是新鮮咕溜，

來自日本的生蠔肥美鮮脆，

搭配和風醬醋調味，酸爽開胃！

【鮭魚肚】$240/小份

鮭魚油脂紋理好美，

給料大器，厚切出餐最鮮美！

【比目魚鰭邊握壽司】$200/2貫

我最愛的比目魚鰭邊肉，

炙燒後的魚油油脂融入壽司米中，

一口下肚好邪惡，但一顆就滿足！

而且價格好佛心喔！必吃！

【日本黑鮪魚大腹】$580/3片

粉紅色的otoro太肥美了，

簡直入口即化，但真的滿嘴油！😂

【星鰻手卷、海膽手卷】

海膽不夠鮮甜…

有跟料理長反應了一下，結果又給我們一份，

第二卷鮮美程度高很多，

或許是每盒進貨會有些落差。

【甜蝦握壽司】$250/2貫

這個擺盤跟鮮花讓人食慾大開，

甜蝦鮮美清爽，冰涼口感很消暑。

【日式炸豆腐】$160

日式柴魚片包裏著雞蛋豆腐，

黃金色外衣皮酥，豆腐心軟嫩，好吃！

【午仔魚一夜干】$360

店家自製的一夜干

烤得很油潤，不輸居酒屋專賣店！

【炸蝦天婦羅】$480

我覺得這炸蝦被這件金黃色皮衣毀了，

麵粉是麵粉蝦是蝦的，很離婚啊…

【日本山藥/鹽烤】$180

蠻特色的口感，

咬起來滑滑稠稠可以試試！

【薑絲鮮魚湯】$80

【薑絲蛤蜊湯】$80

《蛋寶543》

天母日本料理 士東士場美食

【鮨 本味 思藏料理】

最推薦握壽司跟生魚片，新鮮又超值，

人均$1,700，吃得很開心，

下次還會想來試試無菜單料理！

推薦給大家~！💕

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

更多台北美食：

【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go

【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go