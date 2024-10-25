小院子咖啡畫廊隱藏於宜蘭員山鄉的田野巷弄之間，外觀如同被綠林包圍的獨棟別墅，乍看像私人住宅。沒想到這家藝廊咖啡廳的甜點實力驚人，尤其必點的酒香提拉米蘇讓人驚艷。

小院子咖啡 畫廊｜交通位置

地址：宜蘭縣員山鄉德湖路二段21號

電話：039228416

時間：14:00–18:00｜每週二、六公休

官網：Facebook ｜ Instagram

這附近多為民宿，靠近德湖路二段與大湖19路的轉角處，路邊可以停車。

如果沒有事先做功課，很難發現這是一間藝廊咖啡廳，外觀看起來就像一棟豪華的獨棟別墅私宅，還是品味極佳的那種。

小院子的庭院植栽看起來有種自然野生的感覺，綠意盎然，但沒有特別修剪。

我很喜歡這種隨性自然的風格，讓人感到舒適自在。

整體的色調主要以白色和咖啡色為基調，風格清新，給人一種輕鬆的氛圍。

用餐規矩如下：

內用4人以上需提前預約。 進入室內需要脫鞋並佩戴口罩。 禁帶外食，低消需點一杯飲料，不能以蛋糕代替。 全面禁菸，室內不開放寵物。 感冒症狀或帶有吵鬧小孩的顧客禁止入內。

雖然我們帶了吵鬧的小孩，但因為是平日且店內客人不多，幸運地被允許進入。

這裡的確是一家藝廊兼咖啡廳

除了展示畫作外，還有鉤針品牌「雙姝織織」@twinbeautiescrochet的作品。

小院子咖啡畫廊｜菜單推薦

蛋糕甜點需到櫃檯點選，其他如手沖咖啡、輕食、飲品價格落在130到220元之間，每人低消為一杯飲料。

奶酥葡萄起酥派

起酥派外皮酥脆，內餡是奶香濃郁的葡萄奶酥，口感豐富。雖然外表普通，但酥皮的層次感和內餡的滑順讓人回味。

飲料

我點了一杯蜂蜜柚子冰茶，酸甜適中，解暑爽口。雖然中規中矩，但在這炎熱的天氣中，還是非常解渴。

酒香提拉米蘇

這道甜點無論是在口感還是味道上都給人驚喜。濃郁的酒香結合柔滑的鮮奶油與可可粉，搭配濕潤的蛋糕體，層次豐富，口感細膩。

抹茶山提拉米蘇

抹茶粉的苦甘味與甜點的清爽口感結合得恰到好處，蛋糕體濕潤，抹茶的苦味提升了整體甜點的深度。

維也納軟法麵包6片

這款軟法麵包上塗有奶油，味道清爽不膩，麵包微酥軟，與奶油搭配得非常好。

巧克力布朗尼

溫熱上桌時，剛好的濕度和溫度真的讓人感動。布朗尼的濃郁巧克力味道帶點微苦，苦中帶甜的滋味非常大人，搭配上清爽滑潤的奶油，兩者真的是絕配，口感豐富且不膩口。

我平時對咖啡廳的甜點要求不高，沒想到這次竟然意外遇到這麼出色的布朗尼！真的讓人驚喜，特別是在沒有期待的情況下發現，這家甜點值得大力推薦。不僅環境優美，甜點的水準更是加分，五顆大拇指推薦！

對了，回程時還有個有趣的小插曲，我們在咖啡廳附近看到牛群悠哉排隊過溪，畫面超級酷！

小院子咖啡｜畫廊

地址：宜蘭縣員山鄉德湖路二段21號

電話：039228416

時間：14:00–18:00｜每週二、六公休

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